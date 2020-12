NFL: Diese Spiele laufen heute live im Free-TV und Livestream

Die NFL-Playoffs rücken immer näher. Mitten in Woche 16 kämpfen die Teams noch um die verbliebenen Playoff- und Wildcardplätze. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele der vorletzten NFL-Woche heute live im Free-TV und Livestream laufen.

NFL: Week 16 im Überblick

In Week 16 gibt es keine Teams, die eine Bye-Week haben. Somit sind alle 32 Teams im Einsatz.

Datum Uhrzeit (MEZ) Auswärts Ergebnis Heim Fr, 25.12. 22.30 Uhr Minnesota Vikings 33:52 New Orleans Saints Sa, 26.12. 19 Uhr Tampa Bay Buccaneers 47:7 Detroit Lions Sa, 26.12. 22.30 Uhr San Francisco 49ers 20:12 Arizona Cardinals So, 27.12. 2.15 Uhr Miami Dolphins 26:25 Las Vegas Raiders So, 27.12. 19 Uhr New York Giants -:- Baltimore Ravens So, 27.12. 19 Uhr Atlanta Falcons -:- Kansas City Chiefs So, 27.12. 19 Uhr Cleveland Browns -:- New York Jets So, 27.12. 19 Uhr Chicago Bears -:- Jacksonville Jaguars So, 27.12. 19 Uhr Cincinnati Bengals -:- Houston Texans So, 27.12. 19 Uhr Indianapolis Colts -:- Pittsburgh Steelers So, 27.12. 22.05 Uhr Carolina Panthers -:- Washington Football Team So, 27.12. 22.05 Uhr Denver Broncos -:- San Diego Chargers So, 27.12. 22.25 Uhr Philadelphia Eagles -:- Dallas Cowboys So, 27.12. 22.25 Uhr Los Angeles Rams -:- Seattle Seahawks Mo, 28.12 2.20 Uhr Tennessee Titans -:- Green Bay Packers Di, 29.12. 2.15 Uhr Buffalo Bills -:- New England Patriots

© imago images / ZUMA Wire

NFL: Diese Spiele laufen heute im Free-TV und Livestream

Drei Spiele der Woche 16 könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV sehen. Zwei davon überträgt ProSiebenMaxx. Zum einen ab 19 Uhr das Duell Indianapolis Colts gegen die Pittsburgh Steelers, zum anderen um 22.25 Uhr Los Angeles Rams gegen Seattle Seahawks.

Zudem sind die beiden Partien auch im kostenlosen Livestream auf ran.de abrufbar. Ebenso wird die Begegnung New York Giants gegen die Baltimore Ravens im Ran-Livestream gezeigt.

Auch DAZN ist heute für die Übertragung von NFL-Spielen verantwortlich. Der Streamingdienst überträgt die Spiele Giants gegen Ravens live und in voller Länge, Falcons gegen Chiefs ab 23 Uhr verspätet und in voller Länge sowie um 2.20 Uhr in der Nacht die Titans gegen die Packers live und in voller Länge. Außerdem hat DAZN die RedZone im Programm. Mit der Konferenz seht Ihr alle Highlights der Sonntagsspielen im frühen sowie späten Slot.

NFL-Saison 2020: Die Playoff-Termine