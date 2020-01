Super Bowl Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers live sehen: TV und Livestream

Am kommenden Sonntag blickt die Welt gespannt nach Miami, wo der Super Bowl stattfindet. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Finale der NFL-Saison 2019 live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Verfolge den Super Bowl live und kostenlos auf DAZN. Jetzt registrieren und den kostenlosen Probemonat nutzen!

Super Bowl LIV: Ort, Datum, Kick-off

Der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers wird in diesem Jahr in Miami ausgetragen. Als Bühne dient das 65.326 Zuschauer fassende Hard Rock Stadium in Florida.

Kick-off der Partie ist um 18.30 Uhr Ortszeit. Aufgrund der Zeitverschiebung bedeutet dies für die deutschen Fans, dass sie sich die Nacht um die Ohren schlagen müssen. Denn zu deutscher Zeit beginnt das Event um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag, 2. Februar, auf Montag, 3. Februar.

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl LIV live im TV und Livestream?

Der Super Bowl LIV wird live übertragen. DAZN zeigt das NFL-Finale sowohl mit englischen Originalkommentar als auch mit deutschen Kommentar. Natürlich wird dabei auch die Halbzeitshow zu sehen sein.

Ab 23.40 Uhr beginnen die Vorberichte, ehe um 0.30 Uhr der Kick-off erfolgt. Kommentieren wird die Begegnung zwischen den Chiefs und den 49ers Martin Pfanner. Ihm zur Seite stehen mit den ehemaligen NFL-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer zwei hochkarätige Experten.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr den Super Bowl sogar gratis sehen. Die ersten 30 Tage sind dabei nämlich kostenlos. Anschließend könnt Ihr wahlweise ein Monats-Abo für 11,99 Euro oder ein Jahres-Abo für 119,99 Euro im Jahr abschließen.

Zusätzlich wird der Super Bowl auch bei ProSieben im TV übertragen. Auf ran.de wird zudem ein Livestream angeboten.

NFL: Die letzten Super Bowls

Super Bowl Datum Austragungsort Gewinner Verlierer Ergebnis LIII 3. Februar 2019 Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta New England Patriots Los Angeles Rams 13:3 LII 4. Februar 2018 US Bank Stadium, Minneapolis Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33 LI 5. Februar 2017 NRG Stadium, Houston New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 50 7. Februar 2016 Levi's Stadium, Santa Clara Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 XLIX 1. Februar 2015 University of Phoenix Stadium, Glendale New England Patriots Seattle Seahawks 28:24

Hard Rock Stadium in Miami: Hier findet der Super Bowl statt © getty 1/11 Hard Rock Stadium in Miami: Hier findet in der Nacht auf den kommenden Montag Super Bowl LIV statt. Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers werden den Titel ausspielen. Wir verraten euch alles, was ihr über den Bau wissen müsst. © getty 2/11 Bis 2014 fanden noch mehr als 75.000 Zuschauer in dem Stadion Platz, nach einer aufwendigen Renovierung wurden die Plätze allerdings auf 64.767 begrenzt. Kostenpunkt des Umbaus: 350 Millionen Dollar. © getty 3/11 Während der Regular Season ist die Arena natürlich die Heimspielstätte der Miami Dolphins. In dieser Saison gewannen diese drei ihrer acht Heimspiele im Hard Rock Stadium. © getty 4/11 Bis 2011 mussten sich die Dolphins das Stadion mit den Miami Marlins teilen. Das MLB-Team spielte ab 1993 für fast 20 Jahre in dem eigentlichen Football-Stadion, 1997 und 2003 fand die World Series hier statt. © getty 5/11 Das Hard Rock Stadium ist seit 1996 zudem jährlich Ausrichtungsort des Orange Bowl. In diesem Jahr gewannen die Florida Gators darin mit 36:28 gegen die Virginia Cavaliers. © getty 6/11 Seit 2019 werden zudem die Miami Open (Tennis) in dem Stadion ausgerichtet, 2021 wird das College Football Championship Game dort stattfinden, sogar ein Formel-1-Rennen soll ausgerichtet werden. © getty 7/11 Der Super Bowl fand bereits fünf Mal im Hard Rock Stadium statt: 1989, 1995, 1999, 2007 und 2010. Zwei dieser Spiele gewannen übrigens die 49ers. Und: 2010 fand auch der Pro Bowl in dem Stadion in Miami statt. © getty 8/11 Der letzte Super-Bowl-Sieger im Hard Rock Stadium: Drew Brees und die New Orleans Saints. In Super Bowl XLIV setzte sich das Team mit 31:17 gegen die Indianapolis Colts durch, zum MVP wurde - natürlich - Brees gewählt. © getty 9/11 Vor dem Stadion erinnert eine große Skulptur an den legendären ehemaligen Head Coach Don Shula sowie insbesondere an die perfekte Saison 1972. Die Adresse des Hard Rock Stadiums zudem: 347 Don Shula Drive. © getty 10/11 Seinen Namen trägt das Stadion übrigens seit 2016. Hard Rock Cafe Inc. sicherte sich die Namensrechte an der Arena damals für 18 Jahre und blätterte dafür 250 Millionen Dollar hin. © getty 11/11 Man darf sich sicher sein: Mit Super Bowl LIV wird das Hard Rock Stadium ein weiteres Spektakel beheimaten. In der Halbzeit-Show werden Shakira und Jennifer Lopez auftreten, die Nationalhymne vor dem Spiel wird Demi Lovato singen.

Super Bowl: Halbzeitshow mit Shakira und Jennifer Lopez

Traditionell wird die Halbzeit beim Super Bowl ausgedehnt. In der Halbzeitshow treten dabei Top-Stars auf.

In diesem Jahr sind die beiden Popikonen Shakira und Jennifer Lopez vertreten. In der Vergangenheit waren schon Michael Jackson, Bruce Springsteen, Lady Gaga oder auch Beyonce Knowles aufgetreten.