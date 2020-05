NFL: Quinton Dunbar und DeAndre Baker nach bewaffnetem Raubüberfall polizeilich gesucht

Die Polizei in Miramar/Südflorida fahndet per Haftbefehl nach zwei Spielern aus der NFL. DeAndre Baker von den New York Giants und Quinton Dunbar von den Seattle Seahawks sollen in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt sein.

Die NFL und die Teams der beiden Spieler teilten mit, man sei von den Behörden in Kenntnis gesetzt worden und sammle nun Erkenntnisse. Weitere Kommentare gab es zunächst nicht.

Baker (22) und Dunbar (27) sollen am Mittwochabend Gäste einer Party in Miami gewesen sein. Dort, so berichten mehrere Zeugen, sei ein Streit entbrannt, in dessen Folge Baker eine Waffe gezogen habe. Anschließend habe er gemeinsam mit Dunbar mehrere Gäste ausgeraubt. Die beiden hätten mehrere Tausend Dollar Bargeld, teure Uhren und weitere wertvolle Gegenstände an sich genommen, ehe sie die Party verließen.

Ob Dunbar ebenfalls bewaffnet war, blieb zunächst unklar. Auch die Verwicklung einer möglichen dritten Person wird derzeit überprüft. Laut US-amerikanischen Medienberichten soll Baker die dritte Person angewiesen haben, einen der anderen Partygäste zu erschießen.

Baker war im Draft 2019 von den Giants in der ersten Runde ausgewählt worden. Dunbar spielte in der vergangenen Saison für die Washington Redskins, ehe er im März für einen Fünftrundenpick zu den Seahawks getradet worden war.