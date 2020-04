Die New England Patriots nach dem NFL Draft: Als wäre nichts gewesen

Die New England Patriots stehen vor einer möglicherweise richtungsweisenden Saison, die Ära nach Tom Brady wird eingeläutet. Die exakte Strategie der Franchise ist bislang noch nicht zu entschlüsseln. Und auch der Draft sorgte für mehr Frage- als Ausrufezeichen.

Das Jahr 2020 markiert aus Sicht der New England Patriots nicht weniger als eine neue Zeitrechnung, eine gänzlich neue Ära: Nach 20 Jahren, 19 Winning Seasons, 17 Playoff-Teilnahmen und sechs Super-Bowl-Titeln schloss sich Tom Brady im Frühjahr den Tampa Bay Buccaneers an.

Der Status der Patriots veränderte sich praktisch über Nacht massiv: Statt eines Super-Bowl-Favoriten war die Franchise plötzlich nur noch ein möglicher Playoff-Aspirant. Statt das Team nuanciert verbessern zu müssen, stand plötzlich ein kompletter Rebuild der Mannschaft im Raum.

Umso spannender sollte die Offseason der Patriots in diesem Jahr werden. Wie würde Bill Belichick auf diese gänzlich neuen Umstände reagieren? Wer soll Bradys Nachfolger werden? Und wird dieser Quarterback einen verbesserten Supporting Cast bekommen?

Kurz gesagt: Was wird sich durch den Abgang von Brady verändern?

Etwas mehr als einen Monat später lässt sich überraschenderweise festhalten: Nicht allzu viel.

Patriots: Kein Starting Quarterback in der Free Agency

In der Free Agency hielten die Patriots den bald 33-jährigen Devin McCourty, auch Guard Joe Thuney bleibt, wenn auch vorerst nur für ein weiteres Jahr. Zudem verpflichtete das Team Defensive Tackle Beau Allen sowie Linebacker Brandon Copeland und Wide Receiver Damiere Byrd. Solide Verpflichtungen für mehr Tiefe, aber sicher nicht mehr.

Das Receiving Corps, im Vorjahr als die vielleicht größte Schwäche der Patriots ausgemacht, wurde - mit Ausnahme von Byrd, der allerdings kaum Starterpotenzial mitbringt - keineswegs adressiert. Die Tight-End-Position blieb ebenso dünn besetzt wie die der Wide Receiver.

Gleichzeitig gingen mehrere Top-Verteidiger und erhielten woanders große Verträge. Business as usual in Foxborough.

Auch auf dem Starting-Quarterback-Markt, der 2020 über deutlich mehr große Namen als noch in den Vorjahren verfügte, schlugen die Patriots nicht zu. Teddy Bridgewater? Nick Foles? Andy Dalton? Cam Newton? Josh Rosen? Fehlanzeige. Einzig Brandon Hoyer, der bereits zuvor vier Saisons als Backup in New England verbrachte, wurde verpflichtet.

Weder ein weiterer Angriff auf den Titel mit einem neuen Quarterback noch ein kompletter Rebuild also - der Draft sollte schließlich neue Hinweise auf die neue strategische Ausrichtung der Patriots liefern.

Doch auch diese drei Tage sorgten für mehr Frage- als Ausrufezeichen.

Lamb, Mims, Jones und Co.: Das waren die größten Steals im NFL Draft 2020 © imago images 1/26 Der NFL Draft liegt hinter uns, die Noten für die Teams wurden vergeben. Doch welche Franchise nahm wo besonders viel Value mit, welche Spieler könnten früher helfen als es ihre Draft-Position vermuten lassen würde. Wir nennen die 25 größten Steals 2020. © imago images 2/26 Jerry Jeudy (Wide Receiver, Denver Broncos) mit dem 15. Pick: Jeudy war für viele der beste Receiver in der vielleicht besten WR-Klasse aller Zeiten. Am Ende fiel er überraschend in die Mitte der 1. Runde, Denver bekam seinen Wunschspieler ohne Uptrade. © imago images 3/26 CeeDee Lamb (Wide Receiver, Dallas Cowboys) mit dem 17. Pick: Ähnlicher Sachverhalt hier, Lamb zählt zu den größten WR-Talenten der letzten Jahre und galt als felsenfester Top-15-Pick. Dallas schlug zu und steht nun vermutlich mit zwei Star-Receivern da. © imago images 4/26 Xavier McKinney (Safety, New York Giants) mit dem 36. Pick: McKinney ist defensiv ein Schweizer Taschenmesser und kann super-flexibel genutzt werden. Er rutschte, wie viele andere Safeties, überraschend ab und fiel den Giants in Runde zwei in die Hände. © imago images 5/26 Grant Delpit (Safety, Cleveland Browns) mit dem 44. Pick: Delpit galt trotz Tackling-Problemen als bester Free Safety des Drafts und sehr wahrscheinlicher Erstrundenpick. Cleveland bekam ihn in Runde zwei - und das sogar noch nach einem Downtrade. © imago images 6/26 Trevon Diggs (Cornerback, Dallas Cowboys) mit dem 51. Pick: Zweite Runde, zweiter Steal für die Cowboys, die nach Lamb auch noch einen Need adressieren konnten. Diggs dominierte auf dem College und ist der vielleicht beste Press-Man-Corner im Draft. © imago images 7/26 A.J. Epenesa (Defensive End, Buffalo Bills) mit dem 54. Pick: War eigentlich klar der zweitbeste Pass-Rusher nach Chase Young bis er bei der Combine mies testete. Epenesa fiel dadurch knapp 30 Plätze, für die Bills stimmen hier Value und Need. © imago images 8/26 Denzel Mims (Wide Receiver, New York Jets) mit dem 59. Pick: Mims avancierte spätestens nach der Combine zum Liebling der Medien und war für einige ein Top-3-WR im Draft. Am Ende gingen zwölf (!) Receiver vor ihm, die Jets durften sich freuen. © imago images 9/26 Kristian Fulton (Cornerback, Tennessee Titans) mit dem 61. Pick: Fulton dominierte auf dem höchsten College-Level und lieferte auch bei der Combine ab. NFL-Teams waren davon aber überraschend unbeeindruckt: Acht CBs gingen vor dem First-Round-Talent. © imago images 10/26 Josh Jones (Offensive Tackle, Arizona Cardinals) mit dem 72. Pick: Jones galt trotz technischer Schwächen als vielleicht bester Pass-Protector im Draft. Der Hüne fiel von der 1. bis in die 3. Runde, wo die Cardinals ihr Glück wohl kaum fassen konnten. © imago images 11/26 Zack Baun (Linebacker, New Orleans Saints) mit dem 74. Pick: Pass-Rusher? Off-Ball-Linebacker? Bauns Position in der NFL ist noch nicht ganz klar, er hat aber das Talent, um in beiden Rollen zu glänzen. Auch er wurde als Erstrundenpick gehandelt © imago images 12/26 Ben Bartch (Offensive Tackle, Jacksonville Jaguars) mit dem 116. Pick: Bartch kommt aus der NCAA Division III, dominierte dort allerdings komplett und überzeugte auch beim Senior Bowl. In Runde vier überwiegen die Chancen hier klar das Risiko. © imago images 13/26 K'Von Wallace (Cornerback, Philadelphia Eagles) mit dem 127. Pick: Wallace ist wohl "nur" ein Slot-Cornerback, in dieser Rolle aber vielleicht der beste der Draft-Klasse. Slot-Corner werden immer wertvoller, Wallace könnte von Tag eins an starten. © imago images 14/26 Tyler Biadasz (Center, Dallas Cowboys) mit dem 146. Pick: Biadasz' Pass-Blocking ist ein kleines Fragezeichen, als Run-Blocker zählt er jedoch zu den besten O-Linern der Klasse. Wurde eigentlich an Tag zwei gehandelt, könnte in Dallas direkt starten. © imago images 15/26 Bryce Hall (Cornerback, New York Jets) mit dem 158. Pick: Hall wäre 2019 vermutlich ein Erstrundenpick gewesen, kehrte jedoch ans College zurück und verletzte sich dort. Er attackiert den Ball aggressiv und könnte in New York sofort starten. © imago images 16/26 Tyler Johnson (Wide Receiver, Tampa Bay Bucaaneers) mit dem 161. Pick: Johnson ist der vielleicht beste Route-Runner nach Jeudy dieser Klasse. Speed und Explosivität fehlen, im Slot sollte er aber eine Waffe sein - erst Recht mit Tom Brady als QB. © imago images 17/26 Curtis Weaver (Edge Defender, Miami Dolphins) mit dem 164. Pick: Weaver dominierte auf dem College, das Niveau der Gegner sowie Weavers Athletik waren jedoch überschaubar. Wurde als Zweitrundenpick gehandelt und fiel letztlich bis in Runde fünf. © imago images 18/26 Bradlee Anae (Edge Defender, Dallas Cowboys) mit dem 179. Pick: Verbuchte für Utah in den vergangenen zwei Jahren 24 Sacks, ist athletisch aber äußerst limitiert. Dass Anae fallen könnte, wurde daher erwartet, allerdings nicht bis ans Ende der 5. Runde. © imago images 19/26 Netane Muti (Guard, Denver Broncos) mit dem 181. Pick: High-Risk-High-Reward-Pick! Muti verpasste die vergangenen zwei Jahre fast komplett verletzt, war zuvor aber vor allem als Run-Blocker dominant. In der 6. Runde überwiegt das Potenzial das Risiko. © imago images 20/26 Donovan Peoples-Jones (Wide Receiver, Cleveland Browns) mit dem 187. Pick: Hochexplosiver Spieler, der auf dem College aber nie die 700-Yard-Marke geknackt hatte. An Tag zwei wäre er ein Reach gewesen, in Runde sechs gilt er als Steal. © imago images 21/26 James Proche (Wide Receiver, Baltimore Ravens) mit dem 201. Pick: Proche hat tolle Hände und Ball Skills und dominierte bei SMU. Sein Potenzial gilt als limitiert, im Slot könnte er aber schon sehr früh helfen. © imago images 22/26 Jauan Jennings (Wide Receiver, San Francisco 49ers) mit dem 217. Pick: Jennings spielte einst QB, soll in der NFL aber Receiver sein. Seine Technik ist noch sehr roh, nach dem Catch ist aber schon jetzt ein Monster. Passt perfekt zu den 49ers. © imago images 23/26 Geno Stone (Safety, Baltimore Ravens) mit dem 219. Pick: Einer der besten Cover-Safeties der Klasse, der tief und im Slot verteidigen kann. Seine Combine war schwach, einen Absturz in Runde sieben hatte aber kaum jemand kommen sehen. © imago images 24/26 K.J. Hill (Wide Receiver, Los Angeles Chargers): Hill ist klein und kein Speedster, im Slot könnte er durch seine guten Hände und sein Route-Running aber früh eine Rolle in der NFL finden. Könnte bei den Chargers schon 2020 wichtige Snaps bekommen. © imago images 25/26 Eno Benjamin (Running Back, Arizona Cardinals) mit dem 222. Pick: Ein Running Back als Steal - ja, das gibt es! Benjamin ist äußerst agil und ein sehr guter Pass-Catcher. Seine Power ist überschaubar, doch auch so passt er perfekt in Arizonas Scheme. © imago images 26/26 Kenny Willekes (Edge Defender, Minnesota Vikings) mit dem 225. Pick: Willekes ist kein herausragender Pass-Rusher, doch er spielt stets mit hoher Intensität und ist einer der besten Run-Defender der Klasse. In Runde sieben ist das toller Value.

Patriots: Keine spektakulären Entwicklungen im Draft

Nach einem Downtrade zu Beginn des Drafts - auch hier: alles wie gewohnt für Pats-Fans - wählten Belichick und sein Front Office gleich drei Defensiv-Spieler aus: Kyle Dugger, einen Linebacker-Safety-Hybrid, sowie Josh Uche und Anfernee Jennings, die beide sowohl als Pass-Rusher als auch als Off-Ball-Linebacker eingesetzt werden könnten.

Anschließend tradeten die Patriots gleich zwei Mal nach oben, gaben also mehrere eigene Picks ab, um einen höheren Pick zu ergattern. In beiden Fällen war das Ziel ein Tight End, an Position 91 zunächst Devin Asiasi, zehn Plätze später dann auch noch Dalton Keene.

Dies sind zunächst keine allzu spektakulären Entwicklungen. Die Patriots schätzen Flexibilität in der Defense schon immer mehr als große Teile der NFL-Konkurrenz, zudem kommt der Tight-End-Position in der Patriots-Offense bereits seit vielen Jahren eine große Rolle zu. Zudem zeigte sich New England in der Vergangenheit bereits häufig offen dazu, zu Beginn des Drafts zurückzutraden, um mehr Picks einzustreichen. Und auch die Uptrades sind auf eine bereits etablierte Praktik zurückzuführen.

"Wir haben uns unser Board im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Drafts angeguckt und uns gefragt, ob wir unsere Picks überhaupt alle gebrauchen würden", erklärte Director of Player Personell Nick Caserio dieses Vorgehen anschließend. Die Patriots sind bekannt dafür, kleinere Draft-Boards als die Konkurrenz zu haben, auch das ist also keineswegs eine neue Entwicklung in Foxborough.

New England Patriots: Zahlreiche Fragen bezüglich des Drafts

Und doch: Zahlreiche Fragen bezüglich des Drafts, den die Patriots in den späten Runden mit einem Kicker, drei Offensive Linemen und einem Pass-Rusher abschlossen, bleiben.

Warum entschied sich das Team ausgerechnet in einer äußerst schwachen Tight-End-Klasse für zwei relativ klare Reaches auf dieser Position? Sowohl Asiasi als auch Keene waren auf den meisten Boards mindestens eine Runde später gelistet worden.

Warum adressierte New England die wohl größte Schwäche im eigenen Team, das Receiving Corps, im vielleicht tiefsten Wide-Receiver-Draft seit vielen Jahren überhaupt nicht? Selbst äußerst spät ausgewählte Spieler wie James Proche oder K.J. Hill hätten dem Team womöglich direkt helfen können.

Wollten die Patriots Jalen Hurts?

Warum ignorierten die Patriots die Quarterback-Position komplett? Belichick erklärte anschließend, dies hätte nicht im Vorhinein festgestanden und sich im Laufe des Drafts erst ergeben, doch mit Jake Fromm, der in Runde fünf von den Bills gedraftet wurde, oder auch Anthony Gordon und womöglich sogar Tyler Huntley, die als Undraftet Free Agents in Seattle und Baltimore unterschrieben, gab es einige Quarterbacks, die vom Spielstil eigentlich gut nach New England gepasst und spät im Draft auch Value mitgebracht hätten.

Wen hatten die Patriots ins Auge gefasst? Möglicherweise war es Jalen Hurts, den die Eagles in Runde 2 sieben Picks vor den Patriots auswählten. Sofern Belichick nicht vermutet hatte, dass Justin Herbert oder Tua Tagovailoa fällt, scheint das der einzige plausible Name zu sein, sollte das QB-Board aus Pats-Sicht tatsächlich unglücklich gefallen sein.

Und, die vielleicht am wenigsten verständliche Entscheidung im gesamten Draft: Wieso drafteten die Patriots in der fünften Runde einen Kicker, von dem zu diesem Zeitpunkt praktisch noch nie irgendjemand etwas gehört hatte? Dass Justin Rohrwasser unmittelbar nach dem Draft durch das auf seinem Arm tätowierte Logo einer para-militärischen Rechtsaußen-Gruppe für Schlagzeilen sorgte, machte die Entscheidung noch unerklärlicher.

NFL Draft 2020: Gewinner und Verlierer - Verstärkung für Brady und Lock, Wilson und Rodgers stehen im Regen © imago images 1/21 Der NFL Draft 2020 liegt hinter uns und brachte ein paar klare Gewinner und Verlierer hervor. SPOX gibt einen Überblick darüber, wer einen guten Job machte und wer eher daneben gegriffen hat. © imago images 2/21 GEWINNER: Sam Darnold (Jets) - Darnold geht in sein so wichtiges drittes Jahr - anschließend wird über die Option für Jahr 5 entschieden - und hat mit Tackle Becton und Receiver Mims gehörige Upgrades um sich herum bekommen. Am Support scheitert es nicht © imago images 3/21 GEWINNER: Minnesota Vikings - Die Vikings legten einen starken Draft hin. Mit ihren ersten vier Picks holten sie zwei neue gute Cornerbacks, einen massiven Tackle und einen Nachfolger für WR Diggs. Starker Reload in kürzester Zeit! © imago images 4/21 GEWINNER: Drew Lock (Broncos) - Die Broncos stellten ihrem QB mit Jeudy und Hamler zwei starke Playmaker zur Seite und holten Locks College-Tight-End. Zudem kam noch Hilfe für die Interior O-Line. Beste Voraussetzungen für Lock. © imago images 5/21 GEWINNER: Dallas Cowboys. Es wurden Witze gemacht über die Perspektive, dass Jerry Jones ohne Hilfe draften würde. Doch die Cowboys machten einen richtig guten Job: Lamb ist einer der besten Receiver gewesen und CB Diggs schließt eine große Lücke. © imago images 6/21 GEWINNER: Arizona Cardinals - Sicher, den Cardinals fielen zwei großartige Spieler in den Schoß, doch sie ergriffen die Chance beim Schopf und verstärkten sowohl die Defense (Simmons) als auch die O-Line (Jones). Viel besser konnte es nicht laufen. © imago images 7/21 GEWINNER: Cincinnati Bengals - Innerhalb von nur zwei Tagen haben die Bengals ihre Offense auf ein neues Level gehoben. Neben Burrow kam mit Higgins auch noch eine starke Receiver-Ergänzung zu Green. Das wird spannend. © imago images 8/21 GEWINNER: Jarrett Stidham (Patriots) - Die Patriots haben - entgegen der Erwartungen - keinen QB gezogen, dafür aber gleich zwei Tight Ends. Das klare Signal: Stidham hat die besten Karten, die direkte Nachfolge von Brady zum Saisonstart anzutreten. © imago images 9/21 GEWINNER: Baltimore Ravens - Die Ravens machen weiter vieles richtig. Sie haben ihre Lücke auf Linebacker mit Patrick Queen geschlossen und mit J.K. Dobbins den idealen Running Back für ihre Offense gefunden. Die weiteren Picks dürften auch helfen. © imago images 10/21 GEWINNER: Tom Brady (Buccaneers) - Das hier gilt grundsätzlich, aber im Speziellen auch in diesem Draft: Die Bucs holten ihm Gronk an die Seite, drafteten Offensive Tackle Tristan Wirfs und dann mit Tyler Johnson einen idealen Slot-Receiver. © imago images 11/21 GEWINNER: Carolina Panthers - die Panthers hatten mit ihrem neuen Head Coach Matt Rhule eine klare Vorgabe: Die Defense muss neu aufgestellt werden. Genau das taten die Panthers, allen voran mit Defensive Tackle Brown und Pass Rusher Gross-Matos © imago images 12/21 VERLIERER: Aaron Rodgers (Packers) - Anstatt das Personal um ihren QB herum zu verbessern, trafen die Packers mit Jordan Love und zwei eindimensionalen Running Backs eher komische Entscheidungen. Nun könnte für Rodgers schon das Ende nahen. © imago images 13/21 VERLIERER: Mark Ingram (Ravens) - Ingram war ein zentraler Teil der Ravens-Offense, muss nun aber um seinen Platz bangen. Mit J.K. Dobbins haben die Ravens wohl ihren Running Back der Zukunft geholt. Nach 2020 könnte er günstig entlassen werden. © imago images 14/21 VERLIERER: Chicago Bears - Was machen die Bears da eigentlich? Mit ihrem höchsten Pick im Draft haben sie Tight End Cole Kmet geholt und haben nun 10 Tight Ends. Einer davon ist der sehr teure Neuzugang Jimmy Graham. Es gäbe größere Baustellen! © imago images 15/21 VERLIERER: Philadelphia Eagles - Technisch gesehen haben die Eagles mit Reagor, Hurts und Taylor in den ersten Tagen teilweise Needs bedient. Hurts war ein Reach und sie haben keinen der Top-3-Receiver bekommen, Dallas schon. Ein Rückschlag. © imago images 16/21 VERLIERER: Safetys - Im Vorfeld des Drafts wurden ein paar Safetys ziemlich hoch gehandelt und Teams hatten durchaus Needs. Aber letztlich schaffte es keiner in die erste Runde - selbst ein Running Back wurde eher an Tag 1 gezogen. © imago images 17/21 VERLIERER: Yannick Ngakoue (Jaguars) - Ein Spieler, der weg will und den viele als Trade-Kandidaten am Draft-Tag gehandelt hatten. Das Interesse hielt sich aber in Grenzen und so verharrt er erstmal in Duval. © imago images 18/21 VERLIERER: Russell Wilson (Seahawks) - Es bleibt schwierig für Wilson bei den Seahawks. Erneut taten sie wenig, um ihrem Star-QB zu helfen. Die O-Line wurde nicht klar verbessert, zudem fehlt weiter ein klarer Nummer-3-Receiver. © imago images 19/21 VERLIERER: L.A. Rams - So richtig gelernt haben sie von ihrer Gurley-Nummer jetzt nicht. Mit ihrem höchsten Pick im Draft holten sie einen RB, später dann einen WR. Beides nicht unbedingt klare Needs. Das Draftkapital wäre anderswo besser aufgehoben. © imago images 20/21 VERLIERER: Las Vegas Raiders - Die Raiders trafen ein paar kuriose Entscheidungen: Ruggs als ersten Receiver zu picken, war immerhin überraschend. Aber Arnette in Runde 1 schockierend. Dazu war Muse in Runde 3 ein extremer Reach. Da war mehr drin! © imago images 21/21 VERLIERER: Houston Texans - Bill O'Brien waren - selbstverschuldet - nach Trades der Vergangenheit die Hände gebunden. Im Draft gelang zwar mit Blacklock ein guter Griff, insgesamt aber wirkt das Team schwächer als im Vorjahr ohne Star-Receiver Hopkins.

New England Patriots: Welchen Plan verfolgt Belichick?

Belichick lässt sich keineswegs in die Karten blicken, auch das hat sich im Frühjahr 2020 in Foxborough nicht verändert. "Ich bin sicher, dass sich alle unsere jungen Spieler verbessern werden", erklärte er in Bezug auf die eigenen Receiver. "Wir hatten N'Keal Harry als Erstrundenpick, wir haben einen Zweitrundenpick für Mohamed Sanu abgegeben. Natürlich haben wir auch noch Julian Edelman und einige andere junge Spieler. Ich glaube, das wird eine sehr schlagkräftige Gruppe."

Man darf davon ausgehen, dass der 68-Jährige einen konkreten Plan verfolgt. Die Frage ist nur: Welchen?

Traut er Quarterback Jarrett Stidham tatsächlich die Rolle des Starting Quarterbacks und Brady-Nachfolgers zu? Es würde zu den Meldungen passen, wonach Stidham im Training überzeugt haben soll und auch die Berichte aus New England vor dem Draft legten nahe, dass der Vorjahres-Rookie zumindest eine echte Chance erhält.

Hat er dahinter womöglich bereits einen anderen Quarterback für das Jahr 2021 im Auge? Oder bastelt er vielleicht tatsächlich perspektivisch an einem Scheme, das keinen klassischen Pocket Passer als Quarterback im Zentrum hat? Zuzutrauen wäre Belichick jede dieser Strategien. Unkonventionelle Wege oder Methoden scheute er noch nie.

Wenn es einen Head Coach gibt, dem es zuzutrauen ist, den Übergang in die Post-Brady-Ära erfolgreich zu gestalten, dann ist es wohl Belichick. Daran hat auch dieser Draft der Patriots vorerst noch nichts geändert.

Für allzu viel Zuversicht hat er allerdings auch nicht sorgen können. Eher im Gegenteil.