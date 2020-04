NFL - Die Gerüchteküche vor dem Draft: Atlanta Falcons vor Mega-Trade - Miami Dolphins wollen ersten Pick

Der Draft-Day ist da! Um zwei Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag startet der NFL Draft 2020 (ab 1 Uhr auf SPOX im LIVETICKER sowie im NFL-Network-Livestream bei DAZN). Wenige Stunden vor Beginn brodelt die Gerüchteküche heißer denn je: Die Falcons könnten offenbar einen Mega-Trade durchziehen, die Miami Dolphins wollen an Positions eins. Und: Gleich mehrere Stars könnten das Team wechseln. Ein Überblick über die heißesten Draft-Gerüchte.

NFL Draft 2020: Falcons mit Mega-Trade?

Kaum ein Team wird im Zusammenhang mit Draft-Trades aktuell häufiger genannt als die Falcons. Atlanta scheint unbedingt einen früheren Pick in der ersten Runde ergattern zu wollen, aktuell hält die Franchise den 16. Pick des Drafts. Jacksonville (9. Pick) wurde ebenso als möglicher Trade-Partner wie die Cardinals (8. Pick genannt). Laut Jay Glazer von FOX Sports könnte Atlanta aber noch deutlich höher hinaus wollen.

Glazer berichtet, dass Falcons-GM Thomas Dimitroff tatsächlich die Washington Redskins (2. Pick) kontaktiert habe, um nach oben zu traden. Ein solcher Trade wäre nicht weniger als ein Mega-Deal, da ein Sprung von Position 16 auf 2 zahlreiche hohe Draft-Picks - darunter nahezu garantiert mehrere Erstrundenpicks - beinhalten würde. Ein mehr als stattlicher Preis, zumal die Falcons den Trade nicht mit einem Quarterback als Ziel durchführen würden.

Wen genau Atlanta ins Auge gefasst hat, ist derzeit unklar. An Position zwei würden die Falcons aller Voraussicht nach Edge Rusher Chase Young von Ohio State draften wollen, allerdings soll das Team an den Top-Cornerbacks im Draft Jeffrey Okudah und CJ Henderson besonderes Interesse zeigen. Auch Defentive Tackle Derrick Brown wird als mögliches Ziel gehandelt.

NFL Draft 2020: Diese Stars könnten am Draft-Day getradet werden © imago images 1/23 Endlich ist es soweit: Draft-Day, die größten Talente kommen in die NFL! Doch nicht nur die College-Stars stehen im Mittelpunkt, auch so mancher NFL-Star könnte das Team wechseln. Wir zeigen die Top-Trade-Kandidaten rund um den Draft 2020. © imago images 2/23 Trent Williams, Offensive Tackle, Washington Redskins: Um Williams ranken sich bereits seit vielen Monaten Gerüchte. Der Left Tackle weigert sich für die Redskins aufzulaufen, für den richtigen Preis ist Washington zu einem Trade bereit. © imago images 3/23 Bislang erhielt die Franchise aber noch kein ausreichendes Angebot. Dies könnte sich am Draft-Day ändern. Die Bucs und Browns gelten als sehr interessiert, auch die Vikings werden gehandelt. Reicht ein Second Rounder für Williams? © imago images 4/23 Jamal Adams, Safety, New York Jets: Auch um Adams kursieren schon länger Trade-Gerüchte, der Jets-Star zeigte sich bereits öffentlich verägert, dass GM Joe Douglas einen Trade nicht ausschließen wollte. © imago images 5/23 Zuletzt galten die Cowboys als interessiert, Jerry Jones erklärte nun allerdings, es sei "sehr unwahrscheinlich", dass Dallas seinen Erstrundenpick 2020 traden wird. Adams ist ein Top-Spieler und dürfte teuer werden. Zu teuer für andere Teams? © imago images 6/23 Yannick Ngakoue, Edge Defender, Jacksonville Jaguars: Ngakoue will weg von den Jaguars, das erklärte der Pass-Rusher bereits mehrfach, erst kürzlich lieferte er sich einen öffentlichen Twitter-Streit mit Jaguars-Boss Tony Khan. © imago images 7/23 Jacksonville ist bereit, Ngakoue ziehen zu lassen - für den richtigen Preis. Dieser ist allerdings hoch: Die Jags dürften mindestens einen Second Rounder haben wollen und Ngakoue muss von seinem neuen Team auch noch teuer bezahlt werden. © imago images 8/23 Leonard Fournette, Running Back, Jacksonville Jaguars: Der nächste Jaguar auf der Liste. Calais Campbell, A.J. Bouye - Jacksonville befindet sich im Rebuild und lässt seine Veteranen ziehen, darunter fällt auch Fournette. © imago images 9/23 Fournette ist ein Running Back mit limitierten Fähigkeiten im Passspiel. Wieviel ist diese Art von Spieler Teams im Jahr 2020 noch wert? Jacksonville dürfte ein Mid-Round-Pick genügen, schlägt hier ein Team mit Running-Back-Need zu? © imago images 10/23 Joe Thuney, Guard, New England Patriots: Brady ist weg, befindet sich New England jetzt im Neuaufbau? Thuney steht durch den Franchise Tag nur noch ein Jahr unter Vertrag und scheint den Patriots langfristig zu teuer zu sein. © imago images 11/23 Der "Miami Herald" berichtete erst kürzlich, dass die Dolphins Interesse an dem All-Pro hätten. Für den richtigen Preis würde Belichick Thuney sicher ziehen lassen. Wird man sich bei einem Zweitrundenpick einig? © imago images 12/23 Anthony Harris, Safety, Minnesota Vikings: Auch Harris wurde in der Offseason mit dem Franchise Tag gehalten, hat diesen bislang aber nicht unterschrieben. Logisch, dass sich also auch um ihn Trade-Gerüchte ranken. © imago images 13/23 "ESPN" berichtet, eine langfristige Vertragsverlängerung scheint bevorzustehen, andere Medien spekulieren wiederum, dass die Vikings nicht so viel Geld in die Safety-Position investieren wollen. Könnte Minny bei dem richtigen Angebot schwach werden? © imago images 14/23 O.J. Howard, Tight End, Tampa Bay Buccaneers: Howard wurde in der Offense von Bruce Arians im Vorjahr eher marginal genutzt und wurde daher mit einem Trade in Verbindung gebracht. Jetzt ist mit Rob Gronkowski noch ein Tight End da. © imago images 15/23 Ein Trade von Howard scheint daher fast auf der Hand zu liegen, die Bucs sollen aber nach wie vor große Stücke auf ihn halten und mindestens einen Day-2-Pick fordern. Die Tight-End-Klasse im Draft 2020 ist schwach, Howard könnte daher gefragt sein. © imago images 16/23 Malik Hooker, Safety, Indianapolis Colts: Hooker wurde 2017 von den Colts in Runde eins ausgewählt, konnte diesem Status aber nie vollends gerecht werden. Mike Lombardi berichtet nun, dass Indy den Free Safety zum Trade anbietet. © imago images 17/23 Hooker ist zu häufig verletzt, wenn er auf dem Feld steht, ist er allerdings ein mehr als solider Safety. Der geforderte Preis der Colts dürfte nicht allzu hoch sein, vielleicht ergreift ein anderes Team hier die Chance. © imago images 18/23 Andy Dalton, Quarterback, Cincinnati Bengals: Dalton ist ein Quarterback mit Starter-Format, normalerweise ist dies ein sehr stark umworbener Spielertyp in der NFL. Derzeit ist die Situation allerdings eine etwas andere... © imago images 19/23 Mit Jameis Winston und Cam Newton sind solide Quarterbacks noch Free Agents, das drückt Daltons Tradewert deutlich. Cincy würde Dalton sicher ziehen lassen, bei ausbleibenden Angeboten könnte er aber tatsächlich noch ein weiteres Jahr bleiben. © imago images 20/23 Alshon Jeffery, Wide Receiver, Philadelphia Eagles: Fünf Jahre in Serie blieb Jeffery unter 900 Yards, die Vorsaison war der vorläufige Tiefpunkt. Philly wäre sicher bereit, Jeffery abzugeben, die entscheidende Frage ist jedoch eine andere... © imago images 21/23 Nämlich: Hat irgendein Team überhaupt Interesse daran für den 30-Jährigen und seinen teuren Vertrag zu traden? Einen hohen Gegenwert dürfen die Eagles nicht erwarten, eine Entlassung 2021 scheint am wahrscheinlichsten. © imago images 22/23 Josh Rosen, Quarterback, Miami Dolphins: Rosen wurde im vergangenen Jahr während des Drafts getradet, konnte sich aber auch bei den Dolphins nicht als Starter etablieren. Draftet Miami einen Quarterback, wäre Rosen sicher wieder verfügbar. © imago images 23/23 Der Preis wäre in dem Szenario sicher überschaubar, die Frage ist nur: Sieht irgendein Team tatsächlich noch Starterpotenzial in dem einstigen First-Round-Talent? Für einen Backup-QB gibt man für gewöhnlich eher kein Draft-Kapital ab.

NFL: Traden die Dolphins nach oben?

Auch Miami will offenbar im Draft weiter nach oben klettern. Aktuell halten die Dolphins den fünften Pick im Draft. Unter anderem berichtet Ian Rapoport vom NFL Network aber, dass die Franchise zumindest vor die New York Giants springen und die Lions (aktuell 3. Pick) dazu bewegen will, erst an Position fünf zu draften. Detroit würde bei einem solchen Deal voraussichtlich einen zusätzlichen Day-2-Draft-Pick einstreichen.

Die große Frage ist allerdings: Was ist das Ziel der Dolphins? Miami braucht einen Quarterback, so viel ist sicher. Rapoport berichtet allerdings, an Position drei sei die Franchise vor allem auf einen Offensive Tackle. Das würde zumindest den beabsichtigten Sprung vor die Giants erklären, die ihrerseits auf der Suche nach einer O-Line-Hilfe sind. Mit Andrew Thomas, Jedrick Wills, Tristan Wirfs und Mekhi Becton gibt es gleich vier Offensive Tackles, die als mögliche Top-fünf-Picks gehandelt werden, eine klare Nummer eins auf der Position gibt es im Draft nicht. Sollten die Dolphins also tatsächlich für einen Tackle nach oben traden, wäre das ein durchaus fragwürdiger Move.

Adam Schefter von ESPN berichtet derweil, dass Miami mehrfach versucht hätte, sogar an Position eins im Draft zu traden. Laut Schefter hätten die Bengals allerdings jedes Angebot entschieden ausgeschlagen. Cincinnati scheint demnach unbedingt den ersten Pick im Draft behalten zu wollen.

NFL: Findet Trent Williams ein neues Team?

Die Gerüchte rund um Trent Williams halten sich nun schon seit vielen Monaten. Der Left Tackle will nach einer Fehldiagnose des Teams nicht mehr für Washington spielen, auch nicht unter dem neuen Head Coach Ron Rivera. Die Teamärzte der Redskins hatten eine Geschwulst im Kopfbereich 2013 als nicht bedrohlich eingestuft, die sich hinterher nach weiteren Untersuchungen sechs Jahre später jedoch als Hirntumor herausstellte. Ein Trade ist daher geradezu unausweichlich, bislang haben die Redskins allerdings offensichtlich nicht den Gegenwert erhalten, den sie sich erhoffen.

Williams ist - wenn fit - einer der besten Left Tackles der Liga, die Verhandlungsposition der Redskins aufgrund des öffentlich bekannten Streiks von Williams allerdings denkbar schlecht. Nach Informationen von Les Carpenter von der Washington Post dürfte Williams das Team für einen Zeitrundenpick (oder womöglich auch zwei Drittrundenpicks) verlassen.

Besonders interessiert sollen nach wie vor die Cleveland Browns sein, die schon länger auf Left-Tackle-Suche sind. Auch die Minnesota Vikings und die New York Jets gelten als Interessenten, während die Philadelphia Eagles laut ProFootballTalk nicht im Rennen um Williams sind. Neben den Vikings, den Browns und den Jets werden allerdings auch die Tampa Bay Buccaneers mit Williams in Verbindung gebracht. Tampa ist im Win-Now-Modus und stand im Februar offenbar bereits unmittelbar vor einem Trade mit Washington: Damals sollte O.J. Howard im Gegenzug für Williams zu den Redskins wechseln, der Deal kam letztendlich aber nicht zustande.

NFL: Landet O.J. Howard noch bei den Patriots?

Nach dem Trade von Rob Gronkowski zu den Buccaneers scheint ein Abgang von Howard nahezu als unausweichlich, mit Cameron Brate befindet sich schließlich noch ein dritter Tight End mit Starterqualitäten im Kader. Trotz der eher suboptimalen Verhandlungsposition sollen die Bucs mindestens einen Zweitrundenpick für Howard fordern.

Als möglicher Abnehmer wird - neben den Redskins, die Trent Williams im Gegnzug nach Tampa Bay schicken könnten - nach wie vor New England genannt. In den Trade rund um Gronkowski wurde Howard nicht involviert, die Patriots sollen aber nach wie vor Interesse am 25-Jährigen haben. Auch die San Francisco 49ers gelten als möglicher Interessent, das Team verfügt in den Runden zwei bis vier allerdings über keine Picks.

NFL: Fordern die Jaguars zu viel für Ngakoue?

Ein weiterer Spieler, um den sich nun schon länger Trade-Gerüchte ranken, ist Yannick Ngakoue. Der Pass-Rusher wurde von den Jaguars mit dem Franchise Tag gehalten, will allerdings nicht für Jacksonville spielen und forderte öffentlich einen Trade. Zuletzt stritt sich Ngakoue via Twitter mit Tony Khan, dem Sohn von Jaguars-Besitzer Shahid Khan.

Charlie Campbell von WalterFootball.com berichtet nun, dass die Raiders großes Interesse an Ngakoue zeigten und tatsächlich bereit seien, den 19. Pick des Drafts im Gegenzug für seine Dienste nach Jacksonville zu schicken. Die Jaguars hätten das Angebot allerdings zunächst abgelehnt und den 12. Pick im Draft als Kompensation gefordert.

Im vergangenen Jahr tradeten die Chiefs den 29. Pick des Drafts sowie einen Zweitrundenpick 2020 für Frank Clark zu den Seahawks. Die 49ers wiederum sendeten einen Zweitrundenpick 2020 für Dee Ford nach Kansas City.