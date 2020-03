Baltimore Ravens binden Matthew Judon per Franchise Tag

Die Baltimore Ravens haben Edge Rusher Matthew Judon mit dem Franchise Tag belegt. Damit bleibt der Pro Bowler dem Team für ein weiteres Jahr erhalten.

Der Outside Linebacker verzeichnete in der vergangenen Saison 9,5 Sacks und führte sein Team in dieser Statistik an. Zusätzlich forcierte Judon letztes Jahr vier Fumbles und konnte insgesamt 54 Tackles verzeichnen.

Durch den Franchise Tag darf sich Judon auf eine große Gehaltserhöhung freuen. Der Edge Rusher wird für die kommende Spielzeit 16,2 Millionen Dollar verdienen.

Neben den Ravens gaben auch weitere Teams bekannt, welche Spieler sie mit einem Franchise Tag belegen. Die Los Angeles Chargers konnten so Tight End Hunter Henry für die nächste Saison im Kader behalten, die Denver Broncos nutzten ihren Franchise Tag für Safety Justin Simmons.