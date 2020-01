Down, Set, Talk! Super Bowl Preview: Player to Watch, X-Faktor und Co.!

Es ist so weit, der Super Bowl steht endlich vor der Tür! Welches sind die kritischen Matchups? Wie können die 49ers Mahomes stoppen? Wer könnte zum Schlüsselfaktor werden, können die Chiefs San Franciscos Run Game stoppen - und wer gewinnt Super Bowl 54? Der deutsche NFL-Podcast "Down, Set, Talk!" blickt im Detail auf das Duell am Sonntag!

Der Rundown von Folge 98 sieht so aus:

7:14 - News

23:51 - Super Bowl: Chiefs-Offense vs. 49ers-Defense

1:03:06 - Super Bowl: 49ers-Offense vs. Chiefs-Defense

1:33:14 - Super Bowl: X-Faktor

1:42:05 - Super Bowl: Player to Watch

1:50:00 - Super Bowl: Bold Predictions

1:55:09 - Super Bowl: Bold Prediction und Tipps

