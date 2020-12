NFL Coin Toss Week 14: Browns vs. Ravens - Darum ist Baltimore immer noch das bessere der beiden Teams

Zum Abschluss von Woche 14 empfangen die Cleveland Browns die Baltimore Ravens. Können Baker Mayfield und seine Offense auf ihre herausragende Vorwoche aufbauen oder holen die Gäste einen wichtigen Sieg im AFC-Playoff-Rennen? SPOX diskutiert mit mySPOX-User Schnosi89. Das Spiel könnt Ihr in der Nacht auf Dienstag (ab 2.15 Uhr) live auf DAZN verfolgen.

Preview: Cleveland Browns (9-3) - Baltimore Ravens (7-5) (Di., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Jan Dafeld (SPOX): Die Browns haben ihre letzten vier Spiele gewonnen und gehen mit der besseren Bilanz ins Duell mit den Ravens. Sie sind in der Nacht auf Dienstag also der Favorit, richtig? Falsch - zumindest, wenn man mich fragt. Clevelands Entwicklung unter Kevin Stefanski ist ohne jede Frage beeindruckend, der starke Record täuscht aber über so manches Problem des Teams hinweg.

Gegen die Titans gewannen die Browns in der Vorwoche deutlicher als das Endergebnis den Anschein erweckt, profitierten dabei aber auch von etwas Fumble- und Fourth-Down-Glück, zudem spielten die Schwächen von Tennessees Defense Baker Mayfield und Co. perfekt in die Karten. Zuvor holten die Browns denkbar knappe Siege gegen die Jaguars, Eagles, Texans und Bengals, verloren gegen die Raiders und kassierten gegen die Steelers eine fette Klatsche - nicht gerade die Ergebnisse eines Contenders.

Nach zwölf Spielen haben die Browns eine Punktedifferenz von -15 (!). Zum Vergleich: Die Ravens kommen - trotz aller Probleme, die das Team in diesem Jahr umgeben - auf einen Wert von +85. Mit Blick auf DVOA fällt das Bild noch krasser aus, in dieser Statistik belegen die Browns ligaweit Platz 23, die Ravens rangieren dort auf Platz acht. Ohne das halbe Team auf der Covid-19-Liste sehe ich Baltimore somit nach wie vor als das bessere Team an. Und dazu kommt noch: Die Stärken und Schwächen der beiden Mannschaften dürften eher den Gästen entgegen kommen.

Die Browns führten die Titans in der vergangenen Woche vor allem deshalb so vor, weil Mayfield aus einer sauberen Pocket spielen und immer wieder auf offene Receiver werfen konnte. Der Quarterback bekommt allerdings Probleme, wenn ihn Defenses unter Druck setzen können, unter diesen Umständen macht Mayfield Fehler, mehr noch als die meisten anderen Quarterbacks in der NFL.

Das spielt den Ravens in die Karten: Baltimore spielt eine der aggressivsten Defenses der NFL, blitzt sehr viel und agiert häufig aus schwer lesbaren Pressure-Paketen. Damit hatte Mayfield bereits in der vergangenen Saison zu kämpfen und sah auch bei der 6:38-Pleite zum Saisonauftakt überhaupt nicht gut aus. Dass die Secondary der Ravens obendrein stark ist, erleichtert die Sache zudem nicht.

Cleveland Browns: Das Run-Game alleine genügt nicht

Natürlich verfügen die Browns gleichzeitig über die vielleicht beste Offensive Line der Liga, Mayfield wird also nicht in Grund und Boden gesackt werden wie zum Beispiel Joe Burrow in seinem Spiel gegen die Ravens. Viel mehr wird es allerdings darum gehen, den ehemaligen Sooners-Star mit schwer lesbaren defensiven Paketen zu verwirren. Darüber hinaus ist der individuelle Pass-Rush der Gäste mit Yannick Ngakoue, Matt Judon und Calais Campbell - sofern er denn spielen kann - mittlerweile auch mehr als solide.

Die Hoffnung der Browns muss offensiv also auf ihrem Run-Game liegen. Dank seiner O-Line und seinen zwei herausragenden Running Backs hat Cleveland ein gefährliches Laufspiel, die Run-Defense der Ravens ist in dieser Saison gegenüber den vergangenen Jahren allerdings klar verbessert. Die Browns können hier Erfolg haben, die Offense tragen wird das Run-Game alleine jedoch vermutlich nicht.

Sind Lamar Jackson und Co. auf der Gegenseite allerdings gut genug, um die wahrscheinlichen Vorteile der eigenen Defense in einen Sieg verwandeln zu können? Hier gibt es in meinen Augen noch ein paar Fragezeichen. Clevelands Defensive Line rund um Myles Garrett ist stark, die Pass-Protection der Ravens war vor dem Cowboys-Spiel mehrfach sehr wacklig.

Mit J.K. Dobbins im Backfield hat das eigene Laufspiel zuletzt allerdings merklich an Explosivität gewonnen, die Run-Defense der Browns war bislang obendrein maximal durchschnittlich. Zudem haben die Gastgeber Probleme auf dem Linebacker-Level, sodass Mark Andrews und Co. die Mitte des Feldes attackieren könnten - der Bereich, wo Jackson am stärksten ist.

Sofern Cleveland sowohl offensiv als auch defensiv die Line of Scrimmage kontrollieren kann, sehe ich die Browns im Vorteil, ganz so dominant schätze ich Clevelands Offensive und Defensive Line allerdings nicht ein. Baltimore wird Mayfield zu Fehlern zwingen und den Ball offensiv zumindest solide bewegen können. Das sollte reichen. Tipp: 27:17 Ravens.

SPOX-User Schnosi89: 9-3! Viele Football Fans dürften sich verwundert die Augen reiben. Zum ersten Mal seit 1994 (!) haben die Browns einen Record von 9-3 und stehen somit unmittelbar vor dem ersten Playoffeinzug seit 2002. Doch woher kommt auf einmal der Erfolg?

Der neue Head Coach Kevin Stefanski implementierte in Cleveland sein aus Minnesota bekanntes Wide-Zone-Konzept mit hohen Play-Action-Quoten, vielen Rollouts und klar definierten Quarterback-Reads, worin definitiv ein Schlüssel zum Erfolg liegt. Des Weiteren wurde zur Umsetzung des neuen Konzeptes die Offensive Line vor der Saison stark verbessert. Das zahlt sich jetzt aus.

Pro Football Focus rankt die Offensive Line sowohl im Run Blocking als auch in der Pass Protection an erster Stelle. Weitere Schlüsselpositionen sind die Running Backs und Tight Ends. Die Browns haben mit Nick Chubb und Kareem Hunt ein gefährliches Duo im Backfield, das Baker Mayfield stark entlastet. Die Runner erzielen konstant Raumgewinn und sorgen für Punkte auf dem Scoreboard. Die Tight Ends spielen im Blocking-Scheme eine tragende Rolle.

Kevin Stefanski versteht es bisher hervorragend, diese Stellschrauben perfekt ineinander greifen zu lassen. So lässt sich kompensieren, dass die Passing Offense der Browns bisher wenig zur Geltung kommt. Das kann man einerseits am Fehlen von Odell Beckham Jr. als Nummer-1-Receiver festmachen, andererseits muss man natürlich auch betonen, dass die Defizite bei Baker Mayfield deutlich erkennbar sind.

Da mag es den einen oder anderen überrascht haben, wie überzeugend die Browns vergangene Woche bei den Titans mit einem starken Mayfield gewonnen haben. Ein Statement genau zur richtigen Zeit.

NFL: Das Momentum spricht für die Browns

Was uns nun zum AFC North Duell am Montagabend bringt: Würde ich es mir leicht machen, könnte ich einfach mit "The Trend is your Friend" argumentieren. Cleveland hat seit der Bye Week alle seine vier Spiele gewonnen, während die Baltimore vier der letzten sechs Partien verloren hat. Das Momentum spricht also klar für die Browns, auch wenn die Ravens das erste Spiel zwischen beiden Teams in Week 1 klar für sich entschieden haben. Diese Niederlage muss raus aus den Köpfen.

Entschieden wird die Begegnung meiner Meinung nach an der Line of Scrimmage. Dort sehe ich Vorteile auf Seiten der Browns. Ich sehe kein Indiz dafür, dass Clevelands Offensive Line von den Defensive Line der Ravens dominiert werden könnte.

Enorm wichtig ist, dass Right Guard Wyatt Teller rechtzeitig von der Covid-19-Liste aktiviert werden konnte und so die gewohnte Formation zur Verfügung steht. Dadurch sollte es gelingen, das für die Browns typische Spiel aufzuziehen. Einziger Wermutstropfen ist, dass aller Voraussicht nach Tight End Austin Hooper wegen einer Nackenverletzung nicht zur Verfügung steht.

Auf der anderen Seite des Balls hat Baltimores Offensive Line mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Dadurch sind die Ravens deutlich in Ihrem Spiel limitiert. Für die Browns gilt es, an letzte Woche anzuknüpfen. Entscheidend wird sein, die Running Backs der Ravens nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und zusätzlich die RPOs und designten Quarterback-Runs von Lamar Jackson einzuschränken. In der Secondary fehlt weiterhin Denzel Ward, somit sind die Browns hier verwundbar.

Insgesamt erwarte ich ein spannendes und enges Spiel mit dem besseren Ausgang für die Browns. Tipp: 24-21