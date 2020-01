NFL Wildcard Playoffs: New Orleans Saints vs. Minnesota Vikings & Philadelphia Eagles vs. Seattle Seahawks im LIVETICKER

Die AFC hat ihre Wildcard Games bereits absolviert, nun ist die NFC an der Reihe! Zunächst empfangen die New Orleans Saints die Minnesota Vikings, anschließend treffen die Seattle Seahawks auf die Philadelphia Eagles. Beide Spiele der NFL Playoffs könnt Ihr hier im LIVETICKER von SPOX verfolgen. Zudem gibt es die Partien ab 19.05 Uhr auch live auf DAZN.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Wildcard Playoffs: New Orleans Saints vs. Minnesota Vikings im LIVETICKER

Vor Beginn: Falls Ihr den obigen Hinweis nicht gesehen - oder willentlich überlesen - haben solltet, hier nochmal der Service-Hinweis: Das in Kürze startende Revenge-Game zwischen dein Saints und Vikings seht Ihr natürlich live, in Farbe und mit Kommentar auf DAZN! Samt Gratismonat etc. Ihr wisst Bescheid und seid hiermit informiert!

Vor Beginn: Vikings gegen Saints in einem Dome in den Playoffs? Da war doch was ... Richtig! Vor zwei Jahren noch trafen beide Teams im Divisional Game im Vogel-Grab von Minneapolis - Ihr wisst schon, wegen der gläsernen Wände - aufeinander und die Vikings gewannen irgendwie am Ende durch einen krassen Fehler eines Cornerbacks. Einheimische nannten es "Minnesota Miracle", ein Terminus, der seither ein eingetragenes Warenzeichen der Vikings wurde. Naturgemäß sinnen die heutigen Hausherren auf Revanche.

Vor Beginn: Die Vikings sind sich im Klaren darüber, dass es im Superdome gern mal laut wird, speziell wenn sie selbst am Ball sind. Um sich darauf vorzubereiten, wurde im Training die Soundanlage zum Anschlag aufgedreht. Das Ziel: Sich an den Lärm zu gewöhnen und möglichst ohne verbale Kommunikation an der Line of Scrimmage auszukommen. Wie Tight End Kyle Rudolph zudem erklärte, sei es wichtig, längere Drives hinzulegen, da Zuschauermassen selten für sechs, sieben Minuten am Stück extremen Lärm machen können. Ob er damit Recht behält?

Vor Beginn: Wer noch nicht vollends eingestimmt ist auf die Partien heute, dem sei unsere Vorschau für den heutigen Sonntag ans Herz gelegt. Hier entlang!

Vor Beginn: Die vielleicht wichtigste Personalie aus Sicht der Vikings ist die Rückkehr von Running Back Dalvin Cook, der dem Team deutlich mehr Möglichkeiten eröffnet als in seiner Abwesenheit. Zudem ist auch Ersatzmann Alexander Mattison wieder mit von der Partie, sodass Kirk Cousins auch im Backfield volle Unterstützung erhalten wird.

Vor Beginn: Anfangen werden wir mit einem Blick auf die Inactives. Bei den Saints sind bis auf Cornerback Eli Apple alle Leistungsträger am Start. Die Vikings wiederum müssen wie befürchtete auf Cornerback Mackensie Alexander verzichten. Die gute Nachricht: Linebacker Eric Kendricks ist dabei!

Vor Beginn: Willkommen zum Wildcard Sunday! Los geht's mit der Partie im Superdome von New Orleans/Louisiana. Die Nummer 6 der NFC, die Vikings, werden versuchen, die 3, die Saints, zu schocken und für eine mächtige Überraschung zu sorgen.