NFL: Wann beginnt die Saison 2020?

Am gestrigen Tag einigten sich Spieler und Funktionäre der NFL auf den neuen CBA, den Tarifvertrag für die kommende Saison. Doch wann startet die kommende American-Football-Spielzeit eigentlich? SPOX hat die Antworten.

Wann beginnt die NFL-Saison 2020/21?

Die Saison 2020/21 ist die 101. NFL-Spielzeit und wird aller Voraussicht nach am 10. September 2020 beginnen. Bis zum 3. Januar 2021 wird dabei die Regular Season ausgespielt, danach (ab 9. Januar) starten die Play-offs, die mit dem Super Bowl LV enden. Dieser wird am 7. Februar im im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, ausgetragen.

Datum Ereignnis 10. September 2020 - 3. Januar 2021 Regular Season 9. Januar 2021 - 7. Februar 2021 Play-offs 7. Februar 2021 Super Bowl LV

NFL-Saison 2020/21: Die Übertragung im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt die kommende NFL-Saison live und in voller Länge. Neben American Football überträgt das "Netflix des Sports" aber auch die NBA, NHL, MLB oder MLS. Wer mit US-Sport weniger anfangen kann, findet mit europäischem und internationalem Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga), Tennis, Darts, Boxen, UFC, Motorsport, Hockey oder Handball sowie, durch die Kooperation mit Eurosport, die Olympischen Spiele 2020 und Wintersport im Programm.

Neben DAZN zeigt auch ran den Super Bowl LV.

NFL-Draft 2020: Die Pick-Reihenfolge

Folgende Pick-Reihenfolge ergibt sich in der erste Runde.

Nummer Team Anmerkung 1 Cincinnati Bengals - 2 Washington Redskins - 3 Detroit Lions - 4 New York Giants - 5 Miami Dolphins - 6 Los Angeles Chargers - 7 Carolina Panthers - 8 Arizona Cardinals - 9 Jacksonville Jaguars - 10 Cleveland Browns - 11 New York Jets - 12 Las Vegas Raiders - 13 Indianapolis Colts - 14 Tampa Bay Buccaneers - 15 Denver Broncos - 16 Atlanta Falcons - 17 Dallas Cowboys - 18 Miami Dolphins Draftrecht von den Pittsburgh Steelers erhalten 19 Las Vegas Raiders Draftrecht von den Chicago Bears erhalten 20 Jacksonville Jaguars Draftrecht von den Los Angeles Rams erhalten 21 Philadelphia Eagles - 22 Buffalo Bills - 23 New England Patriots - 24 New Orleans Saints - 25 Minnesota Vikings - 26 Miami Dolphins Draftrecht von den Houston Texans erhalten 27 Seattle Seahawks - 28 Baltimore Ravens - 29 Tennessee Titans - 30 Green Bay Packers - 31 San Francisco 49ers - 32 Kansas City Chiefs -

NFL: Die Super-Bowl-Sieger der vergangenen fünf Jahre

Der kommende Super Bowl wird findet am 7. Februar 2021 im Raymond James Stadium, der Heimspielstättte der Tampa Bay Buccaneers, statt.