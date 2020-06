NFL: Früherer Profi Donald Caldwell in Florida erschossen

Der langjährige Footballprofi Donald "Reche" Caldwell ist in seiner Heimatstadt Tampa/Florida erschossen worden. Der frühere Wide Receiver, der in der US-Liga NFL insgesamt sechs Jahre für die San Diego Chargers (heute Los Angeles Chargers), die New England Patriots und die Washington Redskins spielte, wurde 41 Jahre alt.

"Wir sind tieftraurig über den Tod des ehemaligen Patriots-Spielers Reche Caldwell. Unsere Gedanken und Gebete gelten seiner Familie und seinen Freunden", teilten die New England Patriots bei Twitter mit. Auch Caldwells College-Teams Florida Gators zeigte sich bestürzt.

Deborah Caldwell hatte zuvor den Tod ihres Sohnes dem Klatsch-Portal TMZ bestätigt. Die Polizei gab gegenüber ESPN an, dass es einen Mord gegeben habe, nannte den Namen des Opfers aber nicht. Die Tragödie ereignete sich am Samstag.