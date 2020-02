NFL live: Zu dieser Uhrzeit beginnt der Super Bowl heute

Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Mehrere hundert Millionen Menschen schauen weltweit zu. Aber wann beginnt das Spiel heute Nacht? Und um wie viel Uhr fängt die Übertragung an? SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum Zeitplan.

Zu dieser Uhrzeit beginnt der Super Bowl heute: 49ers vs. Chiefs

Der Super Bowl findet in der heutigen Nacht von Sonntag, 2. Februar, auf Montag, 3. Februar, statt. In der mitteleuropäischen Zeit wird der Kick-Off um 0.30 Uhr erfolgen. Im Hard Rock Stadium in Miami wird es dann 18.30 Uhr Ortszeit sein.

Super Bowl im TV und Livestream: Zu dieser Uhrzeit beginnt die Übertragung

Den Super Bowl könnt ihr heute im Livestream auf DAZN schauen. Die Übertragung dort beginnt bereits um 23.40 Uhr mit den Vorberichten. Martin Pfanner wird die Sendung moderieren, die ehemaligen NFL-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer kommentieren das Spiel. Alternativ könnt ihr das gesamte Spiel auf DAZN aber auch mit dem englischen Originalkommentar schauen.

Auch ProSieben zeigt das Spiel live im Fernsehen und im Livestream, dort beginnt die Übertragung um 20.15 bei ProSieben Maxx und um 23 Uhr auf dem Hauptsender.

Super Bowl: Die Duelle der letzten Jahre

Erstmals seit drei Jahren stehen die New England Patriots nicht im Finale der NFL, dafür mit den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs zwei Teams, die dort in den letzten fünf Jahren nicht vertreten waren. Die 49ers waren zuletzt 2013 dabei, die Chiefs haben seit dem Sieg 1970 auf eine Endspielteilnahme gewartet.

Jahr Sieger Verlierer Ergebnis 2019 New England Patriots Los Angeles Rams 13:3 2018 Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33 2017 New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 OT 2016 Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 2015 New England Patriots Seatle Seahawks 28:24

San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs: Weg in den Super Bowl