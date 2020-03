NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Auch am Samstag geht die Free Agency weiter und Emmanuel Sanders hat ein neues Team gefunden. Um Jadeveon Clowney rankt sich derweil ein interessantes Gerücht. SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Free Agency im LIVETICKER

17.20 Uhr: Die 49ers zeigen sich großzügig! Da Cornerback Richard Sherman seinen Bonus für das Erreichen von 90 Prozent der Spielzeit in der Vorsaison knapp verpasst hat, gaben die Niners ihm nun dennoch einen Signing Bonus in Höhe von einer Million Dollar. Große Geste!

17.10 Uhr: Die Colts trennen sich von Wide Receiver Pierre Desir. Sie sparen damit sein Gehalt von fast sieben Millionen Dollar ein. Der Vertrag enthält keinerlei Dead Money.

16.55 Uhr: Unterm Strich ist die Lehre daraus: Don't pay Running Backs! Eine Erkenntnis, die wahrscheinlich in Kürze auch die Cowboys erreichen wird. Und die Broncos, die von ihrem sonst eigentlich guten Kurs in dieser Sache mit Melvin Gordon ordentlich abgewichen sind.

16.50 Uhr: Rams-Fans mögen jetzt vielleicht besser weggucken, aber wie Pro Football Talk richtigerweise erwähnt hat, hätten sich die Rams rund 23 Millionen Dollar bei Todd Gurley sparen können. Hätten sie seinen Vertrag nicht frühzeitig verlängert, hätte er sie nur knapp 23,5 Millionen Dollar mit seinem Rookie-Deal gekostet. So wurden es 46 Millionen - in trotzdem nur fünf Jahren. Gelohnt hat sich das jetzt nicht.

16.30 Uhr: Die Minnesota Vikings haben sich ein wenig Luft unter der Salary Cap verschafft: Sie haben acht Millionen von Danielle Hunters anstehendes Jahresgehalt in einen Signing Bonus umgewandelt. Damit kreieren sie sechs Millionen Dollar an neuem Cap Space.

16.20 Uhr: Das sollte jetzt niemanden überraschen, aber Jameis Winston verlässt die Tampa Bay Buccaneers. Auf Twitter verabschiedete er sich nun von seinem ursprünglichen Team, das ihn 2015 als ersten Pick insgesamt im Draft gezogen hat. Nun wird er durch einen 199. Pick insgesamt ersetzt. Hartes Business, diese NFL!

NFL Free Agency: Offensive Big Names noch zu haben

16.05 Uhr: Ich muss ehrlich sagen, dass ich überrascht bin, dass an diesem Samstag Leute wie Quarterback Jameis Winston oder die Wide Receiver Robby Anderson und Breshad Perriman noch verfügbar sind. Klar, Winston kann zuweilen chaotisch sein, aber sein Potenzial ist doch unbestritten. Und Anderson sowie Perriman haben durchaus bewiesen, dass sie fähig sind, vielen Offenses zu helfen. Sie mögen keine Top-Optionen sein, aber spätestens seit Sanders vom Markt ist, müsste bei beiden langsam Bewegung in den Markt kommen.

16 Uhr: Was anderes: Ihr mögt es mitbekommen haben, die NFL hat ihren großartigen NFL Game Pass bis Ende Juli freigeschaltet. Ihr könnt also ohne Kosten alle möglichen Spiele der vergangenen paar Jahre, diverse Magazine und das NFL Network live schauen. Als besonderen Service haben wir uns daher mal überlegt, welche Spiele von 2019 Ihr auf jeden Fall schauen solltet. Hier sind unsere Must-See-Games!

NFL Game Pass for Free: Diese Spiele solltet Ihr schauen! © getty 1/18 In Zeiten des Coronavirus sollte man besser zuhause bleiben. Um sich dort die Zeit zu vertreiben, bietet die NFL den Game Pass bis zum 31. Juli für alle kostenlos. SPOX nennt die Spiele von 2019, die Ihr jetzt einfach nochmal schauen müsst! © getty 2/18 WEEK 3: Chiefs - Ravens 33:28. Das erste Duell zwischen Patrick Mahomes und Lamar Jackson wurde zum Shootout, den der amtierende MVP am Ende für sich entschied. © getty 3/18 WEEK 5: Seahawks - Rams 30:29. Nailbiter in Seattle! Der amtierende NFC-Champion Rams legt eine späte Aufholjagd hin, doch am Ende bleibt nur eine große Enttäuschung. © getty 4/18 WEEK 6: Cardinals - Falcons 34:33. Rookie-Quarrterback Kyler Murray machte beim Schlagabtausch gegen Falcons eines seiner besten Spiele der Saison und 3 Touchdown-Pässen. © getty 5/18 WEEK 7: Packers - Raiders 42:24. Die Packers zerlegte die Raiders förmlich und Aaron Rodgers machte wohl sein bestes Spiel des Jahres. Er dominierte mit 6 Total Touchdowns. © getty 6/18 WEEK 9: Seahawks - Buccaneers 40:34. Noch ein sehenswerter Shootout. Dieses Mal ist es Russell Wilson, der zur Höchstform aufläuft und sein Gegenüber, Jameis Winston, überflügelt. © getty 7/18 WEEK 9: Ravens - Patriots 37:20. Wachablösung! Lamar Jackson untermauerte MVP-Ambitionen mit einer fantastischen Vorstellung gegen Brady und die Patriots. Lamar war nicht zu stoppen. © getty 8/18 WEEK 10: Titans - Chiefs 35:32. Mahomes kehrte nach einer Knieverletzung zurück und dennoch schockten die Titans die Chiefs. Das Besondere: Es war die letzte Pleite der Chiefs in der ganzen Saison! © getty 9/18 WEEK 10: 49ers - Seahawks 24;27. Doch noch keine Wachablösung in der NFC West. Die mit 8-0 ungeschlagenen Niners kassierten ihre erste Pleite gegen ihren großen Rivalen. © getty 10/18 WEEK 12: Rams - Ravens 6:45. Was ein Kracher werden sollte, avancierte im Prinzip zur MVP-Inthronisierung von Jackson. Die Ravens überrollten den Super-Bowl-Teilnehmer des Vorjahres nach allen Regeln der Kunst. © getty 11/18 WEEK 13: Ravens - 49ers 20:17. Das vermeintliche vorgezogene Super-Bowl-Matchup zeigte der NFL, dass man die dynamische Offense der Ravens durchaus stoppen kann. Am Ende aber gewann Baltimore doch. © getty 12/18 WEEK 13: Texans - Patriots 28:22. Die Patriots legten an einem Sonntagabend einen ordentlichen Fehlstart gegen starke Texans hin und kamen dann gewaltig zurück. Gereicht hat es dann doch nicht. © getty 13/18 WEEK 14: Saints - 49ers 46:48. Ein unglaubliches Offensiv-Feuerwerk mit zwei großartig aufspielenden Quarterbacks, doch am Ende wird ein Kicker zum Helden. © getty 14/18 WEEK 16: Patriots - Bills 24:17. Die Patriots wehren den Emporkömmling aus Buffalo ab und gewinnen einmal mehr die AFC East. Historisch: Es war der letzte Sieg überhaupt von Tom Brady für New England. © getty 15/18 WEEK 17: Seahawks - 49ers 26:21. Wachablösung! Nun aber doch! Die 49ers gewannen gewissermaßen das Division-Finale der NFC West und ebneten den Weg zum Super Bowl mit dem Top-Seed der Conference. © getty 16/18 DIVISIONAL GAME: Ravens - Titans 12:28. Der Schocker der Playoffs! Die Nummer 6 der AFC überrumpelte und überrannte den Top-Favoriten der AFC. Derrick Henry war nicht zu halten. © getty 17/18 DIVISIONAL GAME: Chiefs - Texans 51:31. Was für ein unglaubliches Comeback! Die Chiefs lagen schon 0:24 hinten, dann übernahm Mahomes und spielte im God-Mode. © getty 18/18 SUPER BOWL LIV: Chiefs - 49ers 31:20. Noch ein sehenswertes Comeback für Mahomes und Co. führt zur Krönung der Chiefs und Andy Reid. Was für ein Ende der 100. Saison der NFL!

15.55 Uhr: Zur Einordnung zum Sanders-Deal sei folgendes erwähnt: Jimmy Garoppolos Passer Rating vor dem Trade für Sanders lag bei 90,8. In zehn Starts nach dem Trade? 108,1. Nicht schlecht für einen in der Saison geholten Wide Receiver. Das zeugt vor allem von hoher Spielintelligenz, was sicherlich auch Drew Brees zugutekommen wird. Guter Deal für New Orleans.

15.50 Uhr: Wir haben den ersten Deal für heute! Die Browns verpflichten Cornerback Donovan Olumba. Er spielte zuletzt für die Cowboys. Details zum Deal gibt es noch keine.

15.45 Uhr: Wie üblich findet Ihr hier den gestrigen Ticker zum Nachlesen.

15.40 Uhr: Doch nun zu unserem Gerücht ... Ein mir bislang nicht bekannter Twitter-User mit dem Handle "SeahawkForLife" behauptet nämlich, dass Clowney angeblich dazu tendiert, zu den Tennessee Titans zu wechseln. Angeblich bieten die ihm 40 Millionen für zwei Jahre. Fragt mich jetzt nicht, ob das seriös ist, aber zum Anfang wollte ich Euch dies nicht vorenthalten.

New Orleans Saints verpflichten Emmanuel Sanders

15.35 Uhr: Bevor wir in den Tag starten, hier erstmal noch eine wichtige Nachrichte aus der Nacht: Die New Orleans Saints haben sich mit Emmanuel Sanders auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Er bekommt maximal 19 Millionen Dollar von denen 16 Millionen Grundgehalt sind. Der Wide Receiver spielte im Vorjahr bei den Broncos und nach einem Trade in San Francisco. Mit den Niners stand er bekanntlich im Super Bowl.

15.30 Uhr: Willkommen zum letzten Tag unserer täglichen Live-Coverage zur NFL NFL Free Agency 2020! Auch heute versorgen wir Euch wieder mit Gerüchten, News und Vertragsdetails. Auf geht's!