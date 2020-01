NFL-Playoffs, Divisional Round: Texans vs. Chiefs und Seahawks vs. Packers heute live im TV und Livestream

Heute Nacht steht der zweite Teil der Divisional Round der NFL-Playoffs an. Während die Houston Texans bei den Kansas City Chiefs ran müssen, sind die Seattle Seahawks in Green Bay zu Gast. Was Ihr zu den Begegnungen wissen müsst und wo Ihr sie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

NFL - Divisional Playoffs: Diese Spiele finden heute statt

Zwei Begegnungen finden heute Nacht statt. Kansas City empfängt die Houston Texans, die Seahawks müssen bei den Green Bay Packers ran.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 12.01.2020 21.05 Uhr Kansas City Chiefs Houston Texans DAZN 13.01.2020 00.40 Uhr Green Bay Packers Seattle Seahawks DAZN

Die Divisional Playoffs der NHL live im TV und Livestream

Eine Übertragung der beiden Spiele im deutschen TV wird es nicht geben. Dafür schafft der Streamingdienst DAZN Abhilfe, der sowohl Texans - Chiefs, als auch Seahawks gegen Packers live und in voller Länge zeigt.

Folgendes Personal wird ab 20.55 Uhr die Begegnung Texans - Chiefs begleiten:

Moderation : Christoph Stadtler

: Christoph Stadtler Kommentator : Günter Zapf

: Günter Zapf Experte: Ingo Seibert

Und dieses Personal ist bei Seahawks - Packers ab 00.30 Uhr im Einsatz:

Kommentatoren/Experten: Markus Kuhn, Sebastian Vollmer

Divisional-Playoffs: Vorschau

Texans - Chiefs:

Am späten Samstagabend treffen im Arrowhead Stadium zu Kansas City die heimischen Chiefs auf die Underdogs aus Houston. Dabei darf man gespannt sein, wie sich die gastierenden Texans präsentieren werden. Diese hatten sich in der Vorwoche durch eine gute Leistung in der zweiten Spielhälfte gegen die Buffalo Bills noch zum Sieg gewürgt und die nächste Runde erreicht, eine überzeugende Performance lieferte der Sieger der AFC South jedoch keineswegs ab.

Gegen die wiederaufblühende Offensive der Chiefs um den "Most Valuable Player" der Vorsaison, Patrick Mahomes, wird es vor allem auf die Defensive der Texans ankommen. Defensive End JJ Watt kehrte gegen die Bills nach einer schweren Brustmuskelverletzung zurück und wusste sofort, zu überzeugen. Fraglich ist, ob der Superstar heute häufiger auf dem Feld stehen wird, als noch in der Vorwoche.

Die Chiefs kamen vor allem im Endspurt der Regular Season wieder in Fahrt. Vor heimischer Kulisse soll nun der nächste Einzug ins AFC Championship-Game folgen. Letztes Jahr scheiterte man in Verlängerung an Tom Brady und die New England Patriots.

Seahawks - Packers:

Das wohl engste und am meisten von Taktik geprägte Duell in der Divisional Round ist zwischen den Seattle Seahawks und den Green Bay Packers zu erwarten. Die heimischen Packers zeichnen sich vorwiegend durch ihre taktische Disziplin aus, mit der sich auch während der Regular Season die stärksten Offensiven schwer taten.

Bei den Gästen aus Seattle dreht sich im Offensiv-Spiel alles um Quaterback Russell Wilson, der zu den sichersten Quarterbacks der Liga zählt. Überraschend stark zeigte sich in der Wildcard auch die oft gescholtene Defensive der Hawks, die gegen Philadelphia zu insgesamt sieben Sacks kam und dazu eine gute Passverteidigung an den Tag legte.

NFL-Playoffs: Die Divisional-Round im Überblick

Durch den überraschenden Sieg der Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens hat der Sieger der Partie Chiefs gegen Texans auf jeden Fall Heimrecht.

Die 49ers dominierten die erste Partie der diesjährigen Disivional Round gegen die Minnesota Vikings. Die Offensive um Vikings-Quarterback Kirk Cousins legte nur 147 Yards auf, die wenigsten in einem Playoff-Spiel überhaupt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 11.01.2020 22.35 Uhr San Francisco 49ers Minnesota Vikings 27:10 12.01.2020 02.15 Uhr Baltimore Ravens Tennessee Titans 28:12 12.01.2020 21.05 Uhr Kansas City Chiefs Houston Texans -:- 13.01.2020 00.40 Uhr Green Bay Packers Seattle Seahawks -:-

NFL-Playoffs 2020: Der Terminplan im Überblick

Der Super Bowl LIV findet in der Nacht zum 03.02.2020 im Hard Rock Stadium in Miami statt.