NFL: New England Patriots wollen Tom Brady offenbar mit Mega-Gehalt halten

Die New England Patriots planen offenbar, Quarterback Tom Brady mit einem Mega-Gehalt zu halten. Das berichtet der meist gut informierte NFL-Reporter Ian Rapoport.

Demnach sei der Super-Bowl-Sieger von 2019 dazu bereit, dem 42-Jährigen ein Vertragsangebot in Höhe von 30 Millionen Dollar zu unterbreiten. Noch in der abgelaufenen Saison verdiente Brady, der aktuell erstmals in seiner Karriere Free Agent ist, noch 23 Millionen Dollar.

Brady soll dem Bericht zufolge allerdings fordern, dass sich die Patriots in der Offensive verstärken. In dieser Saison schied das Team von Coach Bill Belichick bereits in der ersten Runde der Playoffs aus, als man mit 13:20 gegen die Tennessee Titans verlor.

Super Bowl: Das waren die besten Quarterback-Leistungen aller Zeiten © getty 1/16 Patrick Mahomes spielt bislang die vielleicht besten Playoffs eines Quarterbacks aller Zeiten. Kann er dies auch im Super Bowl bestätigen? Wir zeigen, welche Quarterbacks bislang die besten Leistungen im Super Bowl erbringen konnten. © getty 2/16 Platz 15: Bart Starr (Super Bowl I) - Starrs Packers überrollten die Chiefs im ersten Super Bowl mit 35:10. Der Quarterback brachte 16 seiner 23 Versuche an, warf zwei Touchdowns und kam auf mehr als 10 Yards pro Pass. © getty 3/16 Platz 14: Tom Brady (Super Bowl XLIX) - Zwei Interceptions trüben das Bild ein wenig, doch Brady führte seine Patriots gegen die legendäre Legion of Boom zum Sieg. Seine Stats: 37/50 Pässe, 328 Passing Yards sowie vier Touchdowns beim 28:24-Erfolg. © getty 4/16 Platz 13: Colin Kaepernick (Super Bowl XLVII) - Gegen Flacco konnte Kaep nicht als Sieger vom Platz gehen, doch spielte stark. Gegen die gefährliche Ravens-Defense kam er auf 62 Rushing Yards (ein TD), 302 Passing Yards und mehr als 10 Yards pro Pass © getty 5/16 Platz 12: Nick Foles (Super Bowl LII) - 373 Passing Yards, drei Passing Touchdowns und als Sahnehäubchen obendrauf ein Receiving Touchdown beim Philly Special. Foles drehte auf der großen Bühne richtig auf. © getty 6/16 Platz 11: Tom Brady (Super Bowl LII) - Foles gewann, Brady verlor, doch auch er zeigte eine herausragende Leistung. TB12 verbuchte mehr als 500 (!) Passing Yards und drei Touchdowns. Am Ende ließ ihn seine O-Line ein wenig im Stich. © getty 7/16 Platz 10: Matt Ryan (Super Bowl LI) - Auch Ryan verlor das große Spiel, zeigte lange jedoch eine fast perfekte Leistung. 17/23 Pässe für 284 Yards und zwei Touchdowns. Einziger Makel: Sein verlorener Fumble. © getty 8/16 Platz 9: Tom Brady (Super Bowl XXXVIII) - Bradys bester Super Bowl? Wir sagen: 2004 gegen die Panthers. Seine 19 First Downs und 32 Completions waren zu diesem Zeitpunkt neue Super-Bowl-Rekorde. © getty 9/16 Platz 8: Joe Flacco (Super Bowl XLVII) - Playoff-Flacco bleibt eines der großen Rätsel unserer Zeit. Im Super Bowl zerlegte Joe Cool die 49ers mit 22/33 Pässen, 287 Passing Yards, drei Touchdowns und null Interceptions. © getty 10/16 Platz 7: Jim Plunkett (Super Bowl XV) - 21 Pässe reichten Plunkett, um ein herausragendes Spiel zu spielen. Der Raiders-Quarterback verbuchte 261 Passing Yards und drei Touchdown-Pässe und wurde - natürlich - zum Super Bowl MVP gewählt. © getty 11/16 Platz 6: Doug Williams (Super Bowl XXII) - Noch etwas besser war sieben Jahre später Doug Williams. Mit 340 Passing Yards und vier Touchdown-Pässen führte er seine Redskins zu 42 Punkten. Kleines Manko: Seine eine Interception. © getty 12/16 Platz 5: Joe Montana (Super Bowl XIX) - Runnin' Montana! Der Niners-Quarterback lief 1985 für 59 Yards und einen Touchdown. Durch die Luft steuerte er weitere 335 Yards und drei Touchdowns bei. Absolut dominant! © getty 13/16 Platz 4: Troy Aikman (Super Bowl XXVII) - Aikmans Cowboys schenkten den Bills 52 Punkte ein, der Quarterback warf selbst für vier Touchdowns und brachte mehr als 73 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. © getty 14/16 Platz 3: Phil Simms (Super Bowl XXI) - 22/25 Pässe, 268 Yards, drei Touchdowns. Kein Quarterback verzeichnete jemals ein höheres Passer Rating (150,9) im Super Bowl als Simms. In der zweiten Halbzeit warf er keine einzige Incompletion. © getty 15/16 Platz 2: Steve Young (Super Bowl XXIX) - Young schenkte den Chargers sechs Passing Touchdowns ein - bis heute Super-Bowl-Rekord! Mit 49 Rushing Yards war er zusätzlich noch der beste Runner des Spiels. © getty 16/16 Platz 1: Joe Montana (Super Bowl XXIV) - 55:10, Montana verzeichnete fünf Passing Touchdowns, eine Completion Percentage von mehr als 75 Prozent und fast 300 Passing Yards. Gute Field Position hin oder her - eine perfekte Leistung des Niners-QBs.

Los Angeles Chargers ebenfalls an Brady interessiert

Darüber hinaus sollen auch die Los Angeles Chargers an dem Quarterback interessiert sein. Demzufolge seien die Chargers bereits dabei, in den Poker um Brady einzusteigen und ihrerseits eine Offerte zu machen. Die Titans sollen ebenfalls ganz oben auf der Liste der Interessenten stehen.

Brady wurde 2000 von den Patriots gedraftet. Mit dem Superstar holte das Team aus Massachusetts den Super Bowl insgesamt sechsmal. Zudem wurde Brady viermal zum MVP des NFL-Finals gewählt.