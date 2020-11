NFL, Week 10: Diese Spiele werden im Free-TV und Livestream gezeigt

Week 10 in der NFL steht an. Welche Teams treffen aufeinander und wo könnt Ihr live im Free-TV und Livestream dabei sein? Hier geben wir Euch einen Überblick.

Jede Menge Action aus der NFL gibt es live auf DAZN! Holt Euch Euren kostenlosen Probemonat, wenn Ihr bei der Red Zone sowie zahlreichen Einzelspielen live dabei sein wollt.

NFL Week 10: Diese Spiele werden im Free-TV und im Livestream gezeigt

Wie gewohnt sind auch in Week 10 zwei Spiele live im Free-TV zu sehen. Pro 7 MAXX zeigt am Sonntag je eine Partie aus dem frühen und späten Slot.

Diese Woche im Programm: Die Tampa Bay Buccaneers, die mit Tom Brady, Rob Gronkowski und Antonio Brown bei den Carolina Panthers zu Gast sind, sowie im Anschluss die Partie der Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks.

Außerdem steht auf ran.de ein weiteres Spiel im Livestream bereit. Ab 19 Uhr könnt Ihr dort am Sonntag das Duell in der NFC East zwischen den New York Giants und den Philadephia Eagles sehen.

Jede Menge Spiele aus der NFL gibt es zudem auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt jede Woche das Thursday, Sunday und Monday Night Game. Dies bedeutet: In den kommenden Tagen könnt Ihr auf DAZN bei den Begegnungen Titans vs. Colts, Patriots vs. Ravens und Bears gegen Vikings live und in voller Länge mitfiebern.

Datum Uhrzeit Auswärtsteam Heimteam Übertragung 13. November 2.20 Uhr Indianapolis Colts Tennessee Titans DAZN 15. November 19 Uhr Philadelphia Eagles New York Giants in der Redzone auf DAZN/ran.de 15. November 19 Uhr Jacksonville Jaguars Green Bay Packers in der Redzone auf DAZN 15. November 19 Uhr Washington Football Team Detroit Lions in der Redzone auf DAZN 15. November 19 Uhr Tampa Bay Buccaneers Carolina Panthers in der Redzone auf DAZN/Pro7 MAXX 15. November 19 Uhr Houston Texans Cleveland Browns in der Redzone auf DAZN 15. November 22.05 Uhr Los Angeles Chargers Miami Dolphins in der Redzone auf DAZN 15. November 22.05 Uhr Buffalo Bills Arizona Cardinals in der Redzone auf DAZN 15. November 22.05 Uhr Denver Broncos Las Vegas Raiders in der Redzone auf DAZN 15. November 22.25 Uhr San Francisco 49ers New Orleans Saints in der Redzone auf DAZN 15. November 22.25 Uhr Seattle Seahawks Los Angeles Rams in der Redzone auf DAZN/Pro7 MAXX 15. November 22.25 Uhr Cincinnati Begnals Pittsburgh Steelers in der Redzone auf DAZN/Pro7 MAXX 16. November 2.20 Uhr Baltimore Ravens New England Patriots DAZN 17. November 2.15 Uhr Minnesota Vikings Chicago Bears DAZN

NFL: Die Redzone jeden Sonntag im Livestream sehen

DAZN hat außerdem ein weiteres Schmankerl parat: Mit der legendären NFL Redzone seht Ihr jeden Sonntag in einer siebenstündigen werbefreien Konferenz alle Spiele und verpasst damit keinen Touchdown.

Das Angebot von DAZN könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, im Anschluss kostet es 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

DAZN zeigt nicht nur die NFL, sondern auch die weiteren US-Sport-Ligen NBA, NHL und MLB. Hinzu kommen ausgewählte Spiele der Fußball-Bundesliga sowie die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, LaLiga und vieles mehr.

Quarterback-Ranking nach Woche 9: Ein neuer, alter König - der MVP rutscht ins Mittelfeld © imago images 1/34 Die ersten 9 Spieltage sind absolviert - SPOX-Redakteur Adrian Franke zieht sein zweites Quarterback-Zwischenfazit! Wer konnte im Vergleich zum ersten Ranking klettern, wer fällt? Wie lassen sich die 32 Starter nach der ersten Saisonhälfte einordnen? © imago images/Cliff Welch 2/34 Als Basis dienen sowohl Advanced Stats, als auch Live-Eindrücke. Abgebildet werden soll primär, wo die 32 Starter nach 9 Spielen stehen. Um zu kleine Sample Sizes auszuschließen, sind 140 Dropbacks das Minimum. Wer darunter liegt, wurde nicht bewertet. © getty 3/34 NICHT GEWERTET: Tua Tagovailoa, Miami Dolphins: Gegen die Rams spielte er mit stark angezogener Handbremse - gegen Arizona funktionierte viel in der Struktur, aber Tua deutete sein immenses Potenzial überdeutlich an. Die nächsten Wochen werden spannend! © getty 4/34 NICHT GEWERTET: Alex Smith, Washington Football Team: Haskins gebenched, Allen verletzt: Smith ist vorerst der Starter! Gegen die Giants hatte er direkt ein ordentliches Spiel - bis die späten Turnover einschlugen. Was kann man von ihm jetzt erwarten? © getty 5/34 NICHT GEWERTET: Andy Dalton/Garrett Gilbert, Dallas Cowboys: Quarterback-Kontroverse in Dallas? Gilbert machte seine Sache gegen Pittsburgh überraschend gut, nachdem Dalton vor der Zwangspause verloren wirkte. Will Dallas jetzt mehr von Gilbert sehen? © getty 6/34 NICHT GEWERTET: Jake Luton, Jacksonville Jaguars: Bleibt Luton der Starter, oder übernimmt Minshew wieder, wenn er fit ist? Coach Marrone hatte angedeutet, dass Luton den Startplatz behalten könnte - das Texans-Spiel wäre dafür ein gutes Argument. © imago images/Corey Sipkin 7/34 28. Sam Darnold, New York Jets: Eine QB-Debatte wird es jetzt nicht geben - aber mit Flacco sieht die Offense nicht schlechter aus. Darnold hat Talent, das ist unbestreitbar. Doch es sind nur Highlights ohne Konstanz, die Entwicklung ist nicht da. © imago images/Bob Kupbens 8/34 27. Nick Mullens, San Francisco 49ers: Die (negative) Definition eines System-QBs. Mullens funktioniert in Shanahans Offense und ist damit ein exzellenter Backup. Sobald er aber mehr ins reguläre Dropback-Passspiel gehen muss, ist schnell Feierabend. © imago images/Robin Alam 9/34 26. Nick Foles, Chicago Bears: Das wohl desolateste Urteil? Mit Trubisky lief die Offense runder. Foles ist keineswegs der Alleinschuldige, doch einzelne Big Plays sind die einzige Hoffnung für eine Offense, die auf Quarterback bei 0 anfangen muss. © imago images/John Griffin 10/34 25. Drew Lock, Denver Broncos: Bleibt eine Achterbahnfahrt. Gegen die Chargers drei Viertel übel, dann ein Monster-Comeback. Gegen die Falcons einige Big Plays - und klare Fehlwürfe. Talent ist da, kann er rechtzeitig auch alles zusammenbringen? © imago images/Andy Lewis 11/34 24. Carson Wentz, Philadelphia Eagles: Natürlich sind die Umstände nicht ideal - aber auch damit bleiben einfach zu viele Fehlwürfe, zu viele schlechte Entscheidungen, zu langsame Reads. Wentz ist besser als im ersten Saisonviertel, das wars aber auch. © imago images/Mark Goldman 12/34 23. Daniel Jones, New York Giants: Jones spielt tatsächlich gar keine schlechte Saison. Die Big Plays sind weiter da, als Passer hat er sich im Vergleich zum Vorjahr definitiv stabilisiert. Aber Pocket-Verhalten und Turnover sind weiterhin katastrophal. © imago images/Fred Kfoury III 13/34 22. Cam Newton, New England Patriots: Definitiv positive Tendenzen gegen die Jets - und kein Quarterback hat ansatzweise so schlechte Waffen wie Cam. Als Runner kann er ein X-Faktor sein, bauen die Pats ihre Offense wieder mehr darum auf? © imago images/Ian Johnson 14/34 21. Baker Mayfield, Cleveland Browns: Hat gigantische Probleme gegen Pressure, ist inkonstant in der Mitte des Feldes. In der Struktur der Offense klappt es, aber wenn die Reads komplexer werden und die Line wackelt, kommen schnell große Schwierigkeiten. © imago images/Steven King 15/34 20. Matt Stafford, Detroit Lions: Das kleine Hoch ist auch schon wieder verflogen, die Lions sind ganz tief auf dem Boden der Tatsachen. Das gilt auch für die Offense: Stafford hatte zuletzt einige bessere Spiele, die sind aber eher einzelne Highlights. © imago images/Jevone Moore 16/34 19. Jared Goff, Los Angeles Rams: Eigentlich kann man bei Goff die gleichen Gedanken immer wiederholen. Greifen die Play-Designs? Dann ist Goff ein guter Passer mit einem guten Deep Ball. Aber er braucht eben auch die sehr guten Umstände. © imago images/Scott Stuart 17/34 18. Philip Rivers, Indianapolis Colts: Rivers ist nicht perfekt, aber er ist nicht ansatzweise das Hauptptoblem in der Colts-Offense. Kann den Ball noch immer tief werfen und liefert Big Plays auch unter Druck. © imago images/Trask Smith 18/34 17. Kirk Cousins, Minnesota Vikings: Die bessere Version von Goff? Die Vikings arbeiten gut mit Screens, Yards nach dem Catch - und natürlich Play Action. Cousins ist der bessere Dropback-Passer und funktioniert besser unter wackligen Umständen. © imago images/William Purnell 19/34 16. Teddy Bridgewater, Carolina Panthers: Guter Auftritt gegen die Chiefs, wie auch schon vor 2 Wochen gegen die Saints. Bridgewater hat seine klaren Limitierungen, insbesondere vertikal und gegen Pressure. Aber er ist die perfekte Übergangslösung. © imago images/Robin Alam 20/34 15. Lamar Jackson, Baltimore Ravens: Der MVP rutscht ins Mittelmaß. Als Passer ist Lamar Jackson aktuell nicht mehr als Durchschnitt, auch wenn die Ravens-Probleme tiefer gehen. Doch auch als Runner definitiv nicht der X-Faktor des Vorjahres. © imago images/Cliff Welch 21/34 14. Justin Herbert, Los Angeles Chargers: Eindrucksvolle Rookie-Saison, mit einer zentralen Frage: Wie lange kann er die Big Plays aufrechterhalten? Aktuell ist er trotz Pressure eine Big-Play-Maschine, die Down-für-Down-Konstanz fehlt bisweilen noch. © imago images/Mark Goldman 22/34 13. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers: Wird in Pittsburgh sehr durch die Umstände geschützt, spielt seine Rolle aber sehr gut. Verteilt den Ball schnell, präzise und konstant und gibt der Offense eine Base-Line. Das Ceiling dagegen fehlt ein wenig. © imago images/Ian Johnson 23/34 12. Ryan Tannehill, Tennessee Titans: Tannehill einzusortieren ist extrem schwer. Klappen die Konzepte, ist er ein Elite-Ballverteiler. Aber wenn er als Dropback-Passer konstant gewinnen muss, wird es wacklig. Die letzten drei Spiele waren durchwachsen. © imago images/Ian Johnson 24/34 11. Joe Burrow, Cincinnati Bengals: Burrows Entwicklung ist wirklich eindrucksvoll, vor allem, weil er schon so viel leisten muss. Viel Verantwortung aus Empty, eine extrem hohe Passing-Volume. Und Burrow verteilt den Ball auch gegen Pressure exzellent. © imago images/David John Griffin 25/34 10. Matt Ryan, Atlanta Falcons: Das Level, auf dem Ryan nach wie vor spielt, sollte Falcons-Fans auch für den Umbruch Mut machen. Immer noch ein guter Deep-Passer, attackiert die Mitte des Feldes gut, wenige Fehler - solange er eine saubere Pocket hat. © imago images/Fred Kfoury III 26/34 9. Derek Carr, Las Vegas Raiders: Carr gefällt mir deutlich besser als vor einigen Jahren, als er ins MVP-Rennen geschrieben wurde. Die Offense ist vertikal, explosiv; Carr macht wenige Fehler und scheint eine neue Aggressivität gefunden zu haben. © imago images/Corey Sipkin 27/34 8. Josh Allen, Buffalo Bills: Hatte jetzt einige wackligere Spiele, die Aussetzer wird er nie komplett raus bekommen. Aber unter dem Strich spielt er schlicht eine wirklich gute Saison: Deep Ball ist besser, Reads sind gut und die Athletik ein X-Faktor. © imago images/Dirk Shadd 28/34 7. Drew Brees, New Orleans Saints: Hat sich definitiv stabilisiert. Brees ging zuletzt nicht nur vereinzelt auch mal tief, mit seiner enorm hohen Accuracy und Konstanz bewegte er die Offense trotz der Receiver-Ausfälle. Kann er das Level halten? © imago images/Cliff Welch 29/34 6. Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers: Das Saints-Spiel war ein Desaster, da muss man nicht diskutieren. Aber sonst? Es ist eben häufig Brady, der eine ineffizient designte Offense gefährlich macht. Pocket-Movement, Arm, Accuracy - das ist alles noch da. © getty 30/34 5. Kyler Murray, Arizona Cardinals: Als Passer lange nicht am Ziel, aber er wird konstanter. Deep Ball kommt häufiger, Intermediate-Production wird besser. Vor allem aber ist Murray der mit weitem Abstand gefährlichste QB-Rusher aktuell. Kreiert Offense. © imago images/David Rosenblum 31/34 4. Deshaun Watson, Houston Texans: Weil die Texans-Saison im Sande verläuft geht fast ein wenig unter, wie gut Watson inzwischen wieder spielt. Der Saisonstart-Durchhänger ist längst überwunden, Watson attackiert gut tief und ist besser gegen Pressure. © getty 32/34 3. Russell Wilson, Seattle Seahawks: Wilson spielt nach wie vor auf extrem hohen Level und gibt Seattle die beste Chance auf Siege. Doch die Turnover - darunter klare Fehler - haben unbestreitbar deutlich zugenommen. Wird das noch ein größeres Problem? © imago images/Bob Kubpens 33/34 2. Aaron Rodgers, Green Bay Packers: Im Vergleich zum Ranking nach Woche 5 hat es auch bei Rodgers inzwischen gemenschelt. Aber er spielt nach wie vor eine Elite-Saison mit Big Plays und, abgesehen vom Bucs-Spiel, dennoch fehlerfrei. © imago images/William Purnell 34/34 1. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs: Zurück an der Spitze. Was Mahomes im zweiten Saisonviertel teilweise gespielt hat war absolut spektakulär. Big Plays, Präzision Underneath, Pocket-Verhalten, Spielintelligenz: Er ist der beste Quarterback der Liga.

NFL: Termine in der Saison 2020

Die Regular Season endet am 3. Januar. Zuletzt gab die NFL bekannt, dass die Zahl der Playoff-Teams von 14 auf 16 erhöht werden könnte, sollten Spiele aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr ausgetragen werden können.

Der vorgesehene Zeitplan soll allerdings in jedem Falle eingehalten werden. Dies gilt auch für den Termin des Super Bowls, der am 7. Februar 2021 in Tampa/Florida steigen soll - mit möglichst vielen Fans.