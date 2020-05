NFL: Trainerlegende Don Shula im Alter von 90 Jahren gestorben

Don Shula, der nach Siegen erfolgreichste Trainer in der Geschichte der NFL, ist tot. Der langjährige Headcoach der Miami Dolphins verstarb am Montag im Alter von 90 Jahren, teilte die Franchise aus Florida mit.

Shula hatte die Dolphins zwischen 1970 und 1995 betreut und zu zwei Super-Bowl-Siegen (1973 und 1974) geführt. 1972/73 gelang ihm mit den Dolphins die bislang einzige "perfekte Saison" mit ausschließlich Siegen.

"Don Shula war 50 Jahre lang der Patriarch der Dolphins. Er brachte das Sieger-Gen in unsere Franchise und die Dolphins sowie die Stadt Miami in das Licht des nationalen Sports", schrieb der Klub in einer Mitteilung.

Im Laufe seiner Trainerkarriere feierte Shula zunächst mit den damaligen Baltimore Colts und später mit den Dolphins insgesamt 347 Siege, ein bis heute gültiger Rekord. Als Spieler absolvierte er zwischen 1951 und 1957 73 Spiele für die Cleveland Browns, Baltimore sowie die Washington Redskins.