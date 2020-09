NFL: Der Tag nach dem Kader-Cutdown im Live-Ticker: Die Lions schnappen sich Peterson

Wo landen die gestern entlassenen Spieler? Gibt es eine weitere fette Vertragsverlängerung? SPOX begleitet den Tag nach den finalen Kader-Cuts in der NFL im LIVETICKER!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL: Der Tag nach dem Kader-Cutdown im Live-Ticker

15.00 Uhr: Das erste Team in der Waiver Priority sind übrigens die Cincinnati Bengals, das bedeutet, dass Cincy sich theoretisch jeden Spieler, der auf der Waiver Wire landet, sichern könnte. Josh Rosen wird allerdings nicht bei dem Team landen. Head Coach Zac Taylor erklärte bereits gestern, dass man kein Interesse an den Diensten des einstigen Erstrundenpicks habe.

14.50 Uhr: Mittlerweile werden die finanziellen Details des Clowney-Deals bekannt. Der erhält in Tennessee offenbar bis zu 15 Millionen Dollar für ein Jahr. Ganz so ein Schnäppchen ist der ehemalige Texans- und Seahawks-Star also doch nicht. Zunächst war von einem Deal über 12 Millionen Dollar ausgegangen worden.

14.35 Uhr: Und wir haben auch schon die erste große Nachricht des Tages: Adrian Peterson hat ein neues Team. Der Running Back unterzeichnet einen Einjahres-Vertrag bei den Lions. "All Day" passt zu dem, was die Lions offensiv machen wollen, allerdings ist der Running-Back-Raum in Detroit nun auch sehr voll: Neben D'Andre Swift und Kerryon Johnson stehen auch Ty Johnson und Bo Scarbrough noch bei den Lions unter Vertrag. Womöglich wird einer der beiden Platz für Peterson machen müssen.

14.30 Uhr: Die größten Entlassungen der letzten Tage haben wir auch nochmal im Überblick für Euch zusammengetragen. Hier seht Ihr die wichtigsten und überraschendsten Entscheidungen im Überblick.

14.25 Uhr: Falls Ihr gestern nicht alle Entlassungen, Trades und Vertragsverlängerungen mitbekommen habt - kein Problem! Hier findet Ihr unseren gestrigen Ticker zum Nachlesen.

14.20 Uhr: Herzlich Willkommen zum nächsten Tag der NFL, den wir im Live-Ticker begleiten. Nach dem gestern die finalen Cutdowns fällig waren, entscheidet sich heute, wo die gestern entlassenen Spieler unterkommen. Wer gibt Josh Rosen noch eine Chance? Findet Adrian Peterson ein neues Team? Und wer schnappt sich Mohamed Sanu? Alle Updates sowie Einschätzungen zu den einzelnen Moves erhalten Ihr hier.

Dos and Dont's für Eure Fantasy-Saison: So wird Euer Draft ein Erfolg © imago images 1/18 Die NFL-Saison steht vor der Tür, spätestens jetzt dürfte euer Fantasy-Draft anstehen. Wir verraten Euch, welche Spieler ihr ins Auge fassen solltet und welche Fehler Ihr vermeiden müsst. Unsere Dos and Don'ts. © imago images/JimRuymen 2/18 Do's: Cam Akers (Running Back, Rams) - Akers kämpft mit Malcolm Brown und Darrell Henderson um die Nachfolge von Todd Gurley und aktuell hat der Rookie die klar besten Karten. Im Training Camp sieht er gut aus, er könnte der neue Rams-Lead-Back werden. © imago images/ZachBolinger 3/18 Zack Moss (Running Back, Bills): Der nächste Rookie, der eine gute Saison spielen dürfte. Moss wird mit Devin Singletary um Snaps kämpfen - und Zweiterer kämpft derzeit mit Fumble-Problemen. Moss könnte bei den Bills mehr als "nur" ein 1B-Back werden. © imago images/FrakesHeald 4/18 Ryquell Armstead/Devine Ozigbo (Running Backs, Jaguars) - Leonard Fournette wurde entlassen, irgendjemand muss die zahlreichen Carries von ihm übernehmen. Armstead ist der Favorit, doch auch Ozigbo könnte eine größere Rolle in der Offense einnehmen. © imago images/RichGaessle 5/18 Jamison Crowder (Wide Receiver, Jets) - Denzel Mims? Angeschlagen. Breshad Perriman? Angeschlagen. Crowder ist der einzige fitte und verlässliche Receiver bei den Jets. Im Vorjahr kam er auf 122 Targets, in PPR-Ligen ist er so eine Top-Option. © imago images/CharlesTrainor 6/18 Preston Williams (Wide Receiver, Dolphins) - Bis zu seiner Verletzung im Vorjahr bekam kein Dolphins-Receiver mehr Targets als Williams. Konkurrenz gibt es bei den Dolphins kaum, Williams und DeVante Parker sind das ganz klare Top-Receiver-Duo in Miami. © imago images/DouglasStringer 7/18 Brandin Cooks (Wide Receiver, Texans): Vor 2019 knackte Cooks viermal in Serie die 1000-Yard-Marke. In Houston werden nach Hopkins' Abgang viele Targets frei. Fast alle Texans-Receiver haben mehr Potenzial als ihre aktuelle Draft-Position vermuten lässt. © imago images/ZachBolinger 8/18 Michael Pittman Jr. (Wide Receiver, Colts): Jalen Reagor war der Rookie-Liebling vieler Draft-Experten, jetzt hat er sich verletzt. Der nächste in der Reihe ist Michael Pittman Jr., Philip Rivers liebt große Targets, beide sollten schnell harmonieren. © imago images/ZachBolinger 9/18 Bryan Edwards (Wide Receiver, Raiders) - Tyrell Williams wird die gesamte Saison verletzt ausfallen, den Raiders fehlt nun ein echter Outside-Receiver. Das könnte Edwards werden. Der Rookie dürfte in Las Vegas sofort starten. © imago images/DavidCrane 10/18 Einen Tight End streamen - Tyler Higbee, Hayden Hurst, Noah Fant, Jared Cook, Mike Gesicki: Die Auswahl an soliden Tight Ends ist in diesem Jahr groß. Schnappt Euch spät im Draft einen und wechselt bei Bedarf zu einem der Free Agents. © imago images/JohnJKim 11/18 Dont's: David Montgomery (Running Back, Bears) - Montgomery wird den Saisonstart wohl verletzt verpassen, wie lange er genau ausfällt, ist nicht klar. Allzu gut sollte die Bears-Offense ohnehin nicht sein, nehmt Montgomery bloß nicht zu früh. © imago images/DavidRosenblum 12/18 Leonard Fournette (Running Back, Free Agent) - Die Jaguars haben Fournette entlassen, startet der jetzt bei einem neuen, besseren Team richtig durch? Unwahrscheinlich. Fournettes Stil passt nicht gut in die moderne NFL. Bis spät im Draft: Finger weg! © imago images/HectorAcevedo 13/18 Melvin Gordon (Running Back, Broncos) - Gordon wird in so manchen Ligen immer noch wie ein echter Lead Back gedraftet, diese Zeiten sind aber wohl vorbei. Er wird sich die Carries mit Phillip Lindsay teilen müssen. Eine vertrackte Situation. © imago images/AlGolub 14/18 Stefon Diggs (Wide Receiver, Bills) - "Opportunity, not talent, matters" ist einer der Fantasy-Grundsätze. Diggs mag ein sehr guter Receiver sein, in Buffalo kommt er allerdings in eine Offense, die im Vorjahr gerade mal für 3000 Yards passte. © imago images/MichaelWorkman 15/18 D.K. Metcalf (Wide Receiver, Seahawks) - Viele erwarten von Metcalf eine echte Breakout-Saison. Aber: Auch er spielt in einer eher Run-lastigen Offense, zudem werden seine Red-Zone-Targets garantiert zurückgehen. Etwas Vorsicht ist geboten. © imago images/LesliePlazaJohnson 16/18 Reach für einen Quarterback: In jedem Jahr gibt es mehr gute Quarterbacks als es Fantasy-Teams gibt, opfert daher keinen zu frühen Pick für Euren QB. Fällt ein Quarterback, dann schlagt zu. Passiert das nicht, dann streamt ihn eben (ähnlich wie den TE). © imago images/MarkAlberti 17/18 Pittsburgh Steelers D/ST: Ja, die Steelers haben eine sehr gute Defense. Die Turnover-Zahlen der Vorsaison wird Pittsburgh aber nicht halten können, die Fantasy-Punkte werden also sehr wahrscheinlich runter gehen. Opfert hier keinen zu frühen Pick. © imago images/KennethKLam 18/18 Den Kicker nicht zuletzt draften: "Always draft your kicker last" ist ein weiterer Fantasy-Grundsatz. Die Fantasy-Leistungen von Kickern sind von Saison zu Saison sehr inkonstant, zudem gibt es immer gute Free-Agent-Optionen zum streamen auf dem Markt.

NFL Schedule Week 1 im Überblick: