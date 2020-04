NFL Draft 2020: Tag 3 heute live im TV und Livestream

Heute findet der dritte und letzte Tag des NFL-Drafts 2020 statt. In den Runden vier bis sieben werden über 100 Talente von den Teams der NFL ausgewählt. Wie Ihr den dritten Tag des Drafts heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

NFL Draft 2020, Tag 3: Datum und Uhrzeit

Anders als an den beiden vorherigen Tagen, beginnt der dritte Tag des Drafts bereits am Abend deutscher Zeit. Am heutigen Samstag, den 25. April, geht es bereits um 18 Uhr mit der vierten Runde des diesjährigen Drafts los.

NFL-Draft heute live im TV und Livestream

Der dritte Tag des NFL-Drafts ist nicht im deutschen Fernsehen zu sehen.

Die Runden vier bis sieben des Drafts sind im Stream im NFL Network zu sehen. Moderator Trey Wingo führt auch am dritten Tag des Drafts durch das Programm. Analysen der Draft-Picks kommen von den Experten Mel Kiper Jr., Louis Riddick, Rich Eisen, sowie Kurt Warner und Michael Irvin.

NFL Draft 2020: Alle 32 Picks der ersten Runde © imago images 1/33 Die erste Runde des NFL Drafts 2020 ist Geschichte - und nach einem erwartbaren Start wurde es doch spektakulär: Die Packers picken Rodgers' Nachfolger, die Chiefs einen Running Back und die Seahawks überraschen. SPOX zeigt alle Picks der ersten Runde. © imago images 2/33 1. Pick - Cincinnati Bengals: Joe Burrow, Quarterback, LSU. © imago images 3/33 2. Pick - Washington Redskins: Chase Young, Edge-Rusher, Ohio State. © imago images 4/33 3. Pick - Detroit Lions: Jeffrey Okudah, Cornerback, Ohio State. © imago images 5/33 4. Pick - New York Giants: Andrew Thomas, Offensive Tackle, Georgia. © imago images 6/33 5. Pick - Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, Quarterback, Alabama. © imago images 7/33 6. Pick - Los Angeles Chargers: Justin Herbert, Quarterback, Oregon. © imago images 8/33 7. Pick - Carolina Panthers: Derrick Brown, Defensive Tackle, Auburn. © imago images 9/33 8. Pick - Arizona Cardinals: Isaiah Simmons, Safety/Linebacker, Clemson. © imago images 10/33 9. Pick - Jacksonville Jaguars: C.J. Henderson, Cornerback, Florida. © imago images 11/33 10. Pick - Cleveland Browns: Jedrick Wills, Offensive Tackle, Alabama. © imago images 12/33 11. Pick - New York Jets: Mekhi Becton, Offensive Tackle, Louisville. © imago images 13/33 12. Pick - Las Vegas Raiders: Henry Ruggs, Wide Receiver, Alabama. © imago images 14/33 TRADE! Buccaneers (#13, #117) gehen hoch, die 49ers (#14, #246) gehen runter! 14. Pick - Tampa Bay Buccaneers: Tristan Wirfs, Offensive Tackle, Iowa. © imago images 15/33 14. Pick - San Francisco 49ers: Javon Kinlaw, Defensive Tackle, South Carolina. © imago images 16/33 15. Pick - Denver Broncos: Jerry Jeudy, Wide Receiver, Alabama. © imago images 17/33 16. Pick - Atlanta Falcons: A.J. Terrell, Cornerback, Clemson. © imago images 18/33 17. Pick - Dallas Cowboys: CeeDee Lamb, Wide Receiver, Oklahoma. © imago images 19/33 18. Pick - Miami Dolphins: Austin Jackson, Offensive Tackle, USC. © imago images 20/33 19. Pick - Las Vegas Raiders: Damon Arnette, Cornerback, Ohio State. © imago images 21/33 20. Pick - Jacksonville Jaguars: K'Lavon Chaisson, Edge-Rusher, LSU. © imago images 22/33 21. Pick - Philadelphia Eagles: Jalen Reagor, Wide Receiver, TCU. © imago images 23/33 22. Pick - Minnesota Vikings: Justin Jefferson, Wide Receiver, LSU. © imago images 24/33 TRADE! Chargers (#37, #71) gehen hoch, die Patriots (#23) gehen runter. 23. Pick - Los Angeles Chargers: Kenneth Murray, LB, Oklahoma. © imago images 25/33 24. Pick - New Orleans Saints: Cesar Ruiz, Guard/Center, Michigan. © imago images 26/33 TRADE! Die 49ers (#31, #117, #176) gehen hoch, die Vikings (#25) gehen runter. 25. Pick - San Francisco 49ers: Brandon Aiyuk, Wide Receiver, Arizona State. © imago images 27/33 TRADE! Die Packers (#30, #136) gehen hoch, die Dolphins (#26) gehen runter! 26. Pick - Green Bay Packers: Jordan Love, Quarterback, Utah State. © imago images 28/33 27. Pick - Seattle Seahawks: Jordyn Brooks, Linebacker, Texas Tech. © imago images 29/33 28. Pick - Baltimore Ravens: Patrick Queen, Linebacker, LSU. © imago images 30/33 29. Pick - Tennessee Titans: Isaiah Wilson, Offensive Tackle, Georgia. © imago images 31/33 30. Pick - Miami Dolphins: Noah Igbinoghene, Cornerback, Auburn. © imago images 32/33 31. Pick - Minnesota Vikings: Jeff Gladney, Cornerback, TCU. © imago images 33/33 32. Pick - Kansas City Chiefs: Clyde Edwards-Helaire, Running Back, LSU.

Bereits um 16 Uhr deutscher Zeit beginnt im NFL Network die Vorberichterstattung zum letzten Tag des diesjährigen Drafts. Das Network ist in Deutschland entweder über den NFL Game Pass oder den Streamingdienst DAZN zu sehen.

Hier könnt Ihr Euch den kostenlosen Probemonat auf DAZN sichern und so den NFL-Draft gratis sehen.

NFL Draft: So funktioniert Tag drei

Am letzten Tag des Drafts werden mit Abstand die meisten Spieler ausgewählt. Deswegen haben die Teams in den späteren Runden weniger Bedenkzeit. In der ersten Runde hatte jede Franchise noch zehn Minuten Zeit um einen Spieler zu wählen, in den Runden vier bis sechs sind es hingegen nur noch fünf Minuten pro Spieler, in der siebten Runde sind es nur noch vier Minuten. Somit dauert der dritte Tag des Drafts ungefähr sechs Stunden, gegen Mitternacht dürfte also der letzte gewählte Spieler des NFL-Drafts feststehen.

NFL Draft 2020: Wer wird Mr. Irrelevant?

Als "Mr. Irrelevant" wird in jedem Jahr derjenige Spieler bezeichnet, der als letztes im Draft gewählt wird. In diesem Jahr dürfen die New York Giants mit dem 255. Pick darüber entscheiden, wer "Mr. Irrelevant" wird.

Die letzten zehn "Mr. Irrelevants" des NFL-Drafts:

Draft Spieler Position Team 2019 Caleb Wilson TE Arizona Cardinals 2018 Trey Quinn WR Washington Redskins 2017 Chad Kelly QB Denver Broncos 2016 Kalan Reed CB Tennessee Titans 2015 Gerald Christian TE Arizona Cardinals 2014 Lonnie Ballentine S Houston Texans 2013 Justice Cunningham TE Indianapolis Colts 2012 Chandler Harnish QB Indianapolis Colts 2011 Cheta Ozougwu DE Houston Texans 2010 Tim Toone WR Detroit Lions

NFL-Draft: Ergebnisse der ersten Runde

Wie erwartet, wurde LSU-Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals an erster Stelle des Drafts gezogen. Generell lief in der erste Hälfte der ersten Runde zum Großteil alles so, wie es von den Mock Drafts erwartet wurde. Zum Ende des ersten Tages sorgten die Green Bay Packers für die größte Überraschung der ersten Runde, in dem sie den langfristigen Rodgers-Nachfolger Jordan Love mit dem 26. Pick wählten.