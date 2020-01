NFL-Playoffs heute live: Seattle Seahawks gegen Philadelphia Eagles im TV und Livestream sehen

Zum Abschluss der Wildcard-Games der NFL treffen am heutigen Sonntag die Seattle Seahawks auf die Philadelphia Eagles, um den letzten Teilnehmer für die Divisional Playoffs zu ermitteln. Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Schaue alle Spiele der NFL-PLayoffs live auf DAZN. Sichere Dir dazu jetzt Deinen kostenlosen Probemonat!

Seattle Seahawks - Philadelphia Eagles: Wann und wo?

Das Duell zwischen den Seahawks und den Eagles beginnt am heutigen Sonntag, 5. Januar, um 22:40 Uhr. Austragungsort ist das Lincoln Financial Field in Philadelphia, welches 69.176 Zuschauern Platz bietet.

NFL: Seattle Seahawks gegen Philadelphia Eagles heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie live und in voller Länge, ebenso wie alle anderen Playoff-Spiele der NFL. Auch das Duell zwischen den Vikings und den Saints um 19.05 Uhr wird live auf DAZN gezeigt. Markus Kuhn wird das Aufeinandertreffen der Seahawks und der Eagles gemeinsam mit Sebastian Vollmer kommentieren.

Neben sämtlichen Playoff-Games zeigt DAZN jedes Jahr auch eine Vielzahl der Spiele der Regular Season. Außerdem könnt Ihr bei DAZN auf den Kanal NFL Network zugreifen, der sich rund um die Uhr mit der NFL beschäftigt. Dazu kommen zahlreiche Übertragungen aus dem College Football. Neben dem Football bietet das "Netflix des Sports" zudem auch Livespiele der US-Sportligen NBA, NHL und MLB sowie zahlreiche hochklassige Fußballwettbewerbe an.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro oder im günstigeren Jahresabonnement 119,99 Euro. Zuvor könnt Ihr den Dienst aber dank eines Probemonats kostenlos und unverbindlich testen. Hier geht's zur Anmeldung!

Seattle Seahawks: Auswärts besonders stark

Auch wenn die Seahawks auswärts in Philadelphia antreten müssen, ist das für Seattle kaum ein Problem. Das Team zeigte sich in diesem Jahr besonders auswärtsstark und konnte sieben Partien in der Fremde gewinnen. "Wir sind schon das ganze Jahr auswärts Krieger gewesen", erklärte Head-Coach Pete Carroll. "Unsere Jungs haben das gut gemacht. Uns macht das keine Sorgen, das steht fest."

Um den Super Bowl zu erreichen, müsste das Team letztlich drei Auswärtsspiele in Folge gewinnen. Für Linebacker K.J. Wright ist das kein Problem: "Wir spielen auswärts. Wir müssen es drei Mal schaffen. Es wurde schon geschafft. Viele Teams habe es geschafft."

Philadelphia Eagles: Verletzungssorgen vor den NFL-Playoffs

Die Philadelphia Eagles konnten sich erst am letzten Spieltag für die Wild-Card-Games qualifizieren, indem sie Champions der NFC East wurden. Damit hat der Champion von 2018 zum dritten Mal in Folge die Playoffs erreicht. Dabei waren sie in den letzten Wochen von großem Verletzungspech betroffen.

Zumindest Running Back Mike Sanders steht für das Spiel gegen die Seahawks wieder bereit. "Es fühlt sich sehr gut an. Ich hatte die Möglichkeit ein wenig herumzurennen und es fühlt sich wirklich gut an. Das hat mir für Sonntag eine Menge Zuversicht gegeben. Ich bin gespannt endlich wider zu spielen. Ich werde bereit sein", erklärte er im Vorfeld der Partie.

Seahawks gegen Eagles: Die letzten Duelle vor den NFL-Playoffs

In den Playoffs sind beide Teams noch nie aufeinandergetroffen, in der Regular Season dominierten die Seahawks bei den letzten Duellen allerdings. Die letzten fünf Begegnungen konnten sie allesamt gewinnen. Auch in dieser Saison gab es bereits ein direktes Duell, welches die Seahawks in Philadelphia mit 17:9 für sich entscheiden konnten.