XFL: Alles zur Übertragung der Spiele in Deutschland

In wenigen Tagen geht die XFL in ihre erste Saison. Wo Ihr die Spiele der acht Teams in Deutschland im TV oder Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

XFL: Wann findet der 1. Spieltag statt?

Los geht's am Samstag, 8. Februar 2020. An diesem Tag finden die ersten beiden Spiele der neu geschaffenen Liga statt.

Zuerst treffen die D.C. Defender auf die Seattle Dragons, anschließend nehmen es die Houston Roughnecks mit den Los Angeles Wildcats auf sich.

© getty

XFL: Wo werden die Spiele in Deutschland übertragen?

Eine Übertragung der XFL-Spiele im TV gibt es in Deutschland nicht. Stattdessen zeigt ran.de ausgewählte Partien im Livestream.

An jedem Spieltag gibt es dort voraussichtlich drei der vier Begegnungen zu sehen, wobei einzelne Sendetermine noch offen sind. Außerdem zeigt ran auch die drei Playoff-Spiele live und in voller Länge.

XFL: Spielplan, Termine, Modus

Die XFL-Saison ist in die Regular Season und in die Playoffs aufgeteilt. Die Regular Season umfasst zehn Spieltage über zehn Wochen. In der Regel finden zwei Spiele samstags und zwei Spiele sonntags statt - wie beispielweise am ersten Spieltag.

Der 10. und letzte Spieltag der Regular Season erstreckt sich dann über drei Tage (10. bis 12. April) und wird mit dem Spiel der Tampa Bay Vipers gegen die New York Guardians abgeschlossen. In den folgenden Playoffs gibt es drei Spiele: Zuerst die beiden Conference Finals, dann das XFL Championship Game am 26. April um 20.55 Uhr deutscher Zeit.

XFL: Alle Teams im Überblick

Vier Teams gehen in der Eastern Conference an den Start, vier in der Western Conference. Die Kapazität der Stadien reicht von 20.000 Zuschauern im Audi Field der Defender bis zu 69.000 Zuschauern im CenturyLink Field der Dragons.