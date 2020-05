Brady/Mickelson vs. Manning/Woods: Golf-Duell der NFL-Stars live im TV und Livestream

Mit dem Golf-Charity-Event wollen die NFL-Stars Peyton Manning und Tom Brady gemeinsam mit den Golflegenden Tiger Woods und Phil Mickelson rund zehn Millionen US Dollar im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufbringen. Wir zeigen euch, wie und wo Ihr das Event am 24. Mai im TV und Livestream sehen könnt.

Golf-Duell Brady/Mickelson vs. Manning/Woods: Datum, Ort

In Zeiten des Ausnahmezustandes in den USA haben sich der ehemalige Quarterback Peyton Manning und Tom Brady etwas ganz besonderes ausgedacht. Die beiden laden die Weltklasse Golfer Tiger Woods und Phil Mickelson zu einem Duell ein.

"Es ist eine große Chance, Geld für den Kampf gegen COVID-19 zu sammeln", sagte Manning. Ungefähr 10 Millionen Dollar sollen mit diesem Event eingenommen werden, die dem gemeinnützigen Zweck in den USA zur Verfügung gestellt werden.

Der ehemalige Colts- und Broncos-Quarterback tritt dabei zusammen mit Phil Mickelson gegen Tom Brady und Tiger Woods am 24. Mai in Florida an. Der Golfplatz Medalist Golf Club in Hobe Sound in der Nähe des Wohnorts von Tiger Woods dient dabei als Austragungsort.

Live vor Ort können Zuschauer das Aufeinandertreffen der vier Sport-Stars nicht sehen, dafür wird es live im Fernsehen übertragen.

Brady/Mickelson vs. Manning/Woods: Golf-Duell live im TV und Livestream

Eine Übertragung von "The Match" ist in Deutschland nicht bestätigt. Da amerikanische Sportsender die Exklusivrechte an diesem Duell besitzen, können deutsche Zuschauer das Event weder im Free-TV noch im Pay-TV oder Livestream verfolgen.

Dagegen strahlen in den USA gleich mehrere Sender das Duell Tom Brady und Phil Mickelson gegen Peyton Manning und Tiger Woods aus. Sowohl TNT, TBS, truTV als auch HLN zeichnen sich für die Übertragung verantwortlich. Die Stars werden dabei mit Mikrofonen über den Platz schreiten und können auch mit den Kommentatoren kommunizieren, während sie an den Tees unterwegs sind.

Brady/Mickelson vs. Manning/Woods: Ablauf, Modus, Spielart

Mickelson und Woods duellierten sich bereits vor zwei Jahren in Las Vegas gegeneinander. Durch die Unterstützung der beiden NFL-Stars wird der Modus jedoch ein wenig anders aussehen als damals. Das Format orientiert sich dabei ein wenig am Ryder Cup.

Insgesamt werden 18 Löcher gespielt. Auf den ersten Neun findet der Modus Best Ball Anwendung. Das heißt alle vier Spieler spielen ihren Ball vom Abschlag bis zum finalen Put. Der geringere Score der beiden Team-Mitglieder wird gewertet.

Auf den zweiten Neun kommt dann der Modified-Alternate-Shot-Modus, der erst später bekannt gegeben wird. Außerdem soll an verschiedenen Löchern einige Challenges eingebaut werden.

Golf-Duell mit Manning und Brady: Die Duelle zwischen Brady und Manning in der NFL

Im direkten Duell der beiden der NFL war Tom Brady insgesamt erfolgreicher, doch Manning entschied von den wichtigen Spielen in den Playoffs mehr für sich. Hier ein Überblick.