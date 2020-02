Der Super Bowl in diesem Jahr wird in der Nacht zum 3. Februar ausgetragen. Doch wann findet das NFL-Finale 2021, also der Super Bowl LV, statt? SPOX gibt die Antwort.

Den Super Bowl LIV könnt Ihr kostenlos auf DAZN im Livestream sehen - holt Euch jetzt den Probemonat!

Super Bowl 2021: Wann und wo findet das NFL-Finale im nächsten Jahr statt?

Der Super Bowl im nächsten Jahr beschließt die NFL-Saison 2020 und trägt offziell den Namen "Super Bowl LV". Stattfinden wird er voraussichtlich am 7. Februar 2021 im Raymond James Stadium.

Der 1998 eröffnete Tempel bietet über 65.000 Zuschauern Platz und befindet sich in Tampa im US-Bundesstaat Florida. Das Stadion ist eigentlich die Heimspielstätte der Tampa Bay Buccaneers, wird aber auch immer wieder für Konzerte genutzt.

Kurios: Eigentlich hätte der Super Bowl LV im kalifornischen Inglewood stattfinden sollen. Weil sich der Stadionneubau allerdings verzögerte, wurde Tampa als Austragungsstätte vorgezogen. Inglewood darf sich dafür 2022 auf das NFL-Finale freuen.

© getty

Super Bowl 2020: Termin und Übertragung im TV und Livestream

Für dieses Jahr hat übrigens Miami den Zuschlag bekommen. Der Super Bowl LIV findet im Hard Rock Stadium statt, wobei dann die San Francisco 49ers auf die Kansas City Chiefs aufeinandertreffen - eine Paarung, auf die vor der Saison wohl nicht allzu viele Experten getippt hätten.

Zu sehen gibt es das Überraschungsduell auf dem Livestreamportal DAZN. Die Übertragung beginnt um 23.40 Uhr und bietet Euch zwei Möglichkeiten: Zum einen könnt Ihr das Spiel mit deutschem Kommentar sehen, dann hört ihr Martin Pfanner zusammen mit den Experten Markus Kuhn und Sebastian Vollmar aus euren Lautsprechern. Alternativ gibt es den US-amerikanischen Origionalkommentar vom Sender FOX.

Neben DAZN zeigt außerdem ProSieben Maxx beziehungsweise der Hauptsender ProSieben den Super Bowl. Hier geht es bereits um 23 Uhr los.

© getty

Super Bowl: Austragungsorte des NFL-Finals

Der Austragungsort des NFL-Finals wechselt jährlich. Folgende Städte kamen in den vergangenen fünf Jahren in den Genuss, den Super Bowl austragen zu dürfen:

Jahr Stadt Stadion 2019 Atlanta Mercedes-Benz Stadium 2018 Minneapolis U.S. Bank Stadium 2017 Houston NRG Stadium 2016 Santa Clara Levi's Stadium 2015 Glendale Universivty of Phoenix Stadium

NFL-Finale: Die Bedeutung des Super Bowls

Der Super Bowl gilt als eine der wichtigsten Sportveranstaltungen auf der Welt. Traditionell wird er am ersten Sonntag im Februar ausgetragen.

Vor allem in den USA sind die Einschaltquoten dann natürlich mit die höchsten überhaupt, entsprechend teuer ist es für Unternehmen, während der Übertragung Werbung zu schalten.

Neben der sportlichen Relevanz ist die Halbzeitshow beim Super Bowl ein wichtiger Faktor. Hier treten jedes Jahr mehrere Stars der Musikbranche auf, 2020 sind es beispielsweise Jennifer Lopez und Shakira.