NFL-Playoffs: Minnesota Vikings gegen New Orleans Saints heute live im TV und Livestream

Die Wild-Card-Games der AFC sind bereits Geschichte, heute ist die NFC am Zug. Das erste Match des Tages bestreiten die Minnesota Vikings und New Orleans Saints. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints: Ort und Uhrzeit

Der Kampf um den Einzug in die nächste Runde der Playoffs zwischen den Vikings und Saints steigt am heutigen Sonntag (5. Januar) um 19.05 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im Mercedes-Benz Superdome in New Orleans. Das Stadion fasst bei Football-Spielen eine Kapazität von 73.208 Plätzen.

NFL: Vikings gegen Saints heute live im TV und Livestream

Wer alle Playoff-Spiele der aktuellen NFL-Saison live sehen will, ist bei DAZN goldrichtig. Der Streamingdienst hat alle Duelle in voller Länge im Programm und zeigt somit auch die Begegnung zwischen den Minnesota Vikings und New Orleans Saints.

Folgendes DAZN-Trio begleitet die Partie:

Moderator: Franz Büchner

Franz Büchner Kommentator: Günter Zapf

Günter Zapf Experte: Flo Berrenberg

Alternativ könnt Ihr die Partie im Free-TV bei ProSieben MAXX sehen. Die Übertragung ist auch als Livestream auf ran.de zu sehen.

NFL-Playoffs - Vikings gegen Saints: Vorschau

Da Duell zwischen den Vikings und Saints gab es vor zwei Jahren schon einmal in den Playoffs, damals in der Divisional Round. Anschließend wurde das Match als "Minneapolis Miracle" betitelt, was Kommentator Paul Allen während des Spiels prägte.

Die Partie nahm nämlich einen dramatischen Lauf. Die Vikings hatten noch zur Halbzeit mit 17:0 geführt, ehe die Saints 25 Sekunden vor Spielende mit 24:23 in Führung gegangen waren. Beim letzten Spielzug warf Vikings-Quarterback Case Keenum zehn Sekunden vor Schluss einen 27 Yards weiten Pass auf Wide Receiver Stefon Diggs, der die Defense der Saints überlistete und den entscheidenden Touchdown zum 29:24-Endstand erzielte.

Es war der erste spielentscheidende Touchdown in der Geschichte der NFL-Playoffs, der gleichzeitig die letzte Aktion eines Spiels war.

NFL Playoffs: Der Spielplan der AFC-Playoffs

Die New England Patriots sind bereits in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden, das Team um Quarterback Tom Brady verlor mit 13:20 gegen die Titans.

Runde Datum Heim Gast Ergebnis Wild Card Round 4. Januar, 22.35 Uhr (4) Houston Texans (5) Buffalo Bills 22:19 (OT) 5. Januar, 2.15 Uhr (3) New England Patriots (6) Tennessee Titans 13:20 Divisional Playoffs 12. Januar, 2.15 Uhr (1) Baltimore Ravens Niedriger gesetzter Wild-Card-Sieger -:- 12. Januar, 21.05 Uhr (2) Kansas City Chiefs Höher gesetzter Wild-Card-Sieger -:- AFC Championship 19. Januar, 21.05 Uhr Höher gesetztes Team Niedriger gesetztes Team -:- Super Bowl LIV 3. Februar, 0.30 Uhr AFC Champion NFC Champion -:-

NFL Playoffs: Der Spielplan der NFC-Playoffs