NFL-Spielplan: Diese Matches finden heute statt

Die ersten beiden Spiele der NFL-Playoffs 2020 sind bereits Geschichte. Schon heute gehen die Playoffs weiter. Welche Spiele heute stattfinden, verrät Euch SPOX.

Die kompletten NFL-Playoffs seht Ihr live auf DAZN. Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

NFL, Playoffs: Diese Spiele finden heute statt

Nachdem gestern die beiden Wild-Card-Games der AFC gespielt wurden, sind heute die Playoff-Teams der NFC dran.

Uhrzeit Conference Heim Gast 19.05 Uhr NFC (3) New Orleans Saints (6) Minnesota Vikings 22.40 Uhr NFC (4) Philadelphia Eagles (5) Seattle Seahawks

So seht Ihr die NFL-Playoffs heute live im TV und Livestream

Die kompletten NFL-Playoffs, inklusive des Super Bowls, könnt Ihr auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt heute beide Partien in voller Länge.

Ab 18.55 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel Saints gegen Vikings. Moderator Franz Büchner, Kommentator Günter Zapf und Experte Flo Berrenberg begleiten die Partie. Die Übertragung der Partie Seahawks at Eagles beginnt um 22.40 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von zwei Ex-NFL-Profis: Markus Kuhn (2010-14 für die New York Giants) und Sebastian Vollmer (zweifacher Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots).

Neben der NFL zeigt DAZN auch die NBA, NHL und MLB. Ihr wollt lieber Fußball statt Football? DAZN hat in dieser Saison Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A und Ligue 1. Auch Top-Events im Boxen, Mixed Martial Arts (UFC), Wintersport, Tennis und Darts gibt es auf DAZN zu sehen.

Im Free-TV werden die Partien des heutigen Tages von ProSieben bzw. ProSieben MAXX gezeigt. Die Übertragung ist auch als Livestream auf ran.de zu sehen.

NFC, Wild-Card-Games: Vorschau

Die New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings: Dieses Duell gab es vor zwei Jahren schon einmal. Damals endete es im "Minneapolis Miracle". Die Vikings konnten in Person von Stefon Diggs in letzter Sekunde noch einen Touchdown erzielen und sicherten sich so den Einzug ins NFC Championship Game. Die Saints wollen sich nun für diese Partie revanchieren. Den Heimvorteil haben sie in diesem Jahr auf ihrer Seite.

Bereits in der Regular Season gab es das Duell zwischen den Philadelphia Eagles und Seattle Seahawks. In Week 9 konnten sich damals die Seahawks mit 17:9 durchsetzen. Hinzu kommt, dass Russell Wilson in seiner Karriere noch nie gegen die Eagles verloren hat. Abschreiben sollte man die Eagles trotzdem nicht. Die letzten vier Spiele konnte der Super-Bowl-Champion von 2017 alle gewinnen, kämpferisch ist die stark verletzungsgeschwächte Mannschaft pünktlich zu den Playoffs voll da.

Run-Defense, Quarterback, Pass-Protection: Das sind die Schwächen der Playoff-Teams © getty 1/13 Die Playoffs stehen an, die zwölf besten Teams der NFL messen sich untereinander. Doch: Die perfekte Mannschaft gibt es nicht, jedes Team weist auch Schwächen auf. Wir stellen den größten Schwachpunkt aller Titel-Anwärter vor. © getty 2/13 Baltimore Ravens: Pass-Rushers. Baltimores Pass-Rush ist gefährlich, allerdings vor allem aufgrund des aggressiven Schemes. Die individuelle Klasse der Pass-Rusher ist überschaubar, kann ein Team die Ravens-Blitzes konstant durch schnelle Pässe schlagen? © getty 3/13 Kansas City Chiefs: Run-Defense. Nur die Panthers, Jaguars und Browns waren 2019 noch anfälliger gegen den Run. Baltimore, Houston und Tennessee - alles mögliche Playoff-Gegner - liefen in dieser Saison im Schnitt für mehr als 200 Yards gegen Kansas City. © getty 4/13 New England Patriots: Offense. Die Pats-Offense 2019 ist gerade mal NFL-Durchschnitt und damit so schlecht wie seit einer Ewigkeit nicht mehr. Den Receivern mangelt es an Klasse, die O-Line wackelt mehr und mehr und auch Brady ist nicht in Top-Form. © getty 5/13 Houston-Texans: Defense. Die Texans weisen eindeutige Probleme im Pass-Rush, in der Run-Defense und im Tackling auf. Kein Team ließ 2019 mehr Yards pro Play zu. Wie sehr kann Rückkehrer J.J. Watt helfen? Houston droht, in einige Shootouts zu geraten. © getty 6/13 Buffalo Bills: Josh Allen. Der junge Quarterback spielte im Scheme von Brian Daboll eine solide Saison, in den Playoffs ist er aber der schwächte aller verbliebenen Starting Quarterbacks. Besonders sein Deep Passing Game ist bei Weitem zu unkonstant. © getty 7/13 Tennessee Titans: Pass-Defense. Der Pass-Rush wirkte zuletzt zahnlos, kreative Blitz-Pakete bekommt man zu selten zu Gesicht. Das Fehlen von Cam Wake und Malcolm Butler macht sich bemerkbar. Die Titans waren 2019 unterdurchschnittlich gegen den Pass. © getty 8/13 San Francisco 49ers: Die Form der Defense. Die defensive Dominanz ist - auch aufgrund von Verletzungen - Geschichte. Die Niners kassierten fünf Mal in Folge mindestens 20 Punkte, New Orleans erzielte sogar 46! Eine Rückkehr von Dee Ford wäre wichtig. © getty 9/13 Green Bay Packers: Passing-Offense. Die Pass-Protection ist gut, alles weitere jedoch inkonstant. Den Receivern mangelt es mit Ausnahme von Davante Adams an Klasse, Aaron Rodgers gewinnt keine Spiele im Alleingang mehr. © getty 10/13 New Orleans Saints: Der Spielplan. Drew Brees und Co. haben die Bye Week haarscharf verpasst. Jetzt könnten erst die Vikings zuhause und anschließend die Packers und 49ers in der Fremde warten. Ein absolut brutales Programm für ein 13-Siege-Team! © getty 11/13 Philadelphia Eagles: Das Receiving-Corps. Alshon Jeffery und DeSean Jackson sind raus, Nelson Agholor wohl auch. Auch Zach Ertz könnte ausfallen. Kann Carson Wentz mit Arcega-Whiteside, Greg Ward und Dallas Goedert tatsächlich ein Playoff-Spiel gewinnen? © getty 12/13 Seattle Sehawks: Pass-Protection. Nur die Jets und Dolphins ließen noch häufiger schnellen Druck zu, zudem wird mit Duane Brown der beste O-Liner wohl in der Wild Card Round fehlen. Russell Wilson dürfte konstant unter Druck stehen. © getty 13/13 Minnesota Vikings: Pass-Protection. Das gute Scheme überspielte die Schwächen der Vikings-Line lange, gegen die Packers kam sie allerdings ordentlich unter die Räder. Gegen einen guten Pass-Rush droht in den Playoffs eine Wiederholung.

NFL Playoffs: Der Spielplan der AFC-Playoffs

Runde Datum Heim Gast Ergebnis Wild Card Round 4. Januar, 22.35 Uhr (4) Houston Texans (5) Buffalo Bills 22:19 (OT) 5. Januar, 2.15 Uhr (3) New England Patriots (6) Tennessee Titans 13:20 Divisional Playoffs 12. Januar, 2.15 Uhr (1) Baltimore Ravens Niedriger gesetzter Wild-Card-Sieger -:- 12. Januar, 21.05 Uhr (2) Kansas City Chiefs Höher gesetzter Wild-Card-Sieger -:- AFC Championship 19. Januar, 21.05 Uhr Höher gesetztes Team Niedriger gesetztes Team -:- Super Bowl LIV 3. Februar, 0.30 Uhr AFC Champion NFC Champion -:-

NFL Playoffs: Der Spielplan der NFC-Playoffs