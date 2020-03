NFL: Wann und wo findet der Draft 2020 statt?

Am Donnerstag, den 10. September 2020, startet die neue NFL-Saison. Doch bevor die Spielzeit beginnt, werden die neuen Rookies im NFL-Draft ausgewählt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann und wo dieser stattfindet.

NFL-Draft 2020: Termin, Austragungsort

Der NFL Draft 2020 wird vom 23. bis zum 25. April stattfinden. Der Austragungsort ist in diesem Jahr Paradise, ein Vorort in Las Vegas in Nevada. Somit ist der Draft ein Heimspiel für die Las Vegas Raiders, die in dieser Offseason aus Oakland nach Nevada umgezogen sind.

Ursprünglich sollte die Hauptbühne vor dem berühmten Caesers Hotel aufgebaut werden, wegen der Corona-Krise hat die NFL aber angekündigt, dass der Draft ohne Zuschauer stattfinden wird.

NFL-Draft 2020: So seht Ihr den Draft live im TV und Livestream

Der Draft wird in den Vereinigten Staaten auf den Sendern ABC, ESPN und NFL Network live zu sehen sein. In Deutschland ist der Draft im Free-TV bei ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de zu sehen.

NFL-Saison 2020/21 live im TV und Livestream

Der Draft wird zwar nicht auf DAZN gezeigt, die NFL-Saison 2020/21 dagegen schon. Der Streamingdienst überträgt ausgewählte Spiele der Regular Season sowie alle Spiele der Post-Season live und in voller Länge. Zudem könnt Ihr Euch auf alle Sonntagsspiele in der Konferenz freuen: DAZN zeigt die legendäre NFL RedZone. Ebenso wird der kommende Super Bowl LV, der im Raymond James Stadium in Tampa, Florida stattfinden soll, übertragen.

Doch auf DAZN seht Ihr nicht nur American Football, sondern auch andere US-Sportarten, wie die Ligen der NBA, MLB, oder NHL. Aber auch Fußball der europäischen Top-Ligen (Ligue 1, Primera Division, Serie A, Freitagsspiele der Bundesliga) und die internationalen Wettbewerbe (Champions League und Europa League) werden auf DAZN gestreamt.

Im Monat kostet ein DAZN-Abo 11,99 Euro. Im günstigeren Jahresabo zahlt Ihr hingegen 119,99 Euro. Davor habt Ihr die Möglichkeit das Angebot auf DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen. Mit diesem Link gelangt Ihr zum Probemonat.

NFL-News: Tom Brady wechselt zu Buccaneers

Der langjährige Quarterback der New England Patriots, Tom Brady, wechselt zu den Tampa Bay Buccaneers. Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport haben sich die beiden Parteien offenbar auf einen Deal geeinigt. Der 42-Jährige soll dabei bis zu 30 Millionen im Jahr verdienen. Alle Details sind wohl geklärt und Brady müsse, laut Rapoport, den Deal "nur noch verkünden".

In 20 Jahren bei den New England Patriots gewann der Quarterback sechs Super Bowls. Kein anderer Spieler in der Geschichte des American Football kann mehr Super-Bowl-Ringe vorweisen.

NFL-Draft 2020: Die Reihenfolge der ersten Runde