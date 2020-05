NFL-Spielplan: Saisonstart, Trade-Deadline, Start der Playoffs, Super Bowl

Die NFL hat den Spielplan für die Saison 2020 bekanntgegeben. Der Super-Bowl-Champion der vorigen Saison, die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes, ist gleich im ersten Spiel gegen die Houston Texans im Einsatz. Alle weiteren wichtigen Informationen zur kommenden NFL-Saison findet Ihr hier.

NFL: Der Saisonstart

Die erste Regular-Season-Woche startet am Freitag, den 11. September 2020, mit der Begegnung des Super-Bowl-Champions der vorigen Spielzeit, den Kansas City Chiefs, gegen die Houston Texans. Die Partie beginnt um 2.20 Uhr (mitteleuropäischer Zeit).

Superstar-Quarterback Tom Brady startet seine Karriere bei den Tampa Bay Buccaneers mit einem Duell gegen Drew Brees und dessen New Orleans Saints. Brady hatte die New England Patriots nach insgesamt sechs Titeln verlassen und bei den Bucs unterschrieben.

Im Moment ist der Spielplan noch von der Corona-Pandemie unbeeinflusst. Medienberichten zufolge hält die NFL die Option offen, den Super Bowl, traditionell Anfang Februar ausgetragen, wenn nötig nach hinten zu verschieben. "Wir werden vorbereitet sein und Anpassungen vornehmen, wenn das nötig sein sollte. Genau so wie wir schon sicher und effizient wichtige Offseason-Aktivitäten wie die Free Agency, die virtuellen Offseason-Programme sowie den NFL Draft durchgeführt haben", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell in einem Statement.

NFL-Saison 2020: Week 1 im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Freitag, 11. September 2.20 Uhr Kansas City Chiefs - Houston Texans Sonntag, 13. September 19 Uhr Atlanta Falcons - Seattle Seahawks Sonntag, 13. September 19 Uhr Washington Redskins - Philadelphia Eagles Sonntag, 13. September 19 Uhr New England Patriots - Miami Dolphins Sonntag, 13. September 19 Uhr Minnesota Vikings - Green Bay Packers Sonntag, 13. September 19 Uhr Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts Sonntag, 13. September 19 Uhr Detroit Lions - Chicago Bears Sonntag, 13. September 19 Uhr Buffalo Bills - New York Jets Sonntag, 13. September 19 Uhr Carolina Panthers - Las Vegas Raiders Sonntag, 13. September 22.05 Uhr Cincinnati Bengals - Los Angeles Chargers Sonntag, 13. September 22.25 Uhr New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers Sonntag, 13. September 22.25 Uhr San Francisco 49ers - Arizona Cardinals Montag, 14. September 2.20 Uhr Los Angeles Rams - Dallas Cowboys Dienstag, 15. September 1.15 Uhr New York Giants - Pittsburgh Steelers Dienstag, 15. September 4.10 Uhr Denver Broncos - Tennessee Titans

NFL: Trade-Deadline, Playoffstart, Super Bowl

Das Fenster, in welchem die Teams noch Trades durchführen dürfen, schließt am 31. Oktober.

Nach einer 17-wöchigen Regular Season (16 Spiele plus je eine spielfreie Woche für jedes Team) beginnen am Wochenende des 9. und 10. Januars die Playoffs mit den Wildcard-Spielen. Am 24. Januar ist dann der Championship Sunday geplant. Im Super Bowl LV wird am 7. Februar im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, die Saison in einem finalen Spiel abgeschlossen.

NFL: Live im TV und Livestream

