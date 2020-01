NFL-Playoffs, Divisional Round: Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans heute live im TV und Livestream

Der First-Seed der AFC greift in die Playoffs ein. Die Baltimore Ravens treffen nach ihrer Bye-Week in der Divsional Round auf die Tennessee Titans. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie verfolgen könnt.

Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans: Ort, Datum, Kickoff

Durch den 14-2-Record nach der Regular Season haben sich die Baltimore Ravens den First-Seed geholt und dadurch die ganzen Playoffs hindurch Heimrecht. Folglich findet das Spiel im M&T Bank Stadium in Baltimore statt.

In den USA ist die Partie Ravens gegen Titans ebenfalls wie die Begegnung Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers für den Samstag angesetzt. Während die erste Partie (Vikings - 49ers) bereits um 22.35 Uhr deutscher Zeit beginnt, ist das Spiel Ravens gegen Titans durch die Zeitverschiebung erst in der Nacht von Samstag auf den Sonntag deutscher Zeit.

Um 2:15 Uhr deutscher Zeit geht es los in Baltimore.

© getty

NFL-Playoffs: Ravens gegen Titans heute live im TV und Livestream

Mit DAZN kommen die NFL-Fans voll auf ihre Kosten. Der Streaming-Dienst überträgt alle Spiele der NFL-Playoffs live und in voller Länge. Ab 2.15 Uhr steht der Livestream auf DAZN bereit. Kommentieren wird die Begegnung Andreas Renner. Als Experte steht ihm Flo Berrenberg zur Seite.

Neben DAZN bietet auch ran eine Möglichkeit, die Partie im TV zu verfolgen. Auf ProSieben zeigt ran NFL alle Spiele der Divisional Round im TV. Außerdem wird parallel ein Livestream zu allen vier Begegnungen bei ran.de angeboten.

NFL-Playoffs: Divisional Round in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 11.01. 22.15 Uhr San Francisco 49ers Minnesota Vikings DAZN/ProSieben 12.01. 02.15 Uhr Baltimore Ravens Tennessee Titans DAZN/ProSieben 12.01. 20.35 Uhr Kansas City Chiefs Houston Texans DAZN/ProSieben 13.01. 00.40 Uhr Green Bay Packers Seattle Seahawks DAZN/ProSieben

Baltimore Ravens: Geht die Siegeserie weiter?

Die Baltimore Ravens gehen als klarer Favorit in das Duell gegen die Titans. Das Team um Quarterback Lamar Jackson hat nach einem 2-2-Start in die Saison alle Spiele gewonnen. Aktuell stehen zwölf Erfolge in Serie zu Buche, obwohl sogar im letzten Regular-Season-Spiel einige Starter geschont wurden.

Das dürfte die Frage aufwerfen, ob vielleicht der ein oder andere Schlüsselspieler nach einer dreiwöchigen Pause zu Beginn etwas eingerostet ist. Die Ravens werden wie gewohnt auf ihr Laufspiel um den mobilen Jackson setzen.

Der 32. Pick des Drafts 2018 gilt nach seiner herausragenden Saison als designierter MVP und will damit den Fluch brechen. Schließlich verlor der MVP der Regular Season zumeist im Super Bowl.

NFL Playoffs: Lamar Jackson, J.J. Watt und der Packers-Pass-Rush - Die X-Faktoren der Divisional Round © getty 1/13 Wer entscheidet die Divisional Playoffs in der NFL? SPOX nennt die wichtigsten Protagonisten für die vier Begegnungen der zweiten Runde der Playoffs. © getty 2/13 49ERS vs. VIKINGS: Defensive Line der Vikings. Gegen die Saints reichte die Front, um Brees das Leben schwer zu machen. Das wird auch der Plan gegen die Niners sein, um die Coverage zu stärken. Vielleicht mit 6 Mann gegen Outside-Runs. © getty 3/13 George Kittle, TE, 49ers: Der Tight End ist eigentlich in jedem Spiel der X-Faktor der Niners. Er hilft im Lauf als hervorragender Blocker und ist als Target kaum zu stoppen. Kriegen ihn die Vikings nicht in den Griff, wird es ein langer Abend. © getty 4/13 49ers-Secondary: Die O-Line der Vikings stand zuletzt und hielt auch den Pass Rush der Saints in Schach. Umso wichtiger also, dass Sherman und Co. ihre direkten Duelle gegen Stefon Diggs und Adam Thielen für sich entscheiden. © getty 5/13 RAVENS vs. TITANS: Rashaan Evans, LB, Titans. Evans und Kollegen müssen gegen Baltimore in erster Linie den Lauf in den Griff bekommen, denn das ist die größte Waffe des Gegners. © getty 6/13 Lamar Jackson, QB, Ravens: Die allergrößte Waffe der Ravens? Natürlich Jackson, der sowohl durch die Luft als auch auf dem Boden kaum zu halten ist. Bringt er Normalform, hatte länger keine mehr eine Antwort auf den QB. © getty 7/13 Ryan Tannehill, QB, Titans: Derrick Henry hin oder her, wer die Ravens schlagen will, braucht eine gute Vorstellung des eigenen Quarterbacks. Nur wenn Tannehill seine starke Saison bestätigt, haben die Titans eine Chance gegen den Topfavoriten der AFC. © getty 8/13 CHIEFS vs. TEXANS: Gareon Conley, CB, Texans. Die Chiefs sind tödlich im Passspiel, folglich wird Conley im Fokus stehen. Zu Recht, hat er seit dem Trade nach Houston in Woche 8 doch mehr Pass Deflections (14) gesammelt als jeder andere in der Saison. © getty 9/13 J.J. Watt, DE, Texans: Kein Texans-Verteidiger ist wertvoller als Watt. Auch mit limitierter Einsatzzeit nach langer Verletzung gelangen ihm gegen Buffalo die Schlüssel-Plays der Defense, die das Spiel zum Kippen brachten. © getty 10/13 Travis Kelce, TE, Chiefs: Tyreek Hill ist für Mahomes die wohl attraktivste Waffe, doch wenn es brenzlig wird, dann ist keiner zuverlässiger als Kelce. Wenn die Texans ihn nicht in den Griff bekommen, wird es ganz schwer. © getty 11/13 PACKERS vs. SEAHAWKS: D.K. Metcalf, WR, Seahawks. Metcalf war der entscheidende Mann gegen die Eagles und könnte auch gegen Green Bay wichtig werden. Speziell wenn die Seahawks die Brechstange rausholen müssen. © getty 12/13 Brian Schottenheimer, Offensive Coordinator, Seahawks. Schottenheimer (oder doch Pete Carroll?) steht mit seinem Play-Calling den Seahawks immer wieder im Weg. Zu viele Läufe, zu wenig Plays für Wilson. Wollen sie weiterkommen, muss sich das bessern. © getty 13/13 Packers Pass-Rush: Za'Darius (Bild), Preston Smith und Co. treten an gegen eine löchrige Offensive Line. Mehr noch: Sie treten an gegen Wilson, der gerne aus der Pocket ausbricht. Die Pass-Rusher könnten dieses Spiel entscheiden.

Tennessee Titans: Nächster Coup gegen Top-Team?

Die Titans sind die Überraschung in dieser Saison. Am letzten Spieltag sicherte sich das Team von Coach Mike Vrabel den zweiten Wildcard-Spot und sorgte in der Wildcard-Round für einen Coup in Foxborough. Die Titans warfen den amtierenden Titelträger die New England Patriots raus.

Hauptverantwortlich dabei war nicht Quarterback Ryan Tannehill, der die Saison zunächst als Backup von Marcus Mariota begann, anschließend übernahm und eine sensationelle Saison spielte, sondern Derrick Henry.

Der Running Back machte mit der Patriots-Front, was er wollte und lief für 182 Yards. Am Ende hatte er gar 204 Scrimmage-Yards auf dem Konto. Die Rund-Defense der Ravens sollte Henry aber wohl besser in Schach halten als die der Patriots, wodurch wohl aber mehr Verantwortung auf den Schultern von Tannehill lasten wird.

© getty

Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans: Letzte fünf direkte Duelle