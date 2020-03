NFL-News: Devin McCourty verlängert für zwei Jahre bei den New England Patriots

Safety Devin McCourty läuft auch in den kommenden beiden Jahren für die New England Patriots auf. Der 32-Jährige gab seine Vertragsverlängerung, die ihm laut ESPN über zwei Jahre 23 Millionen Dollar einbringen soll, selbst bekannt.

"Breaking News! Breaking News! Ich bleibe hier in New England", sagte McCourty im Podcast Double Coverage, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason führt. Dieser zog bereits in der Vorwoche die Option in seinem Vertrag für ein weiteres Jahr bei den Patriots.

New England bestätigte in einem späteren Statement die Vertragsverlängerung des Safeties, Ian Rapoport von ESPN ergänzte, dass 17 der 23 Millionen Dollar im Vertrag von McCourty garantiert sein sollen.

McCourty ist in der Defensive variabel einsetzbar, neben seiner primären Position als Free Safety kann er auch Tight Ends verteidigen und im Slot aushelfen.

Die Patriots wählten McCourty in der ersten Runde des 2010er-Drafts aus, seit seinem zweiten Jahr zählt er zu den Team-Captains. In zehn Saisons verpasste er erst fünf Spiele und nahm fünfmal am Pro Bowl teil. In seiner Karriere kommt er auf 28 Interceptions, 883 Tackles, 96 verteidigte Pässen, 12 Forced Fumbles und 3 Sacks.