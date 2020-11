Wie jedes Jahr steigen auch 2020 wieder die Thanksgiving Games in der NFL, am Donnerstag sowie in der Nacht auf Freitag finden also insgesamt drei Spiele statt. Wo Ihr die Partien live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Holt euch jetzt den kostenlosen Probemonat und seht heute Abend das Thanksgiving-Spiel zwischen den Detroit Lions und Houston Texans live auf DAZN!

NFL: Welche Spiele finden an Thanksgiving statt?

Die NFL bleibt ihrer langen Tradition an Thanksgiving treu, vor dem wöchentlichen Thursday Night Game finden also zwei Spiele statt, in denen wie jedes Jahr die Detroit Lions und die Dallas Cowboys spielen werden. In der Nacht auf Freitag hätte eigentlich noch das Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens stattgefunden, aufgrund von Coronafällen wurde die Partie aber auf Sonntag verschoben.

In diesem Jahr stehen die folgenden Begegnungen an:

Datum Zeit Heim Gast 26.11.2020 18.30 Uhr Detroit Lions Houston Texans 26.11.2020 22.30 Uhr Dallas Cowboys Washington Football Team

NFL: Thanksgiving Games heute live im TV und Livestream

NFL-Fans in Deutschland haben Glück: Alle drei Thanksgiving-Spiele der NFL werden in Deutschland übertragen. Zwei Begegnungen zeigt die ProSiebenSat1-Gruppe bzw. ran, eins der Spiele überträgt DAZN.

Den Auftakt in den Abend gibt der Streamingdienst: Ab 18.30 Uhr zeigt DAZN das Spiel zwischen den Lions und den Texans live. Martin Pfanner und Adrian Franke werden die Partie als Kommentatoren begleiten, Flo Hauser führt als Moderator durch das Spiel.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro jährlich. Falls Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr zudem zunächst ein Probeabo abschließen und das "Netflix des Sports" einen Monat lang kostenlos testen.

Weiter geht es dann auf ProSieben MAXX: Dort läuft das Spiel zwischen den Cowboys und dem Football Team aus Washington, ab 22.10 Uhr ist ProSieben MAXX auf Sendung. Zudem wird auf ran.de ein Livestream der Übertragung angeboten.

NFL: Cowboys und Washington kämpfen um den Division-Sieg

Im Spiel zwischen den Dallas Cowboys und dem Washington Football Team geht es heute Abend auch um den Sieg in der NFC East. Die Division ist ganz eng beisammen, jedes der vier Teams kann die Division noch gewinnen und sich somit automatisch für die Playoffs qualifizieren.

Aktuell führen die Philalphia Eagles die Tabelle mit drei Siegen und einem Unentschieden an, die New York Giants, Washington und die Cowboys folgen alle mit nur einem halben Spiel Rückstand.

NFL: Die Tabelle in der NFC East