NFL: Klubbesitzer votieren gegen neue Minderheiten-Regel

Die neueste Idee, um Minderheiten in führenden Positionen bei NFL-Teams zu fördern, wird wohl nicht Wirklichkeit werden. Die Team-Owner stimmten gegen einen entsprechenden Antrag. Das berichten verschiedene US-amerikanische Medien übereinstimmend.

Laut dem Antrag hätten Teams, die Minderheiten in führenden Positionen einstellen, in Zukunft mit besseren Draft-Picks belohnt werden sollen. So hätte die Verpflichtung eines schwarzen Managers beispielsweise einen zehn Plätze höheren Pick in der dritten Runde eingebracht, die Verpflichtung eines schwarzen Coaches immerhin einen sechs Plätze höheren Pick.

Die Regel wurde schon vor der Abstimmung der Owner kontrovers diskutiert. Unter anderem äußerten sich der ehemalige Super-Bowl-Coach Tony Dungy sowie Chargers-Coach Anthony Lynn kritisch über die Pläne.

Eine Regeländerung, die beschlossen wurde, betrifft hingegen das Abwerben von Assistenztrainern. In der Vergangenheit konnten Teams Anfragen anderer Teams, beispielsweise für den Offensive oder Defensive Coordinator, blockieren. Dies wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.