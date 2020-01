NFL-Playoffs: Green Bay Packers gegen Seattle Seahawks heute live im TV und Livestream

Die Divisional-Round bei den NFL-Playoffs steht an. Die Green Bay Packers empfangen heute die Seattle Seahawks. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und siehe die Partie kostenlos!

Green Bay Packers gegen Seattle Seahawks: Uhrzeit, Ort

Die Green Bay Packers empfangen heute um 0.40 Uhr deutscher Zeit (17.40 Uhr Ortszeit) die Seattle Seahawks im heimischen Lambeau Field. In dem Stadion, das seit 1925 die Heimstätte der Packers ist, können 81.441 Zuschauer Platz nehmen.

NFL: Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks heute im TV und Livestream

Die kompletten NFL-Playoffs könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN sehen. Heute beginnt die Berichterstattung um 0.30 Uhr mit folgenden Ex-NFL-Profis:

Kommentatoren/Experten: Markus Kuhn, Sebastian Vollmer

Neben American Football hat DAZN noch zahlreiche weitere Sportarten im Programm. Egal, ob Ihr anderen US-Sport (NBA, NHL, MLS, MLB), internationalen Spitzen-Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1), Boxen, Darts und noch viel mehr beinhaltet das DAZN-Abo. Durch die Kooperation mit Eurosport seht Ihr im Eurosport-Channel noch Tennis (US Open, French Open, Australian Open), Olympische Spiele oder die Tour de France.

Das DAZN-Abo bekommt Ihr schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann hier kostenlos getestet werden.

Green Bay Packers: Der Weg in die Playoffs

Die Green Bay Packers durften sich vergangenes Wochenende ausruhen, da sie die zweitbeste Mannschaft in der NFC waren. Unter dem neuen Head Coach Matt LaFleur starteten die Packers mit sieben Siegen aus acht Spielen in die Saison. Mit einem Sieg über die Minnesota Vikings in Woche 16 sicherte man sich den ersten Platz in der NFC North.

In der letzten Woche der Regular Season lag das Team von Quarterback Aaron Rodgers gegen die Detroit Lions über weite Strecken hinten. Letztlich zitterte man sich zum Sieg und so sicherten sich die Green Bay Packers den zweiten Platz in der NFC.

Seattle Seahawks: Der Weg in die Playoffs

Die Seattle Seahawks hatten in der gesamten Saison oft nur ein Problem: den Division-Rivalen aus San Francisco. Durch Niederlagen gegen die Los Angeles Rams und die Arizona Cardinals verspielten die Seahawks kurz vor dem Ende der Regular Season ihre gute Ausgangslage in der NFC. Erst in Woche 17 qualifizierte sich Seattle für die Playoffs.

Das Team von Head Coach Pete Carroll setzte sich in der Wildcard-Round gegen die Philadelphia Eagles durch. Russell Wilson, über die erste Saisonhälfte noch der Favorit auf den MVP-Titel, kühlte zum Saisonende hin etwas ab, wurde aber dennoch für den Pro Bowl gewählt.

NFL-Playoffs: Die Ergebnisse der Divisional-Round

Überraschend besiegten die Tennessee Titans die Baltimore Ravens. Außerdem zogen die San Francisco 49ers in die nächste Runde ein.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 11.01.2020 22.35 Uhr San Francisco 49ers Minnesota Vikings 27:10 12.01.2020 02.15 Uhr Baltimore Ravens Tennessee Titans 12:28 12.01.2020 21.05 Uhr Kansas City Chiefs Houston Texans -:- 13.01.2020 00.40 Uhr Green Bay Packers Seattle Seahawks -:-

NFL-Playoffs 2020: Der Terminplan im Überblick

Der Super Bowl LIV findet in der Nacht zum 3. Februar im Hard Rock Stadium in Miami statt.