NFL verbietet verbindliche Bubbles während der Playoffs

Die NFL wird verbindliche lokale Playoff-Bubbles verbieten. Das geht aus einem Memo an die Teams vom Dienstag hervor. Freiwillige Behausung von Spielern in Hotels ist dagegen zulässig.

Die Liga verweist dabei auf die Effektivität ihrer bestehenden Covid-19-Protokolle. Die Infektionsraten in der NFL sind seit der Einführung der Intensiv-Protokolle Anfang Dezember deutlich gesunken.

Besagte Protokolle limitieren Meetings vor Ort und erfordern die Nutzung von Schutzmasken zu jeder Zeit in den Teamgebäuden sowie im Training und an der Seitenlinie während der Spiele.

Obwohl mehrere US-Profiligen Bubbles erfolgreich genutzt haben, sprach sich NFL-Chefmediziner Dr. Allen Sills gegen diesen Ansatz aus. Er verwies auf die Größe von NFL-Teams, die allein schon zu logistischen Problemen führen würde. Zudem soll Sills die Gefahr eines Ausbruchs innerhalb eines Teams höher sehen, wenn tatsächlich alle Teammitglieder an einem Ort untergebracht wären.

Wie ESPN berichtet, sollen NFL und NFLPA zudem besorgt gewesen sein über die geistliche Gesundheit aller Beteiligten, wenn diese für mehrere Wochen von der Außenwelt abgeschottet wären.

"Die Entscheidung basiert auf einer Analyse der Häufigkeit von positiven Fällen in der Liga verglichen mit dem Risiko eines großen Ausbruchs unter Spielern und Betreuern, wenn jene über einen längeren Zeitraum in einem Hotel untergebracht wären", heißt es im Memo.

NFL: Teams dürfen zwei Flugzeuge in den Playoffs nutzen

Einige Teams bieten allerdings seit Saisonbeginn schon die Möglichkeit, Spieler und Betreuer in Hotels unterzubringen, sollten diese besorgt sein, von Familienangehörigen oder anderen Mitbewohnern angesteckt zu werden. Das ist weiter erlaubt, allerdings unter der Bedingung, dass alle Beteiligten Tracking-Geräte tragen.

Des Weiteren segnete das Finanzkomitee der Liga die Nutzung von zwei verschiedenen Charter-Flugzeugen pro Team während den Playoffs ab, um mehr Platz zum Social Distancing zu haben.

Außerdem wurde im Memo erklärt, dass weiterhin Tests an sieben Tagen der Woche Pflicht sind und, dass Spieler, die nicht länger in Isolation sind am Spieltag, auch spielberechtigt sind.

Darüber hinaus wurde das Protokoll für asymptomatische Spieler geändert. Von nun an dürfen jene nicht mehr nach zwei negativen Tests zurückkehren, sondern erst nach zehn Tagen, so der Spieler zudem von einem Arzt gesundgeschrieben wurde.