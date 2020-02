NFL - Super Bowl LIV: In welchem Stadion wird gespielt?

Nur noch wenige Stunden verbleiben bis zum Kickoff des Super Bowls LIV zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Doch wo und in welchem Stadion wird das große NFL-Finale 2019/20 überhaupt ausgetragen? SPOX hat die Antworten.

NFL - Super Bowl LIV: Das Stadion

Der diesjährige Super Bowl LIV findet in der Heimstätte der Miami Dolphins statt - dem Hard Rock Stadium. Das Stadion wurde 2016 rundum renoviert, wobei die Zuschauerränge dichter an das Spielfeld erweitert und komplett überdacht wurden. Auch stattete man alle Ränge mit Sitzschalen aus und platzierte in jede Stadionecke eine 520 Quadratmeter große HD-Videoleinwand. Bislang wurden insgesamt fünf Super Bowls in Miami ausgetragen, der letzte 2010.

Die Daten zum Hard Rock Stadium:

Hard Rock Stadium Betreiber Miami Dolphins Kapazität 65.326 Oberfläche Naturrasen

Die bisherigen Super Bowls im Hard Rock Stadium:

Vor allem San Francisco hat gute Erinnerungen an Miami. Zweimal standen die 49ers in einem Endspiel in der Stadt an Floridas Südostküste - zweimal krönte man sich dort zum Champion. 1989 bezwang San Francisco die Cincinnati Bengals, 1995 siegte man gegen die San Diego Chargers.

Jahr Super Bowl Sieger Gegner Ergebnis 1989 Super Bowl XXIII San Francisco 49ers Cincinnati Bengals 20:16 1995 Super Bowl XXIX San Francisco 49ers San Diego Chargers 49:26 1999 Super Bowl XXXIII Denver Broncos Atlanta Falcons 34:19 1007 Super Bowl XLI Indianapolis Colts Chicago Bears 29:17 2010 Super Bowl XLIV New Orleans Saints Indianapolis Colts 31:17

Der Super Bowl LIV live im TV und Livestream

In Deutschland ist DAZN die erste Anlaufstelle für die Übertragung des Super Bowl LIV. Der Streamingdienst startet die Übertragung um 23.45 Uhr mit den ersten Vorberichten. Folgendes Personal ist im Einsatz:

Moderator : Martin Pfanner

: Martin Pfanner Kommentator : Markus Kuhn

: Markus Kuhn Experte: Sebastian Vollmer

Zusätzlich habt Ihr auf DAZN die exklusive Möglichkeit, den Super Bowl mit englischem Originalkommentar von Fox Sports zu sehen.

Neben der kompletten NFL-Saison zeigt das "Netflix des Sports" aber auch weitere US-Sport-Highlights, etwa die NBA, die NHL, die MLB oder die MLS. Darüber hinaus kommen auch Fans von europäischem und internationalen Spitzenfußball voll auf ihre Kosten. Egal ob Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 oder Primera Division - für jeden ist etwas dabei.

Neben der Übertragung bei DAZN könnt Ihr den Super Bowl auch im TV bei ProSieben und im Livestream mit dem NFL Game Pass verfolgen.

Der Super Bowl LIV im SPOX-Liveticker

Ab 19 Uhr versorgen wir bei SPOX Euch außerdem mit einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr garantiert nichts verpassen werdet.

