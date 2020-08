NFL - Philadelphia Eagles: Saison-Aus für Andre Dillard mit Bizeps-Verletzung

Hiobsbothschaft für die Philadelphia Eagles: Left Tackle Andre Dillard wird die komplette Saison mit einer Bizeps-Verletzung verpassen.

Dillard zog sich die Verletzung am Donnerstag im Training zu. Nähere Untersuchungen ergaben, dass sich der letztjährige Erstrundenpick sogar einer Operation unterziehen muss.

Dillard hätte in dieser Saison als Starter für den langjährigen Left Tackle Jason Peters übernehmen sollen, der allerdings zum Glück der Eagles vor einigen Wochen doch noch für ein weiteres Jahr verlängert hatte.

Peters wird nun wohl wieder seinen angestammten Posten übernehmen, nachdem er zunächst als Right Guard für den ebenfalls verletzten Brandon Brooks eingeplant war.

Eagles: Rookie könnte von Dillard-Ausfall profitieren

Dillard war der 22. Pick im Draft 2019 von den Eagles und war hauptsächlich als Swing Tackle in einer Backup-Rolle aktiv, um langsam herangeführt zu werden. Er brachte es in seiner Rookie-Saison auf drei Starts in der Offensive Line der Eagles.

Mit Peters auf Left Tackle wird vermutlich Rookie Jack Driscoll eine Chance als Starter auf Right Guard erhalten. Eine finale Entscheidung ist in dieser Personalie aber noch nicht getroffen.