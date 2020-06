NFL Playoff Predictions 2020: Wer schafft den Sprung, wer fällt raus?

Die NFL-Saison 2020 wirft ihre Schatten voraus. Die spannende Frage wie immer: Welches der letztjährigen Teams schafft erneut den Sprung in die Playoffs? Wer bleibt dafür auf der Strecke und wer kommt neu dazu? SPOX wirft einen Blick in die Glaskugel.

Die größte Neuerung im Vergleich zur Vorsaison ist die Tatsache, dass von nun an sieben Teams pro Conference in die Playoffs kommen werden. Möglich machen dies zwei weitere Wildcard-Plätze - der jeweils Siebte einer Conference darf nun auch mittun. Gleichzeitig hat nur noch der jeweilige Top-Seed eine Bye-Week am Wildcard-Wochenende.

AFC Playoff Predictions 2020

Wir beginnen mit einem Blick auf das Playoff-Seeding der Saison 2019:

Playoff-Seed Team Bilanz Division 1 Baltimore Ravens 14-2 AFC North 2 Kansas City Chiefs 12-4 AFC West 3 New England Patriots 12-4 AFC East 4 Houston Texans 10-6 AFC South 5 Buffalo Bills 10-6 AFC East 6 Tennessee Titans 9-7 AFC South

Die Ravens marschierten mit ihrem revolutionären Laufspiel fast vom Start weg durch die Saison und positionierten sich spätestens mit dem Erfolg über New England für den Top-Seed.

Die Chiefs wiederum profitierten von der überraschenden Pleite der Patriots gegen Miami am Saisonende und sprangen trotz einer zwischenzeitlichen Verletzungspause von Patrick Mahomes auf den Nummer-2-Seed. Die Texans wiederum bewiesen letztlich den längeren Atem als die Titans, während die Bills im Windschatten der Patriots mühelos die Postseason erreichten.

AFC: Dieses Playoff-Team des Vorjahres wird 2020 die Playoffs verpassen

Tennessee Titans

Die Titans haben zwar ihre zwei Topleute des Vorjahres, Quarterback Ryan Tannehill und Running Back Derrick Henry, gehalten, doch verloren sie auch Right Tackle Jack Conklin. Defensiv wiederum blieb die große Verstärkung aus - darüber hinaus verlor das Team D-Liner Jurrell Casey.

Die Titans spielten eine zum Ende hin überragende Saison, in der so ziemlich alles funktionierte. Das Laufspiel um Henry dominierte von Woche zu Woche und Tannehill glänzte wie nie zuvor in seiner Karriere. Und gerade der QB spielte, gemessen an seinen bisherigen Jahren in der NFL, durchaus über seinen Möglichkeiten, war exzellent im vertikalen Passspiel und überraschte insbesondere hier mit einer Präzision, die nur schwer über längere Zeit zu konservieren ist.

Schon allein daher ist es wahrscheinlich, dass Tannehill einen Schritt zurück machen wird und damit wohl die komplette Offense etwas herunterziehen könnte. Und dies war letztlich der Hauptgrund für den Höhenflug der Titans.

AFC: Diese Vorjahres-Zuschauer schaffen 2020 den Sprung in die Playoffs

Indianapolis Colts

Der Hauptgrund für ein mögliches Scheitern der Titans im kommenden Jahr sind zuvorderst die Indianapolis Colts. Diese haben in der Offseason gewaltig aufgerüstet. Allen voran ist hier Quarterback Philip Rivers zu nennen, der ein klares Upgrade zum Vorjahr mit Jacoby Brissett und Brian Hoyer darstellt.

Aber auch sonst kommt der ohnehin gute Kader generalüberholt daher. Im Draft kam Wide Receiver Michael Pittman Jr. für die Offense, zudem wurde die Defense per Trade massiv mit D-Liner DeForest Buckner verstärkt. Die Colts sehen aus wie ein Contender.

Die Secondary mag weiterhin wacklig wirken, doch die nun stabilere Offense hinter einer der besten Offensive Lines der NFL sollte genügend Feuerkraft mitbringen, um die eigene Division gegen geschwächte Konkurrenz zu dominieren.

© imago images

Pittsburgh Steelers

Das siebte Playoff-Ticket der AFC geht in dieser Saison an die Pittsburgh Steelers, die im Vorjahr letztlich daran scheiterten, dass ihnen nach der Verletzung von Ben Roethlisberger zu Saisonbeginn der Top-Quarterback fehlte und kein adäquater Ersatz gefunden wurde.

Big Ben kehrt zurück und dürfte die Offense allein schon mit seiner Anwesenheit auf ein neues Level hieven. Das kombiniert mit der ohnehin schon starken Defensive, die im Vorjahr gerade in Sachen Turnovers brillierte, sollte reichen, um sich der insgesamt überschaubaren Konkurrenz in der Conference zu erwehren.

Die Steelers werden mutmaßlich nicht die eigene Division gewinnen, dazu wirken die Ravens einfach zu stark auf dem Papier. Doch dahinter dürfte sich Roethlisbergers Erfahrung in einem wohl engen Rennen mit den Cleveland Browns und den Chargers sowie Titans als Vorteil erweisen.

Unter dem Strich sieht SPOX die folgenden Teams in der kommenden Spielzeit in den Playoffs:

Playoff-Seed Team Division 1 Kansas City Chiefs AFC West 2 Baltimore Ravens AFC North 3 New England Patriots AFC East 4 Indianapolis Colts AFC South 5 Buffalo Bills AFC East 6 Pittsburgh Steelers AFC North 7 Houston Texans AFC South

Die Chiefs und Ravens liefern sich erneut ein enges Duell um die Spitze der AFC, während sie in ihren Divisions wohl klar die Nase vorn haben werden.

Dahinter schaffen es die Patriots trotz Bradys Abgang aufgrund des weiterhin überlegenen Coaching Staffs und der großartigen Defense, die Konkurrenz im Osten ein weiteres Mal hinter sich zu lassen.

Die Colts wiederum werden zwar Mühe mit den Titans und Texans haben, sollten aber aufgrund der Zugänge bestens gerüstet sein. Die Bills bleiben das beste Wildcard-Team, während die Steelers mit Roethlisberger zu alter Stärke finden. Die Texans werden trotz des Verlusts von DeAndre Hopkins aufgrund der individuellen Klasse von Deshaun Watson letztlich die finale Wildcard ergattern.