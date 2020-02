NFL - Dallas Cowboys: Head Coach Mike McCarthy spricht Quarterback Dak Prescott das Vertrauen aus

Die Zukunft von Dak Prescott ist noch unklar, doch geht es nach dem neuen Head Coach der Dallas Cowboys, kann diese nur in Dallas liegen.

"Zuallererst denke ich, dass man einfach darauf schauen sollte, was er während seiner Zeit in der Liga gemacht hat", sagte Mike McCarthy am Rande der NFL Combine in Indianapolis: "Ich war beeindruckt von ihm seit ich ihn das meiste Mal live in Green Bay im Jahr 2016 gesehen habe."

McCarthy fuhr fort und adelte Prescott förmlich: "Defenses führen dich zu Meisterschaften. Die Quarterbacks jedoch gewinnen Championships. Und ich glaube definitiv, dass Dak genauer dieser Quarterback ist."

Prescott könnte in dieser Offseason erstmals Free Agent werden, da sein Rookie-Vertrag ausläuft. Allerdings sind die Cowboys bemüht, ihn langfristig zu binden. Zudem wird erwartet, dass der Quarterback in erster Instanz mit dem Franchise Tag belegt wird.

Prescott spielte 2019 seine statistisch beste Saison in der NFL mit Karrierebestwerten in Passing Yards (4902) und Touchdowns (30). Zudem führte er die Cowboys seit 2016 zweimal in die Playoffs.