NFL: Diese Stars treten beim Super Bowl auf

In der heutigen Nacht steigt endlich der Super Bowl. Neben dem Duell zwischen den San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs sind die Augen auch auf die Show drumherum gerichtet. SPOX verrät Euch, welche Stars beim Finale der NFL-Saison auftreten.

Super Bowl LIV: Diese Stars treten auf

Für viele Zuschauer ist die Halbzeit-Show das Highlight des Super Bowls. In den vergangenen Jahren sorgten mehrere große Stars aus der Welt der Musik für Begeisterung - sowohl in den Stadien als auch vor den Bildschirmen.

In diesem Jahr haben die beiden Pop-Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira die große Ehre in der Halbzeitpause des Super Bowls aufzutreten. Fans könnten sich somit auf Songs wie "On The Floor" oder "Hips Don't Lie" freuen.

Für die beiden Popdiven ist dieser Auftritt trotz der langjährigen Erfahrung eine ganz neue Situation. Schließlich sehen rund 800 Millionen Zuschauer das Finale der NFL-Saison. Allein im Stadion in Miami sitzen rund 65.000 Zuschauer. Besonders die Angst vor eine Panne dürfte groß sein. Unvergessen ist der legendäre Nippelgate-Skandal von 2004, als Justin Timberlake seiner Duett-Partnerin Janet Jackson (aus Versehen) eine Brust entblößte.

Die Nationalhymne wird in diesem Jahr ebenfalls von einer Frau gesungen. Demi Lovato darf "The Star-Spangled Banner" zum Besten geben.

Super Bowl: Die Halbzeit-Shows der letzten zehn Jahre

Im vergangenen Jahr durfte Maroon 5 die Halbzeit-Show schmeißen. Die Band überraschte mit Gastauftritten von Big Boi und Travis Scott.

Jahr/Super Bowl Showact 2010: XLIV The Who 2011: XLV The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: XLVI Madonna, LMFAO, Nicki Minaj 2013: XLVII Beyonce, Destiny's Child 2014: XLVIII Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: XLIX Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2016: L Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2017: LI Lady Gaga 2018: LII Justin Timberlake 2019: LIII Maroon 5, Big Boi, Travis Scott

Super Bowl: Datum, Uhrzeit, Ort

Der Super Bowl zwischen den San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs steigt in der heutigen Nacht auf den Montag. Der Kick-off erfolgt um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Das NFL-Finale wird bereits zum sechsten Mal im Hard Rock Stadium in Miami Gardens stattfinden.

49ers und Chiefs: Die Playoff-Spiele zum Super Bowl

Beide Mannschaften konnten dank einer guten Regular Season erst in der Divisional Round in die Playoffs einsteigen.