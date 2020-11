Head Coach Pete Carroll erhält wohl Rentenvertrag bei den Seattle Seahawks

Die Seattle Seahawks haben Erfolgscoach Pete Carroll für seine Verdienste offenbar mit einer langfristigen Vertragsverlängerung belohnt. Das berichtet ESPNs Adam Shefter unter Berufung auf klubinterne Kreise.

Eine offizielle Bestätigung durch den Klub steht zwar noch aus, doch geht man davon aus, dass Carroll bis zum Ende der Saison 2025 bei den Seahawks bleiben soll.

Carroll ist mit 69 Jahren aktuell schon der älteste Head Coach der gesamten Liga.

© imago images / upi photos

Aktuell ist er in der elften Saison beim Team aus dem Bundesstaat Washington. Mit 106 Siegen ist Carroll der erfolgreichste Trainer der Geschichte der Franchise. Achtmal führte er die Seahawks in die Playoffs und zweimal bis in den Super Bowl.

In der Saison 2013 gewann Seattle das große Finale 43:8 gegen die Denver Broncos und feierte seine bislang einzige Championship.