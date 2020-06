NFL: Das Quarterback-Dilemma der Chicago Bears - Ist Nick Foles das erhoffte Upgrade zu Mitchell Trubisky?

Die Chicago Bears haben 2019 einen Schritt zurück gemacht. Hauptgrund dafür ist Quarterback Mitchell Trubisky, der nun mutmaßlich von Nick Foles ersetzt werden soll. Doch ist jener die erhoffte Verstärkung, um wieder in die NFL-Playoffs zu kommen? Und wenn nicht, wackelt dann auch Head Coach Matt Nagy?

Chicago Bears 2019: Mitchell Trubisky als Hauptproblem

Die Chicago Bears beendeten die Saison 2019 mit einer 8-8-Bilanz und verpassten damit selbstredend die Playoffs. Hauptgrund dafür - und hierzu muss man kein Experte sein - war die Offense und speziell das Spiel von Quarterback Mitchell Trubisky. Die Offense produzierte im Schnitt 17,5 Punkte, der viertschlechteste Wert in der NFL.

Und das lag nicht etwa an einem schlechten Scheme oder einer veralteten Philosophie. Head Coach Matt Nagy ist ein Schüler von Andy Reid (Kansas City Chiefs). Will heißen: Er denkt offensiv äußerst progressiv und weiß um die Vorteile des Passspiels, speziell in "Early Downs".

Die Bears warfen die siebtmeisten Pässe in Early Downs in der NFL. Einzig, sie machten kaum etwas daraus. Laut Sports Info Solutions rangierten sie auf Platz 29 in Early Downs in Sachen EPA pro Dropback - dass sie auch nur 27. in EPA pro Laufversuch in den frühen Versuchen waren, rundete die insgesamt schlechte Vorstellung nur noch ab.

Trubisky wiederum ist Gallionsfigur dieser traurigen Vorstellung. Er gehörte schlicht zu den schlechtesten Quarterbacks der abgelaufenen Saison - und das durch die Bank. In Total QBR, Average Net Yards per Attempt (ANY/A) und DVOA ist er jeweils weit unten in den Ranglisten zu finden, in Sachen EPA pro Dropback sogar auf Rang 32. Unterm Strich also viel zu wenig.

Mitchell Trubisky im Liga-Vergleich 2019

Statistik Liga-Rang QBR 31. ANY/A 30. DVOA 27. EPA/Dropback 32.

Mehr zum Thema Analytics und EPA in der NFL findet Ihr hier!

Chicago Bears 2020: Offener Quarterback-Wettbewerb

Die Bears erkannten nach der Saison zumindest mal offiziell an, dass Trubisky vielleicht nicht die Antwort für die Zukunft sein wird. Ihre unmittelbare Reaktion: Sie ließen die Option für ein fünftes Jahr im Rookie-Vertrag des einstigen Erstrundenpicks verstreichen. 2020 wird also sein letztes Vertragsjahr.

Zudem holten sie per Trade Nick Foles von den Jacksonville Jaguars. Foles hatte vor drei Jahren mit den Philadelphia Eagles überraschend den Super Bowl gewonnen und bekam mit einjähriger Verzögerung 2019 seinen großen Zahltag in Jacksonville. Freilich endete dieses Intermezzo fast schon desaströs - Foles brach sich schon zu Saisonbeginn das Schlüsselbein und verlor ultimativ seinen Job an Sechstrundenpick Gardner Minshew, der sich in Foles' Abwesenheit in den Vordergrund spielte und auch in der kommenden Saison als Starter agieren wird.

Foles und sein beträchtliches Restgehalt - fast 20 Millionen Dollar stehen ihm 2020 und 2021 noch garantiert zu - sollen nun helfen, die Offense der Bears zu verbessern.

Offiziell allerdings steht Foles noch nicht als Starter in der Depth Chart. Zunächst hieß es, Trubisky sei weiterhin die 1, Foles ein sehr guter Backup. Mittlerweile jedoch erklärte General Manager Ryan Pace, dass es einen offenen Wettbewerb im Camp um den Starter-Posten geben werde. Sowohl Trubisky als auch Foles sollen im Training und in der Preseason mit den Startern spielen und es unter sich ausmachen. Ende - zumindest offiziell - offen.

NFL - Mahomes, Brady, Rodgers und Co.: Das Offseason Quarterback Ranking © imago images 1/34 Nach dem Draft wird das Bild bei den Quarterbacks klarer: SPOX-Redakteur Adrian Franke hat die 32 Starting-QBs unter die Lupe genommen und sortiert, mittels Tape, Advanced Stats, Eindrücke aus 2019 und Projection für 2020. © imago images 2/34 Das Ranking soll widerspiegeln, wie das Leistungsgefälle aussähe, wenn die Saison jetzt beginnen würde; mit Fokus auf isolierte QB-Leistungen, die jeweiligen Umstände und welche Auswirkungen die haben könnten aber im Hinterkopf. © imago images 3/34 NICHT GEWERTET: Joe Burrow, Cincinnati Bengals. Nachdem sich die Bengals von Andy Dalton getrennt haben, ist klar, dass der Nummer-1-Pick der Week-1-Starter sein wird. Ein äußerst talentierter Passer - wie weit wird sich das auf die NFL übertragen? © imago images 4/34 NICHT GEWERTET: Jarrett Stidham, New England Patriots. Stidham bekommt ganz offensichtlich seine Chance, das Brady-Erbe anzutreten. Warf als Rookie letztes Jahr ganze 4 Regular-Season-Pässe, Woche 1 2020 wird sein Starter-Debüt in der NFL sein. © imago images 5/34 30. Dwayne Haskins, Washington Redskins: Hat positive Ansätze und Fortschritte in der Saison gezeigt, keine Frage. Brachte einige spektakuläre Bälle an, hatte einige komplette Read-Aussetzer. Aber kann er sich in den Umständen in Washington entwickeln? © imago images 6/34 29. Daniel Jones, New York Giants: Ja, Jones legt Big Plays auf, er spielt furchtlos unter Pressure und hat keine Angst vor Risiken. Das aber führt auch zu unheimlich vielen Fehlern und ganz viel kam bei ihm mit First-Read-Plays. Die Zweifel bleiben. © imago images 7/34 28. Tyrod Taylor, Los Angeles Chargers: Taylor ist eine gute Bridge-Lösung, ein Quarterback, mit dem man gewinnen kann. Macht wenige Fehler, bringt Value auch als Scrambler. Lässt aber auch viel liegen und wird hinter der Chargers-Line Probleme bekommen. © imago images 8/34 27. Drew Lock, Denver Broncos: Einer der spannendsten Quarterbacks für 2020. Hat sein Potenzial aufblitzen lassen, gerade im vertikalen Passspiel sollte noch deutlich mehr möglich sein. In den neu geschaffenen Umständen muss die Entwicklung kommen. © imago images 9/34 26. Nick Foles, Chicago Bears: Ist Foles ein Upgrade gegenüber Trubisky? Ja. Aber wie weit? Foles ist zu enormen Höhen in der Lage, aber eben auf eine 16-Spiele-Saison auch massiv inkonstant. Minshew hat ihn letztes Jahr sportlich zu Recht ausgestochen. © imago images 10/34 25. Sam Darnold, New York Jets: So schwer zu evaluieren. Viele einzelne Faktoren in New York helfen Darnold nicht wirklich, er hat individuell betrachtet aber auch nicht die konstanten Leistungen gezeigt. Jahr 3 in der NFL wird für ihn absolut kritisch. © imago images 11/34 24. Ryan Fitzpatrick, Miami Dolphins: Ähnlich wie Foles zu hohen Hochs und tiefen Tiefs in der Lage. Letztes Jahr trug er die Dolphins-Offense mitunter im Alleingang auf eine Art, wie es nicht viele Quarterbacks in der NFL können. Wie lange hält das? © imago images 12/34 23. Josh Allen, Buffalo Bills: Die verbesserte Kurzpass-Accuracy war bemerkenswert - als Passer regieren ansonsten Fragezeichen. Viel zu viele Fehler, vertikal eine komplette Wundertüte, Probleme mit seinen Reads. Zusätzlicher Value dafür als Runner. © imago images 13/34 22. Gardner Minshew, Jacksonville Jaguars: Eine der größten Überraschungen 2019. Minshew mit seiner Accuracy, seiner Antizipation und seinem Pocket-Movement sah häufig nicht aus wie ein Rookie. Jetzt klarer Starter in einem Scheme, das ihm liegen sollte. © imago images 14/34 21. Jared Goff, Los Angeles Rams: Wohin geht die Reise für Goff? Und wie entwickelt sich die O-Line? Goff ist wohl letztlich schlicht ein Quarterback, der ein sehr gutes Scheme exzellent umsetzt, Problemzonen in der Offense aber nicht ausgleicht. © imago images 15/34 20. Teddy Bridgewater, Carolina Panthers: Mini-Sample-Size 2019, aber selbst in den 5 Spielen fand eine Entwicklung statt, hin zu etwas mehr Mut. Bridgewater hat eine hohe Base-Line, das Ceiling unter Joe Brady könnte durchaus ansprechend sein. © imago images 16/34 19. Baker Mayfield, Cleveland Browns: 2019 war so gar nicht das, was man sich erhofft hatte. Seine Accuracy wackelte, er verließ Pocket und Play-Struktur viel zu häufig vorschnell. Mit neuer O-Line und neuem Scheme sollte das 2020 ganz anders aussehen. © imago images 17/34 18. Kyler Murray, Arizona Cardinals: Zeigte nach holpriger Anfangsphase sein enormes Potenzial, insbesondere als Deep Passer und als Runner sorgte Murray für Aufsehen. Jahr 2 in der NFL mit Hopkins an seiner Seite sollte die Entwicklung enorm beflügeln. © imago images 18/34 17. Derek Carr, Las Vegas Raiders: Hatte eine sehr solide Saison. Er ist ganz klar auf der konservativen Seite des Spektrums, glänzte aber etwa in der mittellangen Distanz sowie bei Play Action. Die Raiders-Offense 2020 sollte ihn gut aussehen lassen. © imago images 19/34 16. Jimmy Garoppolo, San Francisco 49ers: Garoppolo und Carr sind deutlich weniger weit voneinander weg als die vergangene Saison suggeriert. Jimmy G hat mehr Upside, beide aber funktionieren primär als bessere Game Manager innerhalb des Schemes. © imago images 20/34 15. Ryan Tannehill, Tennessee Titans: Die Kernfrage: Wie viel Prozent seiner 2019er Saison kann Tannehill wiederholen? In den Playoffs wurden die Fragezeichen bereits größer, aber die Downfield-Accuracy insbesondere per Play Action war eindrucksvoll. © imago images 21/34 14. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers: Ist nach der Verletzung natürlich eine Projection. Über die letzten Jahre hatte er leichte Rückschritte, aber Big Ben ist noch immer ein potenzieller Top-10-Passer und ein hervorragender Deep Passer. © imago images 22/34 13. Philip Rivers, Indianapolis Colts: 2019 war oftmals unschön, mit zu vielen erzwungenen Pässen und viel zu vielen üblen Entscheidungen. Der Arm ist aber noch da, und in komfortableren Umständen in Indy sollten die Fehler wieder runter gehen. © imago images 23/34 12. Carson Wentz, Philadelphia Eagles: Spielte unter schwierigen Umständen eine beachtliche Saison. Wentz ist ein Quarterback, der Offense kreieren und Big Plays auflegen kann. Physisch bringt er alles mit - jetzt muss er es konstant aufs Feld bringen. © imago images 24/34 11. Matt Ryan, Atlanta Falcons: Die vergangene Falcons-Saison war eine Enttäuschung - inklusive Ryan. Als Passer ist er noch immer in Top-10-Reichweite, Umstände und Play-Calling halfen ihm allerdings einmal mehr nicht. © imago images 25/34 10. Aaron Rodgers, Green Bay Packers: Rodgers bleibt ein zweischneidiges Schwert. Kreiert immer noch Plays, leistet sich kaum Turnover, hat fantastische Big Plays. Lässt aber auch regelmäßig Plays liegen und seine Accuracy hat schlicht nachgelassen. © imago images 26/34 9. Kirk Cousins, Minnesota Vikings: Spielte nach holprigem Start eine exzellente Saison - und sollte daran anknüpfen können. Cousins ist ein sehr guter Play-Action- und auch Deep-Passer, der innerhalb des Schemes extrem gut funktioniert. © imago images 27/34 8. Dak Prescott, Dallas Cowboys: Hatte 2019 seine beste Saison. Großartig vertikal, guter On-the-Move-Passer, hat sich insgesamt deutlich stabilisiert. Helfen die Umstände? Absolut. Aber Prescott macht diese Umstände inzwischen auch konstant besser. © imago images 28/34 7. Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers: 2019 war ein Rückschritt - aber wie sehr gilt das für Brady individuell? Bewegt sich nicht mehr ganz so gut und hatte einige Accuracy-Wackler; ich vermute, dass Brady unter besseren Umständen den Trend nochmals stoppt. © imago images 29/34 6. Matt Stafford, Detroit Lions: Spielte eine herausragende Saison, ehe er sich verletzte. Die größte Frage lautet: Kann Stafford daran anknüpfen? Das Armtalent steht außer Frage, so eindrucksvoll wie 2019 hatte er es lange nicht aufs Feld gebracht. © imago images 30/34 5. Deshaun Watson, Houston Texans: Auch nach einer schwierigen Offseason haben die Texans eine hohe Base-Line - dank Watson. Ein exzellenter Deep Passer, gefährlicher Scrambler, Big-Play-Quarterback. Kann noch schneller in seinen Entscheidungen werden. © imago images 31/34 4. Lamar Jackson, Baltimore Ravens: Der einzigartigste QB in der NFL. Der amtierende MVP ist der spektakulärste Runner in der NFL und damit ein absoluter X-Faktor. Bemerkenswert waren seine Fortschritte als Passer. Kann Lamar sich hier weiter steigern? © imago images 32/34 3. Drew Brees, New Orleans Saints: Die einzige Frage bei Brees ist: Hat er noch eine komplette Saison im Arm? Brees ist noch immer extrem akkurat, beherrscht seine Offense wie kaum ein anderer QB und spielt spektakulär effizient. © imago images 33/34 2. Russell Wilson, Seattle Seahawks: Der vermutlich noch immer beste Deep Passer der Liga, kaum ein Quarterback improvisiert besser und kein Quarterback spielt besser unter schwierigeren Umständen. Verhinderte 2019 auch sein sonst jährliches Mini-Tief. © imago images 34/34 1. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs: Mahomes könnte die NFL für die nächsten 10 Jahre prägen. Ein physisch ultra-talentierter Passer, der aber auch in puncto Reads und Spielintelligenz gigantische Fortschritte gemacht hat. Die klare Nummer 1 aktuell.

Chicago Bears: Ist Nick Foles das erhoffte Upgrade zu Mitchell Trubisky?

Keiner will es offen zugeben, aber es darf zumindest mal stark vermutet werden, dass die Bears nach nunmehr drei Jahren von Trubisky in Chicago vielleicht doch eingesehen haben, dass der Quarterback wohl nicht die Lösung für die Zukunft ist. Trubisky spielte eine ordentliche Sophomore-Saison 2018 und gewann elf seiner 14 Starts. Die Hoffnung keimte auf, dass er den nötigen Sprung in die Liga nach einer durchwachsenen Rookie-Saison geschafft hätte.

Jahr drei in der Liga war dann jedoch ein merklicher Rückschritt. Seine Fehlerquote mag auf dem Papier nicht sonderlich hoch gewesen sein - nur zehn Interceptions bei 516 Passversuchen - doch verlegte er sich zumeist auf kurze, sichere Pässe. Deep Balls dagegen kamen recht selten und noch seltener an. Das mag auch dem Scheme und dem Personal geschuldet sein, aber insgesamt attestierte Head Coach Matt Nagy seinem Schützling, Nachholbedarf im Lesen von Coverages zu haben.

Foles nun kommt mit seinem schillernden Super-Bowl-Ring in die Windy City und wird voraussichtlich früh in der Saison den Starter-Job übernehmen. Aber ist er auch das erhoffte Upgrade?

Für ihn spricht, dass die Eingewöhnung trotz Corona und den nicht vorhandenen Mini-Camps im Sommer leichtfallen dürfte. Er kennt Nagy aus zwei gemeinsamen Jahren in Philly (2012) und Kansas City (2016). Gleiches gilt für Offensive Coordinator Bill Lazor, der sein QB Coach 2013 in Foles' bester Saison in der NFL war. Und QB Coach John DeFilippo coachte Foles 2017 beim Super-Bowl-Sieg in gleicher Rolle.

Nahezu alle wichtigen Coaches, die Foles in seinen wenigen guten Jahren in der Liga hatte, sind nun in Chicago versammelt. Die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Saison von Foles sind also geschaffen. Das mag dann auch erklären, warum gerade Foles den Vorzug zu vermeintlich besseren QB-Alternativen auf dem Markt erhielt.

Ob dieser nun ein deutliches Upgrade zu Trubisky sein kann, wird aber erst geklärt, wenn wir ihn dann tatsächlich auf dem Platz sehen. Denn den wahren Grund für seine Ausnahme-Phasen in der Liga kennt niemand. Waren es wirklich die Coaches oder vielleicht doch die immer wieder sehr guten Mitspieler?