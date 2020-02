Super-Bowl-Highlights: Wo kann ich die besten Szenen des Spiels sehen?

Keine Möglichkeit, den Super Bowl heute Nacht live zu sehen? Kein Problem! SPOX verrät Euch, wie Ihr die Highlights des Finals der NFL-Saison sehen könnt. Zudem zeigen wir Euch, wo es das Spiel im Re-Live gibt.

Super Bowl Highlights: Wo kann ich die besten Szenen sehen?

Solltet Ihr heute Nacht nicht die Möglichkeit haben, den Super Bowl zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs live zu sehen, ist das noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. DAZN bietet am morgigen Montag (3. Februar) die Highlights der Partie an. Zudem könnt Ihr Euch das gesamte NFL-Finale im Re-Live beim Streamingdienst ansehen.

Wer hingegen die Zeit aufbringen kann, den Super Bowl live zu sehen, kann das Geschehen aus Miami ebenfalls bei DAZN live verfolgen. Der Streaminganbieter beginnt mit der Live-Berichterstattung ab 0.30 Uhr (Kick-off) - sowohl mit amerikanischem Original-Kommentar als auch mit deutschem Kommentar. Bei der zweiten Variante sind Moderator Martin Pfanner und die beiden Ex-NFL-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer als Experten im Einsatz.

Super Bowl live im Free-TV sehen

Alternativ zu DAZN könnt Ihr den Super Bowl bei ProSieben im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Bereits um kurz nach 20 Uhr beginnt der Partnersender ProSieben Maxx mit den Vorberichten.

Darüber hinaus könnt Ihr das größte Event der NFL-Saison mit dem NFL Game Pass verfolgen. Dieser kostet 8,99 Dollar und bietet zudem die originalen Werbespots an.

NFL - 49ers gegen Chiefs: Die Bilanz

Bisher trafen die San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs 20-mal aufeinander, wobei die 49ers mit 13 Siegen die deutlich bessere Bilanz aufweisen können.

Die letzten Begegnungen im Überblick:

Datum Heim Gast Ergebnis 25.08.2019 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:17 23.09.2018 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:38 12.08.2017 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:17 05.10.2014 Kansas City Chiefs San Francisco 49ers 17:22 16.08.2013 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 15:13

NFL: Super Bowl LIV - Die beliebtesten und kuriosesten Wetten © getty 1/16 Wer gewinnt den Coin Toss, wer scort zuerst und wie lange dauert in diesem Jahr die Nationalhymne? Der Super Bowl bietet diverse Möglichkeiten für kuriose Wetten. © getty 2/16 Coin Toss: Jedes Spiel beginnt mit einem Münzwurf und wer will, kann schon darauf wetten! Naturgemäß ergibt sich hier eine 50:50-Chance, ob nun "Heads" oder "Tails" am Ende oben landet. Quoten jeweils bei -105. © getty 3/16 Wie lange dauert die Hymne? Immer wieder beliebt ist die Frage nach der Hymnendauer. In diesem Jahr ist Popsternchen Demi Lovato am Mikro. Vegas setzt hier sein Over (+135)/Under (-175) bei 2 Minuten an. © getty 4/16 Ergebnis: Die klassischste Wette ist natürlich das Ergebnis und in Vegas üblich gegen den Spread! Die Chiefs sind der Favorit mit einem Spread von -1,5 (-105), die Quote für die 49ers +1,5 liegt bei -115. © getty 5/16 Was wird das erste Offensiv-Play? Simple Frage! Was passiert nach dem ersten Snap? Sehen wir einen Pass (+115) oder doch einen Lauf (-150)? © getty 6/16 Erstes Scoring Play: Wie werden die ersten Punkte im Super Bowl erzielt? Wird es ein Touchdown (-190) oder doch ein Field Goal oder ein Safety (+145) sein? Das Team ist dabei egal. © getty 7/16 Wer punktet zuerst? Welches Team erzielt die ersten Punkte? Die 49ers (-105) oder die Chiefs (-125)? © getty 8/16 Welches Team erzielt die letzten Punkte des Super Bowls? Das hier ist ähnlich wie ein Coin Toss. Für beide Teams ruft Vegas hier dieselbe Quote auf (-115). © getty 9/16 Super Bowl MVP: Wer tritt die Nachfolge von Julian Edelman aus dem Vorjahr an? Top-Favorit ist wenig überraschend Patrick Mahomes (+115), gefolgt von Jimmy Garoppolo (+200) und Raheem Mostert (+550). © getty 10/16 Over/Under: Sehr beliebt ist immer wieder die Gesamtpunktzahl im Spiel. Vegas setzt bei 54 Punkten an. Under (-105) wird dabei als leicht wahrscheinlicher eingestuft als Over (-115). © getty 11/16 Viertel mit den meisten Punkten. In welchem Viertel gibt es die meisten Punkte? Im ersten (+500), zweiten (+175), dritten (+450) oder vierten (+205)? © getty 12/16 Special Teams oder Defense Touchdown? Sehen wir einen nicht-offensiven Touchdown? Nein (-290) scheint hier auf dem Papier weniger wahrscheinlich als Ja (+190) zu sein. © getty 13/16 Welcher Spieler erzielt den ersten Touchdown? Vegas sieht hier Raheem Mostert (+600) leicht favorisiert vor Damien Williams (+700). Danach folgen die Tight Ends Kelce (+800) und Kittle (+1000). Die höchste Quote gibt es, wenn es keinen TD gibt (+25.000). © getty 14/16 Anzahl der Spieler, die einen Pass werfen. Wie viele Spieler werden einen Pass versuchen? Mehr als die üblichen zwei? Ja (-150) oder Nein (+110)? © getty 15/16 Gibt es Overtime? Ja (+850) oder Nein (-2500)? Erst einmal überhaupt gab es Overtime in einem Super Bowl. James White erzielte den entscheidenden Touchdown für die Patriots in Super Bowl LI gegen Atlanta. © getty 16/16 Welche Farbe wird das Gatorade haben, das über dem Gewinner-Coach ausgeschüttet wird? Zur Auswahl: Klares Wasser (+160), Grün/Gelb (+350), Blau (+350), Orange (+400), Rot (+400), Violett (+1200).

Super Bowl: Die Duelle der vergangenen Jahre

Im vergangenen Jahr gewannen die New England Patriots den Super Bowl zum dritten Mal innerhalb von fünf Spielzeiten. Das Team um Quarterback Tom Brady schied in diesem Jahr bereits in der ersten Playoff-Runde aus.