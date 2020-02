Super Bowl LIV heute live sehen: San Francisco 49ers gegen Kansas City Chiefs im Livestream und TV

Beim Super Bowl LIV zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs wird heute Nacht auf jeden Fall Historisches geschehen: Die 49ers könnten mit ihrem ersten Titel seit 25 Jahren zu den Rekordhaltern Patriots und Steelers aufschließen, für die Chiefs wäre es die erste Championship seit 50 Jahren. Hier erfahrt Ihr, wann und wo Ihr den 54. Super Bowl heute Nacht live im TV und Livestream sehen könnt.

Wann und wo findet der Super Bowl LIV zwischen den 49ers und den Chiefs statt?

Der Super Bowl LIV zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs findet deutscher Zeit in der Nacht vom Sonntag, den 2. Februar auf Montag, den 3. Februar um 0.30 Uhr statt.

Austragungsort für den 54. Super Bowl ist das Hard Rock Stadium in Miami. Damit macht der Super Bowl zum elften Mal in der Metropolregion Miami Halt - Rekord!

Super Bowl heute live sehen: San Francisco 49ers gegen Kansas City Chiefs im Livestream und TV

Den Super Bowl LIV zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs könnt Ihr heute Nacht wie bereits die gesamten NFL-Playoffs auf DAZN im Livestream live und in voller Länge sehen. Die Vorberichte bei dem Streaminganbieter beginnen um 23.45 Uhr. Dann ist DAZN mit folgendem Team am Start:

Moderator: Martin Pfanner

Martin Pfanner Kommentator: Markus Kuhn

Markus Kuhn Experte: Sebastian Vollmer

Zusätzlich habt Ihr auf DAZN die exklusive Möglichkeit, den Super Bowl mit englischem Originalkommentar von Fox Sports zu sehen.

Bei der Übertragung des Super Bowls ist selbstverständlich auch die große Halbzeitshow mit Jennifer Lopez und Shakira zu sehen.

Neben der Übertragung auf DAZN könnt Ihr den Super Bowl auch im TV bei ProSieben und im Livestream mit dem NFL Game Pass verfolgen.

Wie kann ich den Super Bowl LIV heute live sehen? Was ist DAZN?

DAZN ist die Heimat für alle Sportverrückten: Wie die kompletten NFL-Playoffs überträgt der Streaminganbieter auch den Super Bowl mit einer ausführlichen und kompetenten Berichterstattung - und mit der Möglichkeit, sich die Partie mit amerikanischem Originalkommentar anzusehen.

Neben der NFL zeigt das "Netflix des Sports" auch jede Menge Live-Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1), NBA, Boxen, UFC, Tennis oder Darts.

Das Monatsabo bei DAZN kostet 11,99 Euro, das jährliche Abonnement liegt bei 119,99 Euro.

Schließen die 49ers zu den Rekordsiegern der Super-Bowl-Geschichte auf?

Für die San Francisco 49ers wäre ein Sieg beim Super Bowl LIV der erste Titelgewinn seit 25 Jahren: Beim Super Bowl XXIX im Jahre 1995 gewannen die 49ers gegen die San Diego Chargers mit 49:26. Austragungsort war damals ebenfalls Miami - allerdings hieß das Hard Rock Stadium damals noch Joe Robbie Stadium.

Seit jenem Sieg ist es die zweite Super-Bowl-Teilnahme für die 49ers. Im Jahr 2013 unterlag San Francisco beim Super Bowl XLVII in New Orleans gegen die Baltimore Ravens - die einzige Super-Bowl-Niederlage der 49ers überhaupt.

Insgesamt setzten sich die 49ers bereits fünfmal die Super-Bowl-Krone auf: 1982, 1985, 1989, 1990 und 1995. Mit einem sechsten Erfolg könnte San Francisco zu den Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers aufschließen.

Gewinnen die Chiefs erstmals seit 50 Jahren?

Historisch wird der Abend so oder so: Für die Kansas City Chiefs wäre ein Sieg nämlich der erste Erfolg seit 50 Jahren. Am 11. Januar 1970 gewannen die Chiefs im Finale gegen die Minnesota Vikings dank eines 23:7 ihren bislang einzigen Titel.

Einen weiteren Super Bowl verloren die Chiefs drei Jahre zuvor, als sie bei der ersten Auflage überhaupt mit 10:35 gegen die Green Bay Packers unterlagen.

Der Playoff-Weg der 49ers in den Super Bowl

Die San Francisco 49ers stiegen als #1-Seed der NFC in die Divisional Round der NFL-Playoffs ein. Dort setzten sie sich 27:10 gegen die Minnesota Vikings durch. Im NFC Championship Game gelang den 49ers anschließend ein 37:20-Erfolg gegen die Green Bay Packers.

Playoff-Runde Heim Auswärts Ergebnis Divisional Round San Francisco 49ers Minnesota Vikings 27:10 Conference Championships San Francisco 49ers Green Bay Packers 37:20

Der Playoff-Weg der Chiefs in den Super Bowl

Die Chiefs taten sich in der Divisional Round gegen die Houston Texans zunächst massiv schwer und lagen zwischenzeitlich mit 0:24 zurück. Dann gelang jedoch eine brutale Aufholjagd, in der die Chiefs sieben Touchdowns und ein Field Goal in ihren nächsten acht Drives auflegten. Letztlich setzten sie sich mit 51:31 durch. Im AFC Championship Game gewannen die Chiefs gegen die Tennessee Titans mit 35:24.

Playoff-Runde Heim Auswärts Ergebnis Divisional Round Kansas City Chiefs Houston Texans 51:31 Conference Championships Kansas City Chiefs Tennessee Titans 35:24

Wie sind die Wettquoten für den Super Bowl LIV zwischen den 49ers und den Chiefs?

Bei den Buchmachern sind die beiden Kontrahenten im Super Bowl LIV beinahe auf Augenhöhe - die Chiefs haben nur ganz knapp die Nase vorn.

Bei bwin bekommt Ihr für einen Sieg der Kansas City Chiefs eine Quote von 1,83, während es für einen Erfolg der San Francisco 49ers 2,05 gibt.

Die Wettquoten bei bet365 unterscheiden sich davon nur minimal. Dort erhaltet Ihr für die 49ers ebenfalls eine 2,05-Quote, bei den Chiefs sind es hier 1,80. Exakt so sind die Quoten auch bei Tipico verteilt.