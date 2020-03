Down, Set, Talk! Draft Preview: Tua, Burrow und Co.: Die Quarterbacks in der Analyse

Die Draft-Season hat offiziell auch beim NFL-Podcast von DAZN und SPOX begonnen! Los geht's mit den Quarterbacks: Was macht Joe Burrow so stark und wo muss er sich noch verbessern? Was zeichnet Tua Tagovailoa aus? Und welche Quarterback-Prospects für den diesjährigen Draft sind sonst interessant? Die ausführliche Analyse gibt's diese Woche im Podcast.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football. "Down, Set, Talk!" ist der offizielle NFL-Podcast von DAZN und SPOX.

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify und hier auf YouTube. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website.

Außerdem gibt es inzwischen offiziellen "Down, Set, Talk!"-Merchandise! Hier geht's lang!

Der Rundown von Folge 105 sieht so aus:

05:53 - News

38:01 - Joe Burrow

53:03 - Jake Fromm

01:02:24 - Justin Herbert

01:13:18 - Jordan Love

01:24:51 - Tua Tagovaioloa

01:39:05 - Ranking: Top 10 Quarterbacks

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns