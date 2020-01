NFL - New England Patriots: Offensive Line Coach Dante Scarnecchia erklärt Rücktritt

Die New England Patriots brauchen einen neuen Offensive Line Coach. Der langjährige Amtsinhaber Dante Scarnecchia erklärte am Dienstag seinen Rücktritt von der NFL. Scarnecchia arbeitete 36 Jahre in der Liga, davon 34 für New England.

Scarnecchia wird im Februar 72 Jahre alt und galt gemeinhin als einer der besten Assistenzcoachs der Liga und ein integraler Part der Patriots-Dynasty.

"Es war ein Privileg, solange mit Dante zu coachen", sagte Patriots-Head-Coach Bill Belichick in einem Statement: "Ich wusste lange vor seinem ersten Rücktritt und über seinen zweiten Akt hinweg, dass Dante einer der besten Assistenzcoachs aller Zeiten ist." Scarnecchia war bereits nach der Saison 2013 erstmals zurückgetreten und kehrte schließlich zur Saison 2016 zu den Patriots zurück.

Und auch Tom Brady äußerte sich zum Rücktritt Scarnecchias. Auf Instagram schrieb der langjährige Quarterback des Teams: "Es war ein Privileg, mit Dante über zwei Jahrzehnte hinweg zu spielen und zu arbeiten. Die Definition des 'Patriot Way' - konstant und verlässlich JEDEN TAG!"

Ursprünglich schloss sich Scarnecchia 1982 unter Head Coach Ron Meyer den Patriots an und ging schließlich für die Spielzeiten 1989 und 1990 mit Meyers zu den Indianapolis Colts, ehe er 1991 nach New England zurückkehrte. Scarnecchia war Teil der Trainerstäbe von Meyer, Raymond Berry, Dick MacPherson, Bill Parcells, Pete Carroll und Belichick für die Patriots.

2007 wurde Scarnecchia von Sports Illustrated zum Assistant Coach of the Year gewählt.