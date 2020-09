NFL: Division-Previews NFC West - Cardinals, Rams, 49ers und Seahawks im Überblick

Der Saisonstart der NFL ist in Sichtweite und im Westen tummeln sich gleich mehrere Topteams. Die San Francisco 49ers haben ihr Niveau mit gezielten Transfers gehalten, während die Seattle Seahawks vor allem auf einen Mann schauen. Dahinter wiederum bahnt sich eine Wachablösung an. Die SPOX-Preview zur NFC West.

NFL-Preview: Arizona Cardinals

Bilanz 2019: 5-10-1

5-10-1 Die wichtigsten Zugänge: WR DeAndre Hopkins, LB Isaiah Simmons, OT Josh Jones, OT Kelvin Beachum, LB De'Vondre Campbell, CB Dre Kirkpatrick, DT Jordan Phillips

WR DeAndre Hopkins, LB Isaiah Simmons, OT Josh Jones, OT Kelvin Beachum, LB De'Vondre Campbell, CB Dre Kirkpatrick, DT Jordan Phillips Die wichtigsten Abgänge: RB David Johnson, OT Marcus Gilbert, WR Damiere Byrd, TE Charles Clay, WR Hakeem Butler

Arizona Cardinals - Darum wird die Saison ein Erfolg

Nach der vielversprechenden Rookie-Saison von Quarterback Kyler Murray haben die Cardinals viel dafür getan, die Situation ihres Franchise-Players nochmal zu verbessern. Die O-Line bekam mit Rookie Josh Jones einen neuen perspektivischen Starting-Tackle, Kelvin Beachum wurde als Übergangslösung geholt und das Receiving Corps mit DeAndre Hopkins eine klare Nummer 1. Jener hat sich seither langfristig an die Organisation gebunden. Zudem wurde Running Back Kenyan Drake gehalten, was dem Passspiel ebenfalls zugutekommt.

So ergibt sich eine Situation, in der die Cardinals noch mehr Fokus auf den Pass legen werden, noch mehr auf die Air-Raid-Ansätze gehen werden, die Head Coach Kliff Kingsbury schon im ersten Jahr eingeführt hatte. Zudem kommt es für den alten Hasen Larry Fitzgerald zum Luxus, nicht mehr der zentrale Fokus einer jeden Defense zu sein, da nun Hopkins das Hauptproblem wird. Alle Receiver dahinter profitieren von dessen Anwesenheit enorm, auch etwa Andy Isabella sollte so eine bessere Rolle finden können.

Defensiv wiederum wurde besonders die Front verbessert. Allen voran Isaiah Simmons könnte hier schon früh herausragen mit seiner unglaublichen Flexibilität. Er könnte ein Matchup-Albtraum für jeden Gegner werden, in der Defensive Line gibt es bedeutend mehr Tiefe als im Vorjahr.

Arizona Cardinals - Darum wird die Saison ein Misserfolg

Viele neue Teile bringen die Gefahr mit, dass sie vielleicht anfangs noch nicht zusammenpassen und die Abstimmung fehlt. Es gab keine richtige Offseason, sodass die Truppe erst seit wenigen Wochen gemeinsam auf dem Trainingsplatz steht. Das könnte zur Folge haben, dass gerade das Zusammenspiel zwischen Murray und Hopkins noch stockt. Ebenso stellt sich die Frage, wie sich die Defense mit zahlreichen neuen Startern entwickelt.

Gerade Teams, die viel im Vergleich zur vergangenen Saison verändert haben, könnten zu Saisonbeginn durchaus größere Probleme bekommen.

NFL - Week 1: What to Watch for - Brady vs. Brees und ein weiterer Kracher zum Auftakt © imago images / Dirk Shadd 1/19 Woche 1 der NFL-Saison 2020 steht vor der Tür. Zum Start erwarten uns bereits ein paar Kracher-Duelle, Stars in neuen Trikots und ein imposantes neues Stadion. SPOX sagt, worauf Ihr besonders achten solltet. © imago images / Jill Toyoshiba 2/19 CHIEFS vs. TEXANS: Die NFL startet mit einem Rematch des Divisional Games vom Januar in die neue Saison. Damals gewann KC 51:31 nach klarer Houston-Führung. Gelingt nun die Revanche oder startet der Champion mit dem nächsten Feuerwerk? © imago images / Scott Winters 3/19 TEXANS OHNE HOPKINS: Die Texans treten erstmals ohne Superstar DeAndre Hopkins an. Für QB Deshaun Watson ist dies eine große Umstellung, da er nun kein eingebautes Sicherheitsnetz mehr hat. Wer wird nun sein Top-Target? © imago images / Jose Marin 4/19 CLDYE EDWARDS-HELAIRE: Der Rookie-Running-Back gibt sein Debüt und wir sehen erstmals, wie genau ihn die Chiefs einsetzen werden. Die Erwartung ist, dass er ideal in diese Offense passt und gerade im Passspiel eine Bereicherung sein wird. © imago images / Cody Glenn 5/19 CAM NEWTON: Der neue QB der Patriots wollte am Wochenende noch nichts über die neue Offense seines Teams verraten. Die sehen wir nun am Samstag gegen Miami. Fokus auf dem Lauf? Run Pass Options oder sogar Read-Options, Triple-Options? Spannend! © imago images / John Middlebrooks 6/19 SEAHAWKS-OFFENSE: Die zentrale Frage bleibt - lässt man Wilson endlich machen? Setzt man in Seattle (gegen Atlanta) endlich auf seinen QB und das Passspiel von Beginn an oder steht man sich weiter mit dem Fokus aufs Laufspiel im Weg? © imago images / Scott Kinser 7/19 PANTHERS-OFFENSE: Die Panthers kommen generalüberholt in die neue Saison. Wie das aussehen wird? Noch unklar, der Fokus soll aber weiterhin auf Christian McCaffrey liegen. Doch wie funktioniert das Zusammenspiel mit Bridgewater und den Receivern? © imago images / Zach Bolinger 8/19 PHILIP RIVERS: Rivers gibt sein Debüt für die Colts und wir fragen uns, wie diese Offense aussehen wird. Qualitativ hochwertige Receiver und eine grandiose O-Line sprechen für viele (tiefe) Pässe, doch Jonathan Taylor eher für den Lauf. © imago images / Ian Johnson 9/19 JOE BURROW: Der First-Overall-Pick gibt sein lang erwartetes Debüt (gegen die Chargers) und kann erstmals zeigen, wie weit er schon ist. Gegen eine Top-Defense steht allerdings direkt ein echter Härtetest an. © imago images / Ian Johnson 10/19 A.J. GREENS RÜCKKEHR: Er fiel die komplette Vorsaison aus und kehrt nun für seine womöglich letzte Saison in Cincy zurück. Wird der einstige Top-Star nochmal an sein Niveau von vor der Verletzung zurückkehren und bleibt er die 1 im Receiving Corps? © imago images / Dan Anderson 11/19 BRADY vs, BREES, Part I: Das absolute Topspiel der Woche steigt in New Orleans! Erstmals treffen die zwei Superstar-Quarterbacks in derselben Division aufeinander, beide mit spektakulären Offensiven. Feuerwerk vorprogrammiert. © imago images / Jevone Moore 12/19 SoFi STADIUM: Der Star ist das Stadion beim Sunday Night Game zwischen den Cowboys und Rams in L.A.! Die spektakuläre Heimstätte der Rams und Chargers feiert ihre Premiere in der Primetime (ab 2.20 Uhr live auf DAZN). Und die Teams geben auch was her. © imago images / Jose Marin 13/19 CHASE YOUNG: Noch ein vielversprechender Rookie! Young gilt als größtes Defensiv-Talent seit Jahren und trifft mit Washington gegen Philly gleich mal auf eine starke Offensive Line. Zeigt Young gleich mal sein enormes Potenzial? © imago images / Frank Jansky 14/19 BROWNS-OFFENSE: Die Browns haben offensiv nochmal nachgelegt mit neuen Tight Ends (Hooper, Bryant) und in der Offensive Line (Tackles Conklin und Wills). Diese neue Offense steht gegen die Ravens gleich vorm ersten Härtetest. © imago images / Erik Williams 15/19 DeANDRE HOPKINS: Der neue Top-Receiver der Cardinals gibt sein Debüt gegen eine geschwächte Secondary der 49ers. Wird er direkt groß aufspielen und zeigen, zu was Arizona mit ihm in der Lage ist? © imago images / Hector Acevedo 16/19 ROOKIE-WIDE-RECEIVER: Die WR-Klasse von 2020 soll eine ganz besondere sein. Week 1 bietet daher Leuten wie Jerry Jeudy (Broncos), CeeDee Lamb (Cowboys) oder Henry Ruggs III (Raiders) die erste Gelegenheit, sich der NFL-Welt zu präsentieren. © imago images / Steve Roberts 17/19 BEN ROETHLISBERGER: Big Ben ist zurück! Der Steelers-QB gibt sein Comeback nach fast einem Jahr Pause (Ellenbogen). Ist er schon wieder der Alte? Gegen die Giants am Montagabend (Dienstag, 1.15 Uhr live auf DAZN) steht er im Fokus. © imago images / Russell Lansford 18/19 NEW LOOK BRONCOS: Auch die Broncos haben offensiv kräftig aufgerüstet. Gegen die Titans (Dienstag, ab 4.15 Uhr live auf DAZN) folgt bereits die Feuertaufe für QB Drew Lock und seine neuen Receiver. © imago images / Rich Graessle 19/19 DANIEL JONES: Der Giants-QB startet gegen die Steelers eine Serie von großen Herausforderungen gegen grandiose Pass-Rush-Units. Mit Pressure hatte er in der Rookie-Saison seine Probleme. Nun muss er schon früh eine Verbesserung zeigen.

Arizona Cardinals - Der Schlüsselspieler: Isaiah Simmons

Der Rookie ist wohl der wichtigste Spieler der neuen Defense. Wenn es Defensive Coordinator Vance Joseph gelingt, ihn gewinnbringend einzusetzen, wie sie es in Clemson gerade im Vorjahr gemacht haben, hebt das das Gesamtniveau der Defense beträchtlich.

Simmons kann Edge spielen, er kann Linebacker spielen - und Tight Ends covern. Zudem sah er Snaps als Safety und sogar Cornerback. Blitzen kann er auch. Heißt: Findet man die richtigen Matchups für ihn und schöpft er sein Potenzial schon früh aus, wäre das ein enormes Plus für Arizona.

Arizona Cardinals - Season-Prognose 2020

Die Möglichkeiten in Arizona sind groß. Die Offense verfügt unter Kingsbury über eine spannende Philosophie, die Murray auf dem Platz umsetzen kann. Zudem wirkt die Defense auf dem Papier ebenfalls interessant und sollte im Vergleich zum desolaten Vorjahr einen Sprung nach vorne machen. Die Cardinals werden an guten Tagen konkurrenzfähig sein und einige überraschen. Prognose: Rang 3 in der Division.