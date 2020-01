NFL-Playoffs, Divisional Round: Kansas City Chiefs gegen Houston Texans heute live im TV und Livestream

Die Kansas City Chiefs steigen nach ihrer Bye-Week gegen die Houston Texans in die NFL-Playoffs ein. Die Chiefs wollen dabei zum erst dritten Mal seit dem Sieg im Super Bowl 1970 über die Divisional Round hinauskommen. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen, wo Ihr die NFL-Playoff-Partie im Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue jedes Spiel der NFL-Playoffs live und in voller Länge!

Kansas City Chiefs vs. Houston Texans: Wann und wo findet die NFL-Playoff-Partie statt?

Durch den 12-4-Record sicherten sich die Chiefs einen Second-Seed, hatten in der Wildcard-Round der Playoffs frei und sind nun in der Divisional Round gegen die Houston Texans Gastgeber.

Die Partie findet am heutigen Sonntag, 12. Januar, um 21.05 Uhr im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri statt.

NFL-Playoffs: Chiefs gegen Texans heute live im TV und Livestream

Wer bei den NFL-Playoffs nichts verpassen will, ist auf DAZN an der richtigen Adresse. Der Streaminganbieter überträgt alle Spiele der Playoffs live und in voller Länge - so könnt Ihr dort auch die Partie in den Divisional Playoffs zwischen den Kansas City Chiefs und den Houston Texans sehen. Der Livestream beginnt um 20.55 Uhr mit Vorberichten, Kickoff ist um 21.05 Uhr. DAZN ist dann mit folgendem Team am Start:

Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Günter Zapf

Günter Zapf Experte: Ingo Seibert

Kansas City Chiefs - Houston Texans im Livestream sehen: Das ist DAZN

DAZN ist das Streamingportal für alle Sportbegeisterten. Wer in den Playoffs der NFL keine Partie mehr verpassen will, kommt beim "Netflix des Sports" voll auf seine Kosten. Neben der NFL ist DAZN die optimale Plattform für alle Fans der NFL, MLB, NHL, Tennis, Darts, Boxen oder Hockey. Außerdem seht Ihr dort unter anderem 40 Spiele der Fußball-Bundesliga sowie über 100 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv.

Das monatliche Abo auf DAZN kostet Euch 11,99 Euro. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, ist mit 119,99 Euro dabei. Wenn Ihr pünktlich zu den NFL-Playoffs einmal in das Angebot von DAZN hineinschnuppern wollt, könnt Ihr hier einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Houstons Texans hoffen auf Watt und Watson

In den Wildcard-Playoffs setzten sich die Texans in einem Krimi mit 22:19 in der Overtime gegen die Buffalo Bills durch - und das nach drei schwachen Viertel und einem zwischenzeitlichen 0:16-Rückstand.

Ein Schlüssel zum Sieg war die starke Leistung von J.J. Watt. Der Defensive End gab nach seiner schweren Brustmuskel-Verletzung sein Comeback und hatte direkt einen merklichen Einfluss auf das Spiel der Texans. Eine zentrale Frage vor der Partie: Kann Watt gegen die Chiefs bereits mehr spielen?

Ein weiterer gefeierter Held des Overtime-Sieges war Quarterback Deshaun Watson, der nach einem schwachen Beginn in der entscheidenden Phase des Spieles brillierte. Dieser muss nun aber beweisen, dass er eine solche Leistung auch gegen einen schwierigeren Gegner wie die Chiefs abrufen kann.

© getty

Setzen die Chiefs ihre Siegesserie fort?

Die Chiefs wollen zum erst dritten Mal seit dem Super-Bowl-Triumph 1970 die Divisional Round der NFL-Playoffs überstehen. Seit der 24:31-Niederlage gegen die Texans im Oktober hat sich bei den Chiefs einiges getan.

Insbesondere in der Secondary hat sich Kansas City deutlich gesteigert. Zum Abschluss der Regular Season verzeichneten sie sechs Siege am Stück. Abzuwarten bleibt, wie die Chiefs den Ausfall von Juan Thornhill verkraften werden.

Kansas City Chiefs - Houston Texans: Die letzten Duelle

Im Oktober siegten die Texans in der Regular Season mit 31:24 auswärts bei den Chiefs. Hier gibt es die Ergebnisse der letzten fünf Duelle im Überblick.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 13.10.2019 Kansas City Chiefs Houston Texans 24:31 10.08.2018 Kansas City Chiefs Houston Texans 10:17 09.10.2017 Houston Texans Kansas City Chiefs 34:42 19.09.2016 Houston Texans Kansas City Chiefs 19:12 09.01.2016 Houston Texans Kansas City Chiefs 0:30

© getty

NFL-Playoffs live sehen: Alle Termine auf einen Blick

Bereits am 3. Februar steigt der 54. Super Bowl im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida. Wer dann aufeinandertrifft, entscheidet sich in den nächsten Wochen in den Playoffs. Hier gibt es die Termine in der Übersicht.