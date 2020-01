Ein Wochenende, zwei Tage, vier Teams, zwei Spiele - dann stehen endlich die beiden Super-Bowl-Teilnehmer der diesjährigen NFL-Saison fest. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Conference Finals wissen müsst.

Kansas City Chiefs, Tennesse Titans, San Francisco 49ers und Green Bay Packers: Das sind die vier Teams, die in den NFL-Playoffs noch vertreten sind und in der AFC und NFC um den Einzug in den Super Bowl kämpfen.

NFL: Wann finden die Conference Finals statt?

Wer schafft es in den Super Bowl? Vier Teams und alle haben ein Ziel, den Super Bowl in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2020 in Miami. Genauer gesagt im Hard Rock Stadium, der Heimstätte der Miami Dolphins. Insgesamt finden dort 65.326 Zuschauer Platz. Am kommenden Wochenende finden die finalen Entscheidungen statt. Die Partien im Überblick:

Datum und Uhrzeit Conference Heim Gast 19. Januar, 20.45 Uhr AFC Kansas City Chiefs Tennessee Titans 20. Januar, 0.40 Uhr NFC San Francisco 49ers Green Bay Packers

Die Teams in den NFL Conference Finals

Die Kansas City Chiefs, die Tennessee Titans, die San Francisco 49ers und die Green Bay Packers kämpfen in den Conference Championships Finals der AFC und NFC um den Einzug in den Super Bowl.

Bereits am Samstagabend, 19. Januar 2020, ab 20.45 Uhr deutscher Zeit bestreiten die Kansas City Chiefs das erste Duell des Wochenendes gegen die Tennessee Titans. Den Einzug in die Conference Finals schafften die Chiefs dank einer spektakulären Aufholjagd gegen die Houston Texans, die sie am Ende mit 51:31 für sich entschieden. Ganz anders lief es für die Titans, die die Baltimore Ravens klar und deutlich mit 28:12 schlugen und so ins AFC-Final einzogen.

© getty

Die zweite Partie steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. Januar 2020. Kickoff im Duell der San Francisco 49ers mit den Green Bay Packers ist um 0.40 Uhr deutscher Zeit. Dabei treffen die beiden erfolgreichsten Mannschaften aus der Regular Season aufeinander. Beide Teams wiesen nach 16 Partien eine Bilanz von 13-3 auf. In der letzten Rundes hätte es jedoch nicht unterschiedlicher laufen können. Die 49ers gewannen klar mit 27:10 gegen die Vikings, die Packers hingegen machten es gegen die Seattle Seahawks spannend, entschieden die Partie aber am Ende mit 28:23 knapp zu ihren Gunsten.

© getty

NFL-Playoffs: Die nächsten Termine im Überblick

In zwei Wochen ist es endlich soweit, dann findet mit dem Super Bowl eines der größten Sportevents des Jahres in Miami statt.