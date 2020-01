NFL - Antonio Brown stellt sich nach Angriff auf Lkw-Fahrer

Der frühere NFL-Superstar Antonio Brown hat sich in Florida der Polizei gestellt. Diese hatte einen Haftbefehl gegen den Wide Receiver erlassen, Brown soll bei einem Streit einen Lkw-Fahrer angegriffen und dessen Truck beschädigt haben.

Auch Einbruch wird Brown vorgeworfen. Laut ESPN-Informationen wird der 31-Jährige am Freitag vor Gericht erscheinen und dort einen Antrag auf Kaution stellen.

Brown hatte laut Medienberichten eine Spedition beauftragt, für ihn Besitztümer aus Kalifornien zu seinem Haus in Florida zu bringen, weigerte sich dann aber, die Rechnung über 4000 Dollar zu zahlen. Als der Fahrer sich deshalb mitsamt Ladung wieder auf den Weg machen wollte, soll Brown einen Stein gegen das Gespann geworfen haben.

Der Fahrer rief die Polizei, Brown hatte offenbar versucht, ihm die Schlüssel abzunehmen. Dabei erlitt das vermeintliche Opfer Kratzer und Schnittwunden. Browns Trainer wurde nach dem Vorfall festgenommen.

Brown war in der laufenden NFL-Saison von den New England Patriots nach Vergewaltigungsvorwürfen entlassen worden. Zuvor hatten sich die Oakland Raiders von ihm getrennt, nachdem er für große Probleme gesorgt hatte - unter anderem war er in den Streik getreten. Zuletzt wurde die Polizei in Hollywood zu seinem Haus gerufen, da Brown einen Streit mit der Mutter dreier seiner Kinder hatte.