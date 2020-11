NFL Coin Toss Week 8: Giants vs. Buccaneers - Stolpert Tom Brady einmal mehr über seinen Angstgegner?

Im Monday Night Game treffen in dieser Woche die New York Giants auf die Tampa Bay Buccaneers. Die Favoritenrolle ist vor dem Spiel klar. Fahren die Bucs ihren nächsten Sieg ein, oder können die Giants Tom Brady mal wieder ein Bein stellen? SPOX diskutiert mit SPOX-User bkg86. Das Spiel seht Ihr in der Nacht auf Dienstag (ab 2.15 Uhr) live auf DAZN.

Preview: New York Giants (1-6) vs. Tampa Bay Buccaneers (5-2) (Di., 2.15 Uhr live auf DAZN)

SPOX-User bkg86: Der 22.9.2019 war ein besonderer Tag in der Geschichte der New York Giants. Heute erscheint es fast aus einer anderen Zeit, dass 65.618 Zuschauer ein NFL Spiel sahen, vor allem aber war es der Tag, an dem der sechste Pick des Drafts 2019, Daniel Jones, Franchise-Legende Eli Manning als Starting Quarterback der Giants ablöste.

Und Jones lieferte gegen die Tampa Bay Buccaneers damals wahrlich ab: Jones kam auf 336 Yards, er warf für zwei Touchdowns und erlief zwei weitere. Die Giants gewannen mit 32:31 und es schien, als würde sich vieles endlich zum Guten wenden.

Falsch gedacht, denn seitdem entwickelten sich die beiden Teams in völlig verschiedene Richtungen.

Ja, eigentlich ist es das Konzept beim "Coin Toss", dass der Fan eines Teams aufzeigt, wieso sein Team in der Nacht auf Dienstag gewinnt. Ehrlich gesagt: Ich finde dafür diesmal kaum Gründe.

New York Giants: Die Offensive Line enttäuscht

Daniel Jones hat bis heute 20 Spiele als Starter von Big Blue absolviert, 29 Touchdows stehen satte 19 Interceptions und katastrophale 16 Fumbles gegenüber. In der Offseason sollte die O-Line für Jones und Saquon Barkley verbessert werden - Nate Solder aber verzichtete aufgrund der Pandemie auf die Saison und Erstrundenpick Andrew Thomas rückte direkt auf Left Tackle. Dort konnte er bislang nicht überzeugen, ebenso wenig wie die restliche Line inklusive eigentlich verlässlicher Größen, wie Will Hernandez auf Guard.

Barkley verletzte sich in Chicago bereits schwer und fällt den Rest der Saison aus. Das ist aber nicht mal das zentrale Problem, konnte doch selbst er vorher das Run Game nicht in Fahrt bringen. Ein Evan Engram lässt sichere Catches zu sicheren Siegen, wie gegen die Eagles, fallen, Sterling Sheperd ist nie wirklich fit, für Golden Tate gilt dasselbe und einzig Darius Slayton zeigt sich als verlässliches Ziel für Daniel Jones.

Hier ist dann auch einer der wenigen Argumente pro Giants zu finden: Sollte die O- Line, die nun Covid-19 bedingt auch noch auf Hernandez verzichten muss, einigermaßen halten und Daniel Jones einen seiner durchaus möglichen guten Tage erwischen, dann gibt es Möglichkeiten gegen die beiden Cornerbacks der Buccaneers.

New York Giants: Ohne Möglichkeiten auf den Sieg?

Es werden dann aber mehr als 25 Punkte werden müssen, denn die Defense der G-Men ist weiterhin nicht gut. Man liegt zwar in vielen Statistiken relativ solide im Mittelfeld der Liga und ich hätte vor der Saison weniger erwartet, aber es fehlt weiterhin jeglicher Pass-Rush und es mangelt an Tiefe in der Secondary.

Der Ausfall von Zweitrundenpick Pick Xavier McKinney war hierbei ebenso ein Rückschlag wie die Verletzungen von Oshane Ximines und Lorenzo Carter. Heute Nacht geht es zudem nicht gegen irgendeine Offense, denn selbst ohne Chris Godwin verfügt das Team von Bruce Arians über genug Feuerkraft, um dieser Giants-Defense nachhaltig weh zu tun.

Cornerback James Bradberry gegen Wide Receiver Mike Evans könnte ein spannendes Duell werden, allerdings wird dann der oft unsichere Ryan Lewis auf der anderen Seite Scotty Miller oder den wiedererstarkten Rob Gronkowski verteidigen müssen. Hinzu kommt, dass der beste Giants-Verteidiger der Saison, Blake Martinez, weiterhin seine Probleme in der Pass Coverage hat. All dies gegen einen nicht alt werden wollenden Tom Brady und ich muss leider sagen, dass ich kaum eine Möglichkeit sehe, wie diese Giants das Spiel gewinnen können.

Die Giants des Jahres 2020 sind die Folge vieler verfehlter Entscheidungen, wofür mindestens fünf Erstrunden-Busts (David Wilson, Justin Pugh, Ereck Flowers, Eli Apple, DeAndre Baker) in den letzten 10 Jahren sinnbildlich stehen. Ein Sieg gegen die Eagles hätte zwar ernsthaft Platz eins der NFC East bedeutet, aber eine Playoff-Teilnahme dieser 2020er Giants wäre vor allem eines: Selbstbetrug. Tipp: 31:16 Bucs.

Jan Dafeld (SPOX): Weil der anwesende Giants-Fan seinem eigenen Team keinen Sieg zutraut, fällt die Aufgabe darüber zu sinnieren, wieso Daniel Jones und die Giants Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers schlagen sollten, also mir zu. Undankbar.

Die einfachste Erklärung wäre an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die Giants Brady schon immer Probleme bereitet und ihm so manche überraschende Niederlage zugefügt haben. Davon halte ich allerdings wenig. Auf Seiten New Yorks werden in der Nacht auf Dienstag weder Eli Manning noch David Tyree stehen, Brady wird Bill Belichick nicht an seiner Seite haben.

Was kann den Giants also Hoffnung machen? Zugegeben: Wenig. Aber unmöglich ist in der NFL nichts, jedes Team kann jedes Team schlagen, auch wenn diese Theorie beim Spiel der Chiefs gegen die Jets tatsächlich auf eine harte Probe gestellt wurde. Für einen Sieg im Monday Night Game müssten aber gleich mehrere Sachen zu Gunsten der Giants laufen.

Buccaneers: Missverständnisse in der Offense vorprogrammiert

Erstens: Daniel Jones muss einen starken Tag erwischen. Jones konnte seine Auswahl als sechster Pick im Draft bislang eher bedingt rechtfertigen, er macht immer noch viele Fehler, vor allem in der Pocket. Aber: Jones hat nicht grundlos den Spitznamen "Danny Dimes", der 23-Jährige kann jeden Wurf in jedem Playbook machen und auch starken Defenses zusetzen.

Die Giants haben nicht die O-Line und auch nicht die Receiver, um die Bucs individuell in diesen Matchups schlagen zu können. Jones wird seine Mitspieler also in vorteilhafte Situationen bringen müssen. Dazu ist er in der Lage - an seinen besten Tagen.

Gleichzeitig spielt Tom Brady auf der Gegenseite eine bislang sehr gute Saison, fehlerfrei agiert der einstige Patriots-Superstar dabei allerdings auch nicht. Brady warf früh in der Saison zwei Pick Sixes, Fehler, insbesondere aufgrund von Missverständnissen, sind in der Offense von Bruce Arians praktisch vorprogrammiert.

Genau von diesen Fehlern müssen die Giants profitieren. New York wird Tampa Bays Offense nicht nur ab und zu bremsen müssen, die Gastgeber werden auch gezwungen sein, Turnover zu forcieren, am besten mit einem langen, anschließenden Return, vielleicht sogar für einen Touchdown.

Selbst wenn all das gelingt, wenn Jones also einen Sahnetag erwischt und stark aufspielt und Brady gleichzeitig ein, zwei böse Fehler unterlaufen, dürften die Giants wohl noch einen Return-Touchdown, ein paar verschossene Field Goals auf der Gegenseite oder ein anderes verrücktes Play benötigen, um zu gewinnen - aber vielleicht ist die Zeit ja genau in dieser Woche reif dafür. Bei Spielen der Giants gegen Tom Brady ist nun mal doch alles möglich! Tipp: 24:23 Giants.