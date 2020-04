Der NFL-Draft geht in die zweite Runde! Die erste Runde des NFL-Drafts 2020 hat vor allem zum Ende der ersten Runde einige Überraschungen parat gehabt. Wo, wann und wie ihr den zweiten Tag des NFL-Drafts live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

NFL-Draft, Tag 2: Datum und Uhrzeit

Der zweite Tag des insgesamt dreitägigen NFL-Drafts steht bevor. Heute Nacht von Freitag auf Samstag, den 25. April, beginnt die zweite Runde des NFL-Drafts 2020 um 1 Uhr deutscher Zeit mit Pick Nr. 33.

NFL-Draft heute live im TV und Livestream

Die zweite und dritte Runde des NFL-Drafts werden in Deutschland nicht im TV zu sehen sein.

Das NFL Network zeigt alle Picks von Tag zwei live und exklusiv mit direkten Analysen der Spieler, ihren Schwächen und Stärken und wie sie in ihr neues Team passen. Experten wie Daniel Jeremiah und Rich Eisen haben auch häufig Vergleiche zu erfolgreichen NFL-Stars für die frischen Rookies parat.

Die Vorberichterstattung zu einem der heißesten Events des gesamten US-Sport-Kalenders beginnt beim Network der NFL schon zwei Stunden vor dem ersten Pick des zweiten Tages am Freitag um 23 Uhr deutscher Zeit.

Das hauseigene Network der NFL kann im deutschen Raum entweder per NFL Game Pass oder via DAZN empfangen werden. Den kostenlosen Probemonat bei DAZN könnt Ihr euch hier sichern.

NFL-Draft 2020: Sieben Runden in drei Tagen

Der NFL-Draft findet auch in diesem Jahr wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. In der ersten Runde gestern Abend wurden die ersten 32 Spieler ausgewählt, heute folgen zwei weitere Runden. Morgen Abend wird die Talentziehung mit den verbliebenen vier Runden abgeschlossen.

In der ersten Runde hat jedes Team zehn Minuten Zeit, seinen Spieler zu wählen, wenn es an der Reihe ist. In den darauffolgenden Runden verringert sich die Auswahlzeit.

NFL - Ranking: Die 25 besten Draftpicks aller Zeiten © getty 1/26 In knapp zwei Wochen steigt der NFL Draft. Zur Einstimmung blickt SPOX auf die 25 besten Draftpicks in der Geschichte der NFL. © getty 2/26 25. Julian Edelman: 232. Pick (7. Runde) im Draft 2009 - New England Patriots. Edelman war Quarterback für Kent State und musste die Receiver-Position erst noch lernen. Mittlerweile ist er dreimaliger Super-Bowl-Champ und Super-Bowl-MVP. © imago images 3/26 24. Deacon Jones: 186. Pick (14. Runde) im Draft 1961 - Los Angeles Rams. Jones war ein gefürchteter Edge Rusher bevor es Sacks überhaupt gab. Erreichte 8 Pro Bowls (fünfmal All-Pro). © imago images 4/26 23. Aeneas Williams: 59. Pick (3. Runde) im Draft 1991 - Phoenix Cardinals. Der Safety wurde in 14 Jahren in der NFL achtmal in den Pro-Bowl gewählt, war dreimal All-Pro und schaffte es anschließend in die Hall of Fame. © imago images 5/26 22. Ray Lewis: 26. Pick (1. Runde) im Draft 1996 - Baltimore Ravens. Lewis war der erste Draftpick der Baltimore Ravens überhaupt und ist wohl deren größte Legende. Führte die furchteinflößende Defense zu zwei Super Bowls und hat eine eigene Statue. © getty 6/26 21. Richard Sherman: 154. Pick (5. Runde) im Draft 2011 - Seattle Seahawks. Entwickelte sich zu einem der besten Cornerbacks der Liga in der Legion of Boom und gewann Super Bowl XLVIII. © getty 7/26 20. Dan Fouts: 64. Pick (3. Runde) im Draft 1973 - San Diego Chargers. Der Quarterback von Oregon wurde in die Hall of Fame gewählt. Er kam sechsmal in den Pro Bowl, zweimal war er All-Pro. © getty 8/26 19. Antonio Brown: 195. Pick (6. Runde) im Draft 2010 - Pittsburgh Steelers. Viermal bereits wurde AB zum All-Pro gewählt und gilt als einer der besten Receiver seiner Generation. © imago images 9/26 18. Terrell Davis: 196. Pick (6. Runde) im Draft 1995 - Denver Broncos. Insgesamt spielte TD nur sieben Jahre in der Liga, doch in diesen gewann er zwei Super Bowls, wurde MVP und dreimal All-Pro. Dafür ging's in die Hall of Fame! © getty 10/26 17. Gale Sayers: 4. Pick (1. Runde) im Draft 1965 - Chicago Bears. Der Hall-of-Fame-Running-Back war viermal im Pro Bowl und gehörte zum All-Decade-Team der 60er-Jahre. © getty 11/26 16. Russell Wilson: 75. Pick (3. Runde) im Draft 2012 - Seattle Seahawks. Bevor Wilson 2019 zum bestbezahlten Spieler der NFL wurde, schaffte er es bereits fünfmal in den Pro Bowl. Er gewann zudem Super Bowl XLVIII. © getty 12/26 15. Dick Butkus: 3. Pick (1. Runde) im Draft 1965 - Chicago Bears. Der legendäre Linebacker ist Mitglied der Hall of Fame sowie der All-Decade-Teams der 60er und 70er Jahre. Zudem gehört er dem 75-Jahre-Jubiläums-Team der NFL an. © imago images 13/26 14. Jim Kelly: 14. Pick (1. Runde) im Draft 1983 - Buffalo Bills. Der Unvollendete! Kelly führte seine Bills viermal in Serie in den Super Bowl, verlor jedoch alle vier. Der fünffache Pro-Bowler schaffte es aber dennoch in die Hall of Fame. © getty 14/26 13. Peyton Manning: 1. Pick (1. Runde) im Draft 1998 - Indianapolis Colts. Manning hat als erster Spieler überhaupt fünf MVP-Trophäen abgesahnt und gewann zwei Super Bowls (einen mit den Broncos). © getty 15/26 12. Walter Payton: 4. Pick (1. Runde) im Draft 1975 - Chicago Bears. Der Hall-of-Famer gewann einen Super Bowl und ist Mitglied der All-Decade-Teams der 70er und 80er Jahre. Zudem trat er als All-Time-Rushing-Leader ab. © getty 16/26 11. Barry Sanders: 2. Pick (1. Runde) im Draft 1989 - Detroit Lions. Zehnmal schaffte es Sanders in den Pro Bowl, viermal führte er die Liga in Rushing an. Der Hall-of-Famer gehört zum All-Decade-Team der 90er Jahre. © getty 17/26 10. Dan Marino: 27. Pick (1. Runde) im Draft 1983 - Miami Dolphins. Der MVP der Saison 1984 war neun Mal im Pro Bowl und trat als All-Time-Passing- und All-Time-Touchdown-Leader ab. 2005 ging es nach Canton. © getty 18/26 9. Emmitt Smith: 17. Pick (1. Runde) im Draft 1990 - Dallas Cowboys. Dreimal gewann eines der Triplets mit den Cowboys den Super Bowl. Smith gehört dem 90er Jahre All-Decade-Team an, war achtmal im Pro Bowl und ist der All-Time-Rushing-Leader der NFL. © getty 19/26 8. Bart Starr: 200. Pick (17. Runde) im Draft 1956 - Green Bay Packers. Fünf Mal gewann Starr mit den Packers die NFL-Championship und dann die ersten beiden Super Bowls. 1977 ging es in die Hall of Fame. © getty 20/26 7. Lawrence Taylor: 2. Pick (1. Runde) im Draft 1981 - New York Giants. Einer der gefürchtetsten Linebacker in der Geschichte der NFL gewann zweimal den Super Bowl und gehörte zum 80er All-Decade-Team. © getty 21/26 6. Jerry Rice: 16. Pick (1. Runde) im Draft 1985 - San Francisco 49ers. Rice ging als bester Receiver aller Zeiten in die Geschichte ein. Er hält die Rekorde für Receptions, Receiving Yards und Touchdowns, gewann 3 Super Bowls und ist Hall-of-Famer. © getty 22/26 5. Roger Staubach: 129. Pick (10. Runde) im Draft 1964 - Dallas Cowboys. Staubach erreichte fünf Super Bowls, gewann davon zwei. Er stand im 70er-Jahre-All-Decade-Team und wurde 1985 in die Hall of Fame aufgenommen. © getty 23/26 4. Brett Favre: 33. Pick (2. Runde) im Draft 1991 - Atlanta Falcons. Bevor der legendäre Gunslinger bei den Packers zum Superstar wurde, drafteten ihn die Falcons, die keine Verwendung für ihn hatten. Größter Erfolge: 4 Mal MVP und Super Bowl XXXI. © getty 24/26 3. Jim Brown: 5. Pick (1. Runde) im Draft 1957 - Cleveland Browns. Brown spielte neun Jahre in der NFL und führte sie acht Mal in Rushing Yards an. Er war drei Mal MVP und gehört zum 60er All-Decade-Team sowie zur Hall of Fame. © getty 25/26 2. Joe Montana: 82. Pick (3. Runde) im Draft 1979 - San Francisco 49ers. Joe Cool gewann vier Super Bowls und war dreimal Super Bowl MVP. Er gehörte zum 80er-Jahre-All-Decade-Team und wurde 2000 in die Hall of Fame gewählt. © getty 26/26 1. Tom Brady: 199. Pick (6. Runde) im Draft 2000 - New England Patriots. Der GOAT. Brady gewann drei MVP Awards, führte die Patriots zu 9 Super Bowls und gewann 6 davon - mehr als jeder andere Spieler. Hinzu kamen 14 Pro Bowls und 3 All-Pros.

NFL-Draft: Ergebnisse der ersten Runde

Die Top-3 des Draft haben viele Experten und Fans vorausgesagt, dafür kam es in der zweiten Hälfte der ersten Runde zu einigen Überraschungen! Unter anderen Jordan Love, Noah Igbinoghene und Jordyn Brooks wurden eher in der zweiten oder sogar dritten Runde des NFL-Drafts erwartet.